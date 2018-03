L’espion assassiné, une entreprise de diversion mais qui n’est pas à la hauteur de la situation. A quand la guerre mondiale?

Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point les Français se foutent royalement de l’assassinat de l’espion russe ou anglais, je ne sais plus exactement. D’abord parce que personne n’aime les gens qui vendent leur pays et ensuite que ce sont les risques du métier… De surcroît dans un Londres où les oligarques et leur mafia s’affrontent dans des combats plus ou moins financiers qui ont leurs règles au-delà de toute légalité, savoir qui a assassiné qui devient difficile…

Non le plus simple est tout de même de constater que cette indignation basée sur la seule intime conviction d’un quatuor de chefs d’Etat en difficulté non seulement ne correspond à aucun état d’esprit de leur opinion mais a toute chance d’être une entreprise de diversion face à ladite opinion.

Les États-Unis, la France et l’Allemagne se sont joints ce jeudi 15 mars à Londres pour condamner dans un communiqué commun la tentative d’empoisonnement de l’ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille le 4 mars dernier. Une démonstration de solidarité bienvenue pour la Première ministre qui le même jour s’est rendue dans la ville où a eu lieu la tentative de meurtre.

Trump n’en rate pas une pour donner des gages de fermeté à des démocrates et des républicains qui se sont auto-convaincus qu’il devait sa présence à la tête de leur Etat aux manœuvres de Poutine, sans doute pour ne pas avoir à procéder à une auto-critique sur la manière dont ensemble ils ont provoqué la colère populaire. Theresa May est de plus en plus impopulaire, empêtrée dans la gestion du Brexit.

Merkel est empêtrée dans sa grande coalition et le SPD n’a obtenu le droit d’y participer qu’en affirmant qu’il allait lui rogner les ailes sur le plan social. La CDU a par ailleurs la pression de l’extrême-droite, ce qui rend la position de la chancelière totalement inconfortable pour accélérer avec Macron, les « réformes » qu’ils envisagent. L’Europe provoque la colère générale, la solution est pour eux évidente: il faut encore plus d’Europe.

Macron, lui non seulement veut plus d’intégration européenne, mais il est empêtré dans un mouvement populaire qui risque de virer à l’affrontement. La manifestation des retraités et des maisons de retraite a été un succès et les cheminots ont choisi une grève dure et qui peut entraîner d’autres mécontents. Comme disait un humoriste célèbre, il y a les « sujets »‘ du monarque Macron mais aussi autant de sujets de mécontentement.

Le tout dans le contexte d’élections européennes dont tout le monde a compris qu’elles ne servaient à rien, mais qui peuvent donner lieu à l’expression de rancunes accumulées.

Si l’on ajoute à cela la manière dont Trump présente la note de l’OTAN, exige de ses alliés qu’ils doublent quasiment leur contribution, il est clair que l’affaire de l’espion peut aider à faire passer la douloureuse puisque personne n’ose contredire les Etats-Unis y compris quand ils mènent contre l’Europe une guerre commerciale… Tout devient de la faute de Poutine… l’espion c’est la cerise sur le gâteau.

Il est trop tard et peut-être dangereux d’envisager le boycott du Mondial, et la découverte par des millions d’occidentaux de la société russe, au mois de juin qui est le plus agréable de l’année… un pays magnifique, des gens adorables… une modernité et le souvenir de l’URSS…

Mais si j’ai un conseil à donner au quatuor, si vous pensez que l’espion assassiné est de taille à faire oublier ce contexte et à calmer vos opinions publiques, je crois que vous vous faites des illusions. Au point où vous en êtes, il vous faudra déclencher une quatrième guerre mondiale pour vous en sortir. Mais peut-être que vous y pensez-déjà?

Une seule réponse: amplifier le mouvement et soutenir le fer de lance qu’est la grève des cheminots, c’est notre affaire à tous face à cette bande de clowns puérils et dangereux.

Danielle Bleitrach

