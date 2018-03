Élection de Poutine : les communistes principale force d’opposition, hystérie dangereuse de la propagande anti russe

Ce serait comique si ce n’était si dangereux: les mediacrates qui, en France, soutiennent à l’unisson Macron et son offensive euro-thatcherienne, ceux là même qui nous expliquent sans trêve que Macron, élu avec moins de 19% des inscrits au premier tour de la présidentielle, n’en est pas moins “légitime” pour dévaster nos conquêtes sociales, déclarent sans rire que l’élection russe n’a aucune signification, que le score imposant de Poutine n’est que trucage, que le résultat du candidat du PCFR ( KPRF – arrivé deuxième) est insignifiant et que seule compte la performance de la candidate libérale et pro-occidentale (moins de 2 %!).

A l’arrière-plan de cette partialité grossière, on trouve les gravissimes préparatifs de guerre impérialiste à l’encontre de la Russie.

Pour s’en convaincre, il suffit de lire le dernier numéro du Monde diplomatique: non seulement il y apparaît que la seule AUGMENTATION annuelle du budget militaire américain, totalement tourné contre les Russes, est supérieure au budget total de l’armée chinoise, mais l’un des articles du Diplo est significativement intitulé “Arte veut faire saigner la Russie”…

Alors, à la veille d’un printemps social que nous espérons aussi rouge que possible, associons plus étroitement que jamais le combat pour le progrès social à la défense de la paix mondiale ; car le grand capital qui écrase nos acquis ne fait qu’un avec l’impérialisme qui, contre le peuple russe frère, prépare la revanche odieuse de Stalingrad.

Les résultats de la présidentielle en Russie