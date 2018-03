Comment expliquer ? Pourquoi des Russes qui regrettent l’UNion soviétique votent Poutine et pas nécessairement communiste?

Dans notre livre 1917-2017, Staline un tyran sanguinaire ou un héros national? (Delga-novembre 2017), nous reproduisons ce pins que j’ai d’ailleurs accroché à la porte de mon réfrigérateur. On y voit un Poutine en bras de chemise et en jeans comme un ouvrier, derrière l’union soviétique en rouge avec la faucille et le marteau et un slogan: « le plan avance »…

Quand Poutine est venu sur la scène montée sur la place rouge remercier ses électeurs avec une foule qui à sa suite scandait Russia! Russia! il y avait des drapeaux de toutes sortes, mais il y avait aussi pas mal de drapeaux à rayures noirs et jaunes qui célèbrent la victoire de l’Union soviétique sur les nazis, certains d’entre eux agrémentés de drapeaux rouges avec faucilles et marteaux …

Je crois qu’il y a des choses que nous avons du mal à comprendre pour expliquer la complexité de la situation et le vote russe. le plus important est de percevoir la terrible tragédie de 1991, comment elle a été vécue, la misère, la fin des droits, l’arbitraire, ils ont mis dix ans à sortir de cette abomination dont nous nous félicitions comme de la démocratie retrouvée… ils sont reconnaissants à Poutine du semblant d’ordre et de la dignité retrouvée, celle où on ne vend plus leurs femmes et leurs enfants à l’encan…

Nous y avons été confrontées dès notre voyage en Crimée et je vous recommande en particulier l’interview faite à cette époque intitulée « L’homo soviéticus ne fait plus de politique ». C’était un communiste du Donbass qui méprisait profondément les communistes pour avoir vendu l’URSS et qui n’avait aucune confiance dans le parti communiste d’Ukraine. Il les avait vus -disait-il- autour de Gorbatchev, l’approuvant. Il attendait un nouveau lénine et surtout Staline,pour foutre en l’air les oligarques. En attendant il considérait que Poutine était un moindre mal au moins il défendait la patrie, en restaurait la dignité.

Il faut manger une tonne de sel avec un peuple pour le connaître et nous à peine avons-nous vu un reportage à la télé ou un voyage organisé, nous savons…

Ce que je souhaiterais ce serait un parti communiste qui nous ferait renouer partout avec les communistes qui partout se battent comme nous le faisons en france pour défendre la justice et la paix… pour refuser l’austérité, la toute puissance des monopoles financiarisés… la défense du service public, ce noyau de communisme que nous avions réussi à installer au coeur du capitalisme… Nous écouterions ce qu’ils ont à nous dire, nous les défendrions en cas de répression sans leur donner de leçons sur la manière dont ils doivent se battre…

Nous avons interrogé, tenté de comprendre les communistes et le peuple celui qui ne parle pas anglais et nous en avons déduit que nous avons moins de chance de nous tromper en les écoutant et en popularisant leurs combats…

En ce qui concerne le peuple russe, Rien ne me met plus en colère que de le voir traité comme des esclaves prêts à subir n’importe quoi… Comment peut-on considérer que ce peuple qui a fait la plus fabuleuse des révolutions, celle sur laquelle tout le 20 e siècle s’est adossé, obtenant décolonisation et émancipation ouvrière, celle des femmes, le peuple qui a donné 26 millions des siens pour nous sauver du nazisme serait un peuple d’esclaves? Il faut vraiment être les toutous du capital pour penser ainsi…

danielle Bleitrach