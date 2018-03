Daech, le cinéma et la mort, de Jean-Louis Comolli

6) Ce que Jean-Louis Comolli aura également perçu, c’est le mimétisme des formes de représentation proposées empruntant parfois explicitement aux modèles canoniques de cet empire de la culture (du) spectaculaire dont l’industrie hollywoodienne est demeurée l’un des fleurons. En conséquence de quoi, si le passage à l’acte meurtrier (qui est la négation d’un « passage à l’autre », p. 106) différencie Al-Hayat de Hollywood, le premier ne cesse pourtant de s’inspirer des procédures du second quand il s’acharne à réduire le spectateur à un « montage de sensations »(p. 32). Ce que ces industries différentes partagent cependant, c’est une même inconnaissance quant aux conséquences catastrophiques qu’elles exercent sur le visible comme sur l’image : « Pas plus que Hollywood et les cinéastes de films catastrophe qui occupent les écrans, Daech ne sait que ce qu’il produit est l’image même du monde tel qu’il est devenu » (p. 27). Et ce sont encore, à l’époque de la « phase Google du capital » (p. 23), l’intensification des vitesses de circulation des images à l’époque des flux numériques et la pression qu’elles exercent sur les industries de l’information et de la communication qui, sous prétexte d’assurer leurs missions démocratiques ou d’intérêt général, se font souvent le relais, involontaire et irresponsable, des images de la propagande (il faudra d’ailleurs insister ici sur e fait industriel d’importance non seulement technologique qu’anthropologique voulant que « filmer, enregistrer, montrer, diffuser, mettre en ligne, [soient] devenues une même opération que seul »le numérique » réalise » en reproduisant mondialement « l’aventure solitaire du filmeur-montreur vécue par les premiers opérateurs Lumière », p, 72). Comme si Daech savait pouvoir miser sur l’inconscience générale d’une dynamique irresponsable et impersonnelle, démultipliée sur tous les écrans, les ordinateurs et les téléphones portables du monde entier. « Daech absorbe, condense et restitue ce que nous, en Occident, avons fait de notre propre rapport au visible : le long chemin de la représentation de la figure humaine par des humains pour des humains trouve ici son acmé, qui est aussi son point d’arrêt » (p. 108). Ce qui peut se dire encore autrement : « Or, nous sommes cousins. En cercle. Les armes sont les mêmes, les financements sont voisins, les styles s’imitent les uns les autres. Peut-être que le tragique du moment est que l’Occident n’a pas d’autre, ou plutôt préfère croire qu’il n’en a pas – ce que suppose le terme même de mondialisation » (p. 23). Daech serait-il alors, parmi d’autres, un accident de l’occident qui, dans le vocabulaire de Jacques Lacan, se dirait encore « occidenté » ?

7) C’est pourquoi il faudra à Jean-Louis Comolli rappeler qu’au cinéma (en tous les cas dans ce « cinéma contraire » qui n’est pas le contraire du cinéma, qu’il aime et promeut, qu’il défend et pratique), « flotte toujours cet air d’ambiguïté dont [il fait] l’une des mailles de [son] tricot analytique » (p. 79). C’est pourquoi il lui faudra soutenir que « la force du non-montré au cinéma consiste en ce qu’il nous fait sentir qu’il y aurait encore à voir, à voir mieux ou plus loin » (p. 49). Et dès lors renchérir sur l’essentielle ambiguïté (je parlerai pour ma part d’ambivalence puisqu’il s’agirait moins d’interprétations contradictoires et discutables des faits que des images en ce qu’elles composent avec des valeurs simultanées et opposées) du cinéma ouvert aux inconnues de « la relative illisibilité de toute image et [de] la subjectivité de toute durée »(p. 41). C’est pourquoi, face aux « forces unies du Calcul et du Capital » auxquelles se soumet aussi l’entreprise Daech, la mesure du cinéma consiste à ne pas céder sur cet « indéfinissable principe d’incertitude à partir de quoi il s’agit d’inventer l’apparaître et le disparaître, l’unicité et la spécificité de toute choses. C’est ce que fait le cinéma, machine à produire des singularités » (p. 81). C’est pourquoi, dans cette perspective critique, le cinéma comme art est moins une machine de guerre et de mort qu’il s’offre comme « lieu et temps de la vie des morts », en relève de ce « pouvoir quasi résurrectionnel de l’image » dont parlait, cité par l’ami Jean Narboni, Roland Barthes (p. 74). Jean-Louis Comolli comparant encore le mouvement des photogrammes aux « pulsations de la vie » (p. 55) en ce que leur succession trace « un chemin d’avenir » offrant au « passé avéré » la poussée d’un « non encore là », d’un « futur potentiel » (p. 56). Et c’est bien pourquoi est nécessaire le support de quelques œuvres exemplaires de l’art aimé du cinéma (du côté du classicisme de John Ford à Samuel Fuller en passant par Fritz Lang etJacques Tourneur, du côté de la modernité avec Jean-Luc Godard et Pier Paolo Pasolini, Robert Kramer et Claudio Pazienza) afin d’extraire de leur historicité des puissances d’actualité contestant les compromissions ou confusions des exécuteurs et de leurs relayeurs. D’un côté, Jean-Louis Comolli sait ainsi mettre à profit une séquence des Contes de la lune vague après la pluie (1952) de Kenji Mizoguchi afin d’attester l’hypocrisie des médias qui citent les clips de Daech en en coupant les passages sanglants, sans comprendre que cette censure participe d’un pouvoir autoritaire livrant perversement la liberté du spectateur à l’imaginaire de la terreur (p. 86-89). De l’autre, il peut faire l’éloge des jeunes réalisateurs syriens qui, regroupés dans le collectif Abounaddara, font les ciné-tracts nécessaires dans l’héritage d’une référence aussi théorique que pratique au cinéma de Jean-Luc Godard qui « n’est pas ici seulement le nom d’un grand artiste : c’est le nom d’une éthique et d’une politique cinématographiques (…) A la rhétorique guerrière et flamboyante de Daech s’oppose une mise en scène sans effets, sans grandiloquence, nette et sèche, et qui ne craint ni la fixité ni la durée des plans. On me permettra de trouver cela réconfortant : la guerre des images est de plus en plus centrale et ce n’est pas une guerre de »contenus », mais de formes » (pp. 93-94).

8) La « minoration des effets visuels » (p. 39) dont Jean-Louis Comolli rappelle les grands exemples hollywoodiens et qu’il valorise en soulignant l’actualité de leurs usages critiques l’autorise enfin à faire le constat suivant : « Une école du moins s’est à Hollywood affrontée à une école du plus – et elle a perdu la partie » (p. 39). Si les réflexions de l’auteur de Daech le cinéma et la mort sont d’une pertinence avec laquelle il faudra savoir compter dans la guerre en cours opposant les formes de la civilité à celles de la destruction et de la décivilisation, on aimerait seulement contredire la dernière assertion afin de diviser autrement le champ cinématographique que nomme Hollywood, en vérifiant alors qu’il y a moyen de défendre une vision plus moléculaire et attentive aux inventions d’un cinéma souvent spectaculaire mais que Jean-Louis Comolli réduit de manière un peu trop molaire ici à cette « école du plus » qu’il décrie tant – à raison mais seulement le plus souvent. On aimerait ainsi citer l’exemple proprement visionnaire et vertigineux de Videodrome (1983) de David Cronenberg qui aura proposé de penser le rapport entre l’extension de la sphère spectaculaire, ses soubassements libidinaux et pulsionnels et les processus de déréalisation qu’elle induit. L’histoire que ce grand film raconte est celle d’un petit entrepreneur de programme télévisé racoleur qui, en comprenant que le mal se trouve moins là-bas en Orient qu’ici en Occident, se retrouve progressivement converti en terroriste programmable à l’envi – à l’image littérale d’un magnétoscope. A la même époque, Le Loup-garou de Londres (1981) de John Landis montre un déni de responsabilité criminelle qui surgit dans l’enceinte d’une salle de cinéma pornographique, la boucherie sexuelle projetée sur l’écran se complétant imaginairement de l’apparition parmi les rangées de fauteuils des cadavres mutilés par celui qui ignore la maladie contagieuse s’étant emparée de lui (à cette aune, on peut formuler l’angoisse contemporaine). Sur un mode plus auteuriste, continental et clinique, induisant par ailleurs une confrontation explicite avec l’imaginaire hollywoodien, le réalisateur autrichien Michael Haneke propose avec Benny’s Video (1992) un film qui, si l’on met provisoirement de côté les effets pénibles d’autorité caractéristique d’un geste en forme de magistère, retrace l’histoire d’un enfant ceinturé d’écrans et fasciné par les images de la violence spectaculaire, au point de produire lui-même la vidéo consignant le crime qu’il aura commis et dont son père s’efforcera à en effacer les traces – dans l’ignorance symptomatique des nouvelles modalités d’enregistrement analogique des traces.

9) Jean-Louis Comolli évoque rapidement la question du « snuff-movie » (p. 80) dont on pouvait croire qu’il relevait de la légende urbaine et de l’ultime (fantasme de) perversion de la bourgeoisie. Jusqu’à ce que les exécutions filmées par Al-Qaïda et Daech (en passant par les exemples d’assassins filmant leurs meurtres en caméra GoPro comme Mohammed Merah et Amedy Coulibaly) nous obligent à admettre la réalité caractérisant radicalement le noyau obscène de la sphère du spectaculaire (et la pente du « devenir lycanthrope » menaçant le spectateur). On aimerait alors conclure sur le souvenir moins ambigu qu’ambivalent d’un film mineur de John Carpenter réalisé en 2006 pour la télévision. Intitulé Cigarette Burns (en français La Fin absolue du monde), ce téléfilm témoigne autant de la défaveur esthétique d’un cinéaste ayant persévéré jusqu’au déclassement à entretenir dans le cinéma de genre des années 1970 un rêve de cinéma classique (avec la référence inconditionnelle à Howard Hawks) que d’une compréhension relativement lucide de la situation d’indignité faite au cinéma. La quête marchande d’un film mythique, car interdit pour sa violence confondant celle du représenté et celle de la représentation elle-même, détermine ici des processus de confusion mentale, d’indistinction morale et de déréalisation débouchant sur deux images. D’un côté, le commanditaire passionné de « snuff-movies » éprouve la vérité viscérale de son désir, ses intestins se substituant horriblement à la pellicule enroulée dans l’appareil de projection. De l’autre, la subsomption généralisée de tout le cinéma sous le « snuff » trouvera à s’incarner dans la figure singulière d’un ange mutilé, aux ailes coupées – un ange troublant aussi en ce qu’il ressemblerait physiquement à John Carpenter lui-même. L’ange aux ailes coupées pourrait alors allégoriserait le cinéma mis sous la coupe infamante et mutilante de cette extension de la marchandise et du spectaculaire dont Daech représente aujourd’hui l’un des pires symptômes. Seuls les anges ont des ailes disait il y a longtemps le titre d’un grand film de Howard Hawks. Et si, comme le serait le cinéma aujourd’hui, les anges sont mutilés et privés de leurs ailes, cela ne suffit ni à rendre les armes ni à abandonner le champ de bataille (car les ailes, après tout, ça se gagne aussi comme s’y emploie l’ange Clarence dans It’s a Wonderful Life – La Vie est belle de Frank Capra en 1946). Ainsi se fonderait le mixte (selon la formule consacrée) de pessimisme de la lucidité et d’optimisme de la volonté battant dans le cœur de Jean-Louis Comolli. Ce mixte, on oserait encore dire qu’il fonde son angélisme blessé.

Des Nouvelles du Front

