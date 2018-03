Vous remarquerez que BMTV, toujours fidèle à ses bailleurs de fond, tout en menant campagne contre Poutine (l’homme que l’occident aime haïr) continue à nous masquer les enjeux réels de l’élection russe. En effet ce matin la chaine en continue nous présente une scène de pugilat entre candidats et déclare que c’est le candidat communiste qui est l’auteur de cette pantalonnade (alors qu’il a refusé d’y participer). Commentaire de la chaîne « française »: étonnez vous que Poutine gagne à 80%. Comment dans le même temps continuer à nuire à poutine tout en fabriquant de l’anticommunisme et en cautionnant de fait toutes les fraudes du pouvoir. Ceux qui ne lisent pas ce blog et ont laissé passer le très bon article de Vadim Kamenka dans l’Humanité sur le sujet ignoreront totalement ce qui se passe en Russie et ne trouveront donc que des raisons de conforter leur russophobie (note de Danielle Bleitrach)