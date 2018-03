D’après une analyse du Financial Times

Les multinationales des secteurs technologiques et industriels sont particulièrement favorisées, avec un taux d’imposition en baisse de près de 13 %, indique le journal, tandis que dans les secteurs de la santé, des biens de consommation de base et des matériaux, les taux sont restés “généralement stables”.

Le Financial Times a analysé les données des dix plus grosses capitalisations boursières dans neuf secteurs d’activités différents. Résultat : ces entreprises ressortent pour la plupart “indemnes” de “dix ans d’efforts des gouvernements pour réduire leurs déficits et réformer leur fiscalité”.

SOURCE

Fondé en 1888 sous le nom de London Financial Guide, un journal de quatre pages destiné “aux investisseurs honnêtes et aux courtiers respectables”, le Financial Times est aujourd’hui le quotidien financier et économique de référence.