Les Espagnoles en pyjama rayé

« Nous ne savions pas comment valoriser ce que nous avions fait. C’est pourquoi nous sommes restés silencieux, même après la mort de Franco. » Qui parle comme cela est l’une des femmes qui a le plus combattu et qui a le plus souffert pour avoir défendu la liberté en Espagne et dans le reste de l’Europe. Sur le point d’atteindre le siècle de sa vie, Neus Català me sourit de son fauteuil roulant. Ses soignants l’ont juste sortie de la triste salle dans laquelle une douzaine de personnes âgées somnolaient devant la télévision, pour l’emmener dans la lumineuse salle de visite de la résidence gériatrique où elle passe les dernières années de sa longue et orageuse existence. «Nous ne nous sommes pas affirmés comme des hommes. Les gens ne savent pas qu’il y avait aussi des Espagnols dans les camps de concentration de Hitler « , ajoute-t-elle d’une voix ferme.

Il n’y a pas d’amertume dans ses paroles, simplement une résignation prolongée . Sept ans après avoir recouvré la liberté dont elle avait rêvée, Neus est conscient qu’elle et ses compagnes sont les oubliées parmi les oubliés. Si l’Espagne a enterré l’histoire des plus de 9.000 compatriotes qui ont traversé les camps de la mort du Troisième Reich, encore plus ignorée était l’histoire que les femmes ont écrite . Mieux vaut tard que jamais et, pour cette raison, le gouvernement catalan vient de lui accorder la médaille d’or de la Generalitat. Madrid, cependant, continue à regarder de l’autre côté.

Ignoré par Franco, méprisé par notre démocratie

« Je fus surpris de savoir que ces deux femmes s’étaient battu dans la guerre d’Espagne, puis dans la Résistance … Je pensais qu’à l’époque, les femmes en Espagne avaient été enfermés à la maison en attendant leur mari. Je ne savais pas qu’il y avait autant d’égalité pendant la République. » Isa est originaire de Séville, a 25 ans et étudie la gestion et l’administration des affaires.

Comme la grande majorité des jeunes et moins jeunes Espagnols, elle a été victime de plans éducatifs qui ont effacé l’histoire la plus récente de notre pays. Je suis moi-même d’une génération qui, à l’école, à l’institut et à l’université, a vu comment les cours s’achevaient sans avoir le temps d’expliquer ce qui s’est passé dans l’Espagne du XXe siècle. Est-ce que l’histoire ? Bien sûr que oui.

Les historiens franquistes ont écrit pendant quarante ans une histoire manipulée et profondément fausse qui n’a pas été corrigée avec l’arrivée de la démocratie. La vieille antienne de «ne pas soulever passé» n’était ni plus ni moins que cela, laissant les choses telles qu’elles étaient, c’est-à-dire comme les franquistes voulaient qu’elles soient. Et aujourd’hui, nous payons le prix de cette erreur: nous sommes le seul pays démocratique avec des rues et des places dédiées aux fascistes et aux génocides; le seul dans lequel les victimes et les bourreaux sont assimilés; le seul dans lequel notre gouvernement rend hommage à ceux qui se sont battus côte à côte avec les troupes nazies et méprise ceux qui se sont battus pour la liberté en Europe.

Route vers l’enfer

Seulement après avoir expliqué ce contexte , il est compréhensible que Neus et plus de 300 Espagnoles qui ont souffert et sont morts dans les camps de concentration d’Hitler ne sont pas reconnues pour ce qu’elles sont: des héroïnes qui devraient être mis comme un modèle et un exemple pour les nouvelles générations. Une nouvelle génération qui a été spoliée, simplement,de la vérité. Car dire que Franco était un dictateur sanguinaire n’est pas une opinion politique, c’est une réalité historique. Parce que dire que pendant la Seconde République, les plus hauts niveaux de liberté et de droits sociaux ont été atteints de l’histoire, ce n’est pas un jugement de valeur, c’est un fait . Comme pour rappeler que cette démocratie éphémère dotait les femmes d’égalité, le droit de vote était inclus, ce qui faisait l’envie des mouvements féministes européens. Comme la vérité, et non l’opinion, c’est-à-dire que Franco a mis fin à toutes ces avancées sur le coup de paseíllo, des tortures et une répression qu’il a coordonné avec un allié et un mentor nommé Adolf Hitler.

Gratuit, combattants et résistants

Neus et le reste des futurs déportés ont grandi dans cette atmosphère de liberté et d’égalité qui a émergé pendant la Seconde République. La plupart d’entre eux étaient profondément impliqués dans la politique qui régnait dans toutes ces années intenses et turbulentes. Après le soulèvement d’une partie de l’armée, les républicains prirent les armes avec la même conviction que leurs camarades.

Elles savaient ce qu’elles risquaient contre un ennemi qui a crié « Vive la mort » un général comme Queipo de Llano félicitait ses « braves légionnaires » pour avoir violé des femmes, « maintenant au moins ils savent ce qu’ils sont les vrais hommes et non les Milices mariales », a déclaré ce sinistre soldat qui, aujourd’hui, reste cependant enterré à la place d’honneur de la basilique sévillane de La Macarena.

Dans l’arrière-garde ou sur les fronts de bataille, ielles ont essayé d’arrêter l’avance franquiste, jusqu’à ce que l’amère défaite les pousse à franchir les Pyrénées. La démocratie française a reçu un demi-million d’Espagnols comme des chiens et les Espagnoles comme des putains. Car ce n’était, ni plus ni moins, ce que représentaient les femmes républicaines pour les secteurs les plus conservateurs de la société française. « Les journaux de la région, comme El Patriota de los Pirineos, les accusaient d’être des criminels, des criminels qui allaient contaminer les gens. On disait que les Espagnoles étaient des prostituées parce qu’elles avortaient ou parce qu’elles fumaient », se souvient l’hispaniste français Jean Ortiz.

Dolors Casadella était confinée sur les plages de Saint-Cyprien: «Nous devions dormir directement sur le sable. Assise par terre, j’ai passé la nuit avec ma fille à genoux. Les enfants espagnols sont rapidement morts. Ma fille a vécu 15 jours ». Comme le bébé de Doloers, plus de 14 000 hommes, femmes et enfants sont morts du froid, de la faim et de la maladie.

Malgré les mauvais traitements reçus, le début de la Seconde Guerre mondiale et l’occupation f de l’Allemagne ont poussé des centaines de femmes espagnoles à rejoindre immédiatement la Résistance contre l’envahisseur nazi. Des femmes qui ont accompli toutes sortes de missions, comme Neus l’a raconté dans son livre Sur la Résistance et la Déportation: «En général, les femmes servaient de maillons au sein du dense réseau d’information, dans les passes à travers les montagnes et les frontières, solidarité dans les prisons (…). Les contrôles de la police française et les patrouilles allemandes ont été assumées par nous d’abord. Mais c’était aussi le transport d’armes et de propagande. Les femmes portaient également des armes dans des batailles célèbres comme La Madeleine. «