Un nanar en temps de guerre plus ou moins froide…

hier sur la 5 j’ai vu le truc le plus invraisemblable intitulé la vengeance de Poutine. Un nanar qui expliquait comment un petit espion du KGB sans envergure, méprisé de tous avait cherché à se venger des grands qui avaient refusé de l’admettre dans leur club. je ne suis pas à proprement parler un fan de Poutine, mais dans ce cas l’inquiétude me vient non sur l’image de cet homme mais de la manière dont on fait de mes compatriotes de imbéciles.

Tout était fait y compris le cadrage pour faire de Poutine un tout petit bonhomme vindicatif face à des dirigeants américains plein de mansuétude. Poutine était isolé, pas un: mot sur la sympathie dont il jouit dans le tiers monde et son alliance avec la Chine. L’opinion internationale c’est le club très fermé des etats-Unis, l’Europe et l’allié asiatique japonais… Tous les autres n’ont aucune importance. Il nous a été répété de nombreuses fois qu’il n’y avait qu’un seul maître de la planète, les USA et que lui seul avait tout les droits. En particulier de s’indigner contre toute ingérence alors que lui-même la pratiquait sans état d’âme. une phrase était jetée qui ne prétendait en rien nuire à l’ensemble de la démonstration, elle manifestait le regret du temps où les Etats-Unis faisaient ce qu’ils voulaient d’Eltstine, le prédécesseur du vindicatif Poutine.

L’affaire de l’Ukraine, comme celle de la Syrie étaient présentées d’une manière si grossière qu’il fallait des années de pilonnage, de désinformation pour ne pas éclater de rire devant le tissu de mensonges énoncés rapidement. Pas de coup d’Etat en Ukraine fomenté on le sait désormais par l’ambassade des Etats-Unis, cautionné le jour même par trois ambassadeurs français, allemands , Polonais. L’installation au pouvoir des oligarques les plus corrompus, le massacre à la maison des syndicats d’Odessa, la violence exercée contre la population du Donbass, et le triomphe de l’extrême-droite, la célébration des collaborateurs nazis… Passons il n’y a rien à voir. En Syrie, là c’était extraordinaire, Daech avait surgi parce que le méchant Poutine était venu aider le dictateur bachar El Assad à mater les gentils rebelles d’Al Qaida. Fabius venait une fois de plus nous répéter cette fiction.

On avait ressorti de la naphtaline les plus déconsidérés des acteurs d’une époque si peu glorieuse…

Et Hollande qui opérait son retour avait l’air d’un idiot intégral tout fier de montrer qu’il avait un moment été introduit dans le beau monde. Par parenthèse dans un temps où les médias se déchaînent sur l’assassinat supposé d’un « espion » russe en Grande Bretagne n’est-ce pas ce même Hollande qui n’a pas craint d’expliquer qu’en tant que chef d’Etat français il avait fréquemment procédé à des assassinats ciblés. Sans parler que le même jour on apprenait que la femme nommée à la tête de la CIA était célèbre pour avoir supervisé en personne des séances de torture.

D’ailleurs avant-hier il y a eu un grand moment toujours sur la 5 dans l’émission C’est dans l’air, les intervenants devaient discuter de l’affaire de l’empoisonnement de l’espion russe, le premier intervenant a commencé à dire que tout cela faisait partie des moeurs de l’espionnage et il s’est mis à égréner les meurtres perpétrés pas la France, il a été sèchement interrompu et prié de rester sur le sujet.. le reste du débat s’est passé effectivement dans les clous: les méfaits de Poutine.

Et c’est avec des reportages de ce type que l’on formate l’opinion française et il n’y a personne pour dire à ces gens là qu’ils mentent et que le monde entier les vomit…

danielle Bleitrach

Remarquez les Français ont encore de l’humour et une impertinence qui fait plaisir, je n’en veux pour preuve que cette réflexion d’un internaute à propos d’un reportage sur les élections présidentielles du 18 mars en Russie et la manière dont le candidat présenté par le parti communiste connait une forte popularité malgré une campagne qui le traîne dans la boue. Les communistes ont lancé une campagne exigeant des élections « propres » sans bourrage d’urne en affirmant que dans ce cas leur candidat (qui selon les sondages arrive en second et monte tous les jours) a toutes ses chances. Les communistes manifestent un accord avec la politique étrangère de Poutine, au point de prétendre conserver Lavrov, mais dénoncent l’oligarchie qui pille le pays et de fait s’entend avec les USA. La situation dramatique, les inégalités entre citoyens (qui ont atteint leur niveau de 1905 selon les dernières estimations).

Donc voici l’opinion d’un français à propos des élections russes, elle est doublement ironique et de bonne manière:

Plus j’y pense, plus je me dis que comme aux Etats-Unis, en France et en Italie, les Russes vont interférer dans le déroulement des élections en #Russie le 18 mars. 222

