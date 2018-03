La Russie invitée à Paris, vive la culture !

https://youtu.be/UiE7vphTdCU

Le Salon du Livre de Paris a une invitée : la Russie.

Dont la contribution à la littérature universelle n’est plus à souligner.

» Tout porte à croire que la Russie … ». Avec cette appréciation le Président de la Republique Française a rejoint la cohorte des dirigeants occidentaux derrière Teresa May. Les 24 heures de réflexion du gouvernement français avaient laissé entrevoir une autre décision… Et pour parachever l’édifice, inaugurant le Salon du Livre, ce personnage a boycotter le pavillon de l’invité…. Petit et stupide.

En attendant, sur les plateaux TV, à la radio, Lioudmila Oulitskaya est présente. Les questions tendent toutes à la faire parler mal du président russe et de son pays.

Les journalistes se rendent-ils combien ils sont » has been » avec cette approche ? Savent-ils que Lioudmila Oulitskaya a un très grand public dans son pays ? Quel que soit son rapport au pouvoir ?

Prenez le temps d’écouter Andreï Makine sur Radio Classique : politiquement incorrect et réjouissant .