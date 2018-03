Le leader russe sortant, Vladimir Poutine, devrait remporter une victoire retentissante à l’élection présidentielle russe, selon des résultats partiels rendus publics par la commission électorale.

Avec 22% des suffrages exprimés, principalement dans l’est du pays, Vladimir Poutine arrive en tête avec 72% des voix, loin devant la majorité simple nécessaire pour éviter le second tour.

Preliminary results of the 2018 presidential election

Ce qui est sur c’est que POutine a réussi par cette élection à être le représentant incontestable de la Russie, nulle doute que les attaques occidentales, les ridicules menaces occidentales et le calme méprisant dont il a fait preuve n’ont pu que le servir auprès des Russes qui ne supportent plus une hostilité de l’occident qu’ils estiment injustifiée. Dans cette affaire tout le monde a fait blog derrière le président. Après son élection, POutine jusqu’ici silencieux sur l’affaire a simplement déclairé: « C’est un non-sens » de penser que la Russie a tenté d’empoisonner Skripals avant les élections et la Coupe du Monde – Poutine

Dans un tel contexte, le candidat du Parti communiste pour la première fois, Pavel Grudinin, occupe la deuxième place avec plus de 15%,c’est-à-dire le double de ce que lui attribuaient les sondages, tandis que le vétéran nationaliste Vladimir Jirinovski, qui a couru contre Boris Eltsine en 1991, complète le top trois avec environ sept pour cent. Pour qui a vu la vidéo dans laquelle Poutine vient sur la place rouge saluer son électorat vous constaterez que s’il y a des drapeaux russes, il y a également des drapeaux rouges avec la faucille et le marteau et le ruban de Saint Georges. POutine ne s’est pas présenté au nom de son parti Russie unie, mais comme le candidat au-dessus des partis représentant la Russie elle-même, revendiquant toute son histoire y compris celle de l’URSS. Le parti communiste ne mettait pas en cause sa politique étrangère mais les oligarques et la politique qui leur était favorable. L’éléction ne leur était donc pas favorable et malgré la tonne de boue qui a été décversée sur leur candidat, celui-ci a fait une excellente campagne qui prouve leur ancrage en Russie.

Aucun des cinq autres candidats n’est en bonne voie pour recevoir plus de deux pour cent des voix.

Les premiers résultats partiels sur un total de 20% des bulletins dépouillés, sont en ligne avec les sondages de sortie effectués par les agences de sondage russes FOM, qui prédit que Poutine prendrait 77% des voix, et VCIOM, qui a prédit une part finale de 73,9% pour le président actuel.

Vladimir Poutine a été élu pour la première fois au Kremlin en 2000 et quatre ans plus tard. Constitutionnellement interdit de servir plus de deux mandats consécutifs, il ne s’est pas présenté en 2008, la même année les mandats présidentiels ont été étendus de quatre ans à six ans. Poutine a remporté 63,6% des voix en 2012 et, si les premiers résultats sont confirmés, il restera à son poste jusqu’en 2024, année où il aura 72 ans.