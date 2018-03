Pourquoi la Russie s’obstine-t-elle à avoir ses frontières si près des bases de l’OTAN ? Combien ça nous coûte L’OTAN?

La France est le 3ème pays contributeur financier de l’OTAN, derrière les Etats-Unis et l’Allemagne, et devant le Royaume-Uni. Mais d’après une enquête de la Cour des comptes néerlandaise, les milliards d’euros dont l’ OTANbénéficie sont dépensés dans la plus grande opacité.

D’après la Cour des comptes néerlandaise, les milliards d’euros investis dans l’ OTAN disparaissent dans un trou noir comptable. Même les représentants des 28 États membres de l’OTAN ne savent pas combien leur pays lui consacre chaque année, ni comment l’argent est dépensé.

De son côté, l’ OTAN estime que « Certains rapports ne sont pas publics en raison de leur caractère confidentiel […] Les alliés conservent cependant un contrôle complet sur le niveau des coûts et comment l’argent est dépensé ». Malgré cela, le financement de l’ OTAN reste un système opaque et sensible, et il est difficile de connaître la réelle efficacité des dépenses.

Pour sa participation dans l’ OTAN, la France a consacré 28,1 millions d’euros de budget civil, et 183,2 millions d’euros de budget militaire en 2012. L’ensemble des surcoûts liés à la réintégration de la France dans l’ OTANdevrait s’élever à 650 millions d’euros sur la période 2010-2015.

source: http://theatrum-belli.org

Donc peut-être que les retraités à qui Macron demande de « faire un sacrifice » outre l’impression désastreuse que le dit sacrifice part directement dans les poches de ses amis riches y compris évadés fiscaux, ne se contenteraient pas de cette opacité, de ce trou sans fond dont nul ne sait très bien comment il est géré et pour le bénéfice de qui…

Trump a décidé que les pays européens devaient augmenter leur participation à l’OTAN, qui est tout de même la présence militaire des Etats Unis dans le monde. Aujourd’hui la facture obligatoire représente 2% du PIB de chaque pays membre de l’OTAN . 350 milliards d’euros. C’est la facture qu’aurait tendue Donald Trump à la chancelière allemande Angela Merkel lors de leur rencontre le 17 mars dernier, en référence au manque d’investissement de l’Allemagne dans le budget de la défense. L’OTAN impose à ses membres que la somme investie dans la défense soit à 2 % du PIB, en Allemagne, elle est à 1,2 %.. Trump veut que tous les pays de l’oTAN dont les Français passent à 3%.

Parce que nous sommes théoriquement menacés par Poutine et que nous devons financer nous-mêmes notre protection.

Est-ce que la propagande anti-russe qui nous est déversée chaque jour n’est pas destinée à nous faire avaler ce déni de nos droits de citoyens à savoir ce que l’on fait avec l’argent de nos impôts?

je ne suis pas une fan de Poutine, mais je me dis que cette manière de nous jeter sur l’homme que nous aimons haïr, la Russie éternelle de Staline à Poutine sert quelques intérêts. Sans parler du nombre de marchands d’armes qui en France sont des patrons de presse.

Danielle Bleitrach

