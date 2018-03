Pierre Alain Millet : Le congrès des communistes et la bataille de l’industrie…

C’est dans le creuset des luttes sociales que les communistes peuvent trouver les forces et les idées qui leur seront utiles pour leur congrès extraordinaire… tirant les leçons de leur histoire, les yeux grands ouverts sur un monde de résistances et d’expériences politiques, sur le mouvement communiste international…

Que n’avons-nous pas entendu quand nous affichions ce slogan et une volonté alors que tous les gouvernements récents proclament à la fois leur volonté d’industrialiser la France et abandonnent cette ambition. Mais il ne faut pas oublier que notre slogan reposait non seulement sur l’intérêt national mais également sur la mobilisation des travailleurs que le PCF voulait développer dans la défense de leur outil de travail. Robert hue et le Congrès de Martigues nous a sciemment coupé de cette base et nous a soumis à la seule union électorale avec le PS qui contribuait à la destruction de ce potentiel, imposait une gestion type management et ressources humaines. C’est de cela dont le Congrès doit parler pour prendre une toute autre orientation pour les travailleurs comme pour l’intérêt du pays (note de Danielle Bleitrach pour histoire et société)