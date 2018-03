«Pas de  procuration»: Lavrov dit que les forces spéciales américaines, britanniques et françaises  sont «directement impliquées» dans la guerre en Syrie

Lire la suite

« Il y a des forces spéciales en Syrie en provenance des Etats-Unis – ils ne le nient plus – le Royaume-Uni, la France et un certain nombre d’autres pays », a déclaré M. Lavrov dans une interview accordée à Samedi. « Donc, ce n’est pas vraiment une » guerre par procuration « , mais plutôt une implication directe dans la guerre », a souligné le diplomate.

La coalition américaine est « illégitime » du point de vue du droit international et de la Charte des Nations Unies, a déclaré M. Lavrov. « Mais nous sommes réalistes et nous comprenons que nous ne nous battrions pas avec eux. Nous coordonnons donc les actions au moins pour éviter les conflits involontaires. Nos militaires restent toujours en contact avec les commandants américains qui dirigent l’opération sur le territoire syrien. «

Moscou est également en «dialogue permanent» avec les responsables de l’état-major général des États-Unis «qui mènent réellement l’opération sur le terrain» , a déclaré le ministre.

M. Lavrov a également souligné que les attaques contre les forces syriennes et pro-syriennes dans les zones contrôlées par les États-Unis méritent d’être condamnées, étant donné que la Russie a affirmé à plusieurs reprises et solennellementque la présence de l’armée américaine en Syrie vise exclusivement les terroristes.

Lavrov a également critiqué les propos de l’envoyé américain à l’ONU, Nikki Haley, au sujet de la préparation de Washington à « bombe à Damas et même le palais présidentiel de Bachar el – Assad, quelle que soit [la] présence des représentants de la Russie là – bas. » « Il est absolument déclaration irresponsable « , a déclaré Lavrov.