En Corée du Nord: des photographies qui tentent de percer le mystère

Dans les titres de la presse occidentale , la Corée du Nord existe principalement comme une menace, une chaîne sans fin de défilés militaires, des tests de missiles et des menaces nucléaires. Dans les images de l’espace, elle est beaucoup moins bruyante: Avec une alimentation électrique limitée, après la tombée de la nuit, le pays disparaît dans un espace noir entre la Chine et la Corée du Sud.

Mais alors que le président Donald Trump se prépare pour des pourparlers historiques avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, comprendre le royaume ermite, tel est le nom de la Corée, armé de l’arme nucléaire n’a jamais été aussi crucial. Afin de mieux saisir l’état le plus secret du monde, TIME a demandé à 11 photographes ayant une vaste expérience de voyager dans la nation appauvrie de 25 millions de personnes de prendre une photo de leurs archives et d’en discuter sa trame de fond.

Accompagnés de gardiens à tout moment, et ne sachant jamais quand leurs caméras pourraient être inspectées, ces photographes ont tenté d’éplucher la mise en scène qui enveloppe le Royaume Hermit, que ce soit pour documenter les spectacles somptueux ou interpréter la société collectivisée avec un œil artistique. voici leurs réponses.

Une vue de la place Kim Il Sung lors du défilé célébrant le siècle depuis la naissance du « Grand Leader » en avril 2012. Philippe Chancel

Philippe Chancel | J’ai fait cette photographie le 15 avril 2012, à la place Kim Il Sung, lors du défilé célébrant le centenaire de la naissance du Grand Leader de la dynastie, Kim Il Sung. Cette date anniversaire est le « Jour du Soleil ». J’aime particulièrement cette image « hollywoodienne » car elle fait preuve d’exemplarité et de force, ce qui me semble être deux critères essentiels dans mon approche documentaire. Ce choix décisif montre cette propagande nord-coréenne hors-terrain dans ses vêtements «à part», symbolisant l’image d’un régime dont l’autorité est la clef de voûte de l’édifice.

Ri Hyang Yon, 21 ans, danseur aux Jeux d’Arirang, lors d’une séance d’essais au parking du May May Stadium à Pyongyang. Nick Danziger

Nick Danziger | Il est inhabituel d’avoir accès à la Corée du Nord, mais ce n’est que la moitié de la bataille. Chaque jour, c’était difficile de pouvoir photographier des gens ordinaires et de leur parler. J’ai rencontré Ri Hyang Yon, 21 ans, danseur aux Jeux d’Arirang, l’un des phénomènes les plus extraordinaires de Corée du Nord, lors d’une séance d’essais au parking du May Day Stadium à Pyongyang, le plus grand stade du monde. Aucun spectateur n’est autorisé dans les coulisses, afin de garder le secret sur le fonctionnement du spectacle. Ri Hyang Yon et sa troupe ont reçu l’ordre de se rendre sur le parking et de se produire pour les caméras. Mais pour moi, cette image distille tant de la Corée du Nord que de ses habitants dans une sorte de théâtre national, dans le rôle des acteurs et du public, ainsi que dans celui des chorégraphes, des improvisateurs et des régisseurs.

Comme beaucoup de Nord-Coréens que j’ai rencontrés, ils sont curieux du monde extérieur. Ri Hyang Yon m’a dit qu’elle voulait apprendre des pas de danse étrangers, mais comme Internet n’est pas accessible aux Nord-Coréens, elle a dû se débrouiller avec des films approuvés par le gouvernement. «Je vais aller n’importe où pour avoir la chance de créer des danses», a-t-elle dit avant de rejoindre les 80 000 autres artistes, danseurs et gymnastes toujours souriants à l’intérieur du stade.

Ri Yong Min, 21 ans, champion de boxe, à une patinoire extérieure en 2014. Matjaž Tančič

Matjaž Tančič | Certains des meilleurs portraits ont eu lieu par accident complet. Un jour sur une patinoire en plein air en 2014, je voulais vraiment photographier un patineur de glace complètement hipster portant un maillot de corps blanc niché dans son pantalon surdimensionné. Quand je voulais le photographier, on lui a demandé de mettre sa veste pour être plus «représentative». Cette intervention a non seulement détruit la spontanéité mais aussi le style, alors j’ai décidé de photographier quelqu’un qui n’était pas préparé.

Il y avait un gars qui souriait autour de nous. Il avait l’air un peu trop normal au début, alors j’ai hésité mais je n’ai pas voulu quitter l’endroit sans prendre le portrait d’un patineur. Je lui ai demandé si nous pouvions le photographier, et il a accepté. Lors de la mise en place de mon appareil photo, nous avons eu une conversation; Il était Ri Yong Min, un champion de boxe de 52 kg âgé de 21 ans. J’ai découvert qu’il venait de rentrer d’un championnat de boxe au Kazakhstan, où il a remporté une médaille. Au moment où j’ai pris la photo, le sourire était parti et j’ai eu l’un des portraits les plus intimes et les plus maussades du voyage.

En octobre 2015, le Parti des travailleurs de Corée célèbre l’anniversaire de sa fondation. Eddo Hartmann

Eddo Hartmann | Le Parti des travailleurs de Corée célèbre l’anniversaire de sa fondation chaque année en octobre. Cette photo a été prise par une froide soirée le 10 octobre 2015. C’était la première fois et la dernière fois que mes mentors omniprésents me perdaient dans la foule. Traverser ce sombre défilé était une expérience obsédante; un char de 40 tonnes ne remarquera jamais qu’il vous a frappé. Je travaillais sur mon projet de photographie «Setting the Stage» depuis quelques années mais c’était l’un des moments clés que je me sentais transporté à une époque où la guerre froide balayait le monde entier.

Armé d’un trépied, j’ai suivi mes guides dans et autour de Pyongyang, désireux de documenter la monumentalité de cette ville et curieux de regarder au-delà de sa façade. J’ai rencontré la capitale comme une grande scène, une imposante façade souvent sombre qui pèse et éclipse les individus. Laissez-le aux guides et Pyongyang est une ville déserte. Ils se concentrent sur le grand récit du pays, du leader et de la révolution, et comment ils sont un et indivis. Chaque histoire, chaque visite commence et finit avec les Grands Leaders, absorbant toute l’attention comme un trou noir qui consume toute la lumière.

Les fidèles prient à l’église Bongsu à Pyongyang. Photos de Carl De Keyzer-Magnum

Carl De Keyzer | Les missionnaires européens, américains et canadiens ont introduit le christianisme protestant en Corée au 19ème siècle, où il a pris racine, en particulier dans la moitié nord de la péninsule. Avant 1945, Pyongyang avait la deuxième plus grande population chrétienne de toutes les villes d’Asie de l’Est, après Manille seulement. Beaucoup de chrétiens d’aujourd’hui sont les descendants de familles commerçantes et intellectuelles importantes qui ont été impliquées dans des activités nationalistes contre la domination japonaise pendant la période coloniale, et, pour cette raison, sont autorisés à poursuivre leurs traditions familiales dans la RPDC, principalement athée.

Un bureau dans l’immeuble de l’agence de presse centrale coréenne à Pyongyang le 16 janvier 2012. David Guttenfelder-AP / Shutterstock

David Guttenfelder | Elle portait un manteau à col en fourrure, se tenant devant une fenêtre de bureau opaque pour regarder le froid de l’hiver à Pyongyang. La lumière est tombée sur un réservoir de poissons rouges nageant autour d’un coquillage.

La plupart d’entre nous en savent très peu sur la Corée du Nord et ses habitants. Une partie de la raison pour laquelle nous en savons si peu est que relativement peu de photographies ont été faites à l’intérieur du pays autrement isolé.

Au cours de mes voyages en Corée du Nord, maintenant près de 50 fois au cours des 17 dernières années, j’ai essayé de photographier tout ce que je pouvais voir autour de moi. Les nouvelles importantes, les spectacles de propagande de masse, les dirigeants du pays, la vie quotidienne ordinaire des gens, les documents éphémères, les sites historiques, les paysages et l’architecture, même ma vie personnelle difficile. Chaque photographie était un morceau d’un puzzle compliqué, parfois surréaliste ou mélancolique.

Les photographies les plus importantes que j’ai faites ont été de simples moments fugaces dans les bureaux ou les maisons des Nord-Coréens. C’étaient de rares occasions de se regarder dans les yeux. Malgré toutes les tensions et les hostilités géopolitiques, il y a de vraies personnes avec de vraies vies dignes de notre compréhension.

Un garçon travaille dans un champ d’une ferme collective dans la région endommagée par les inondations et les typhons de l’été dans la province de South Hwanghae, dans l’ouest de la Corée du Nord, le 30 septembre 2011. Damir Sagolj-Reuters

Damir Sagolj | Nous roulions sur une route défoncée après une longue journée de visites dans des fermes collectives et tout le monde était fatigué mais détendu. Par une fenêtre juste avant le coucher du soleil ce jour-là, le 30 septembre 2011, j’ai vu un groupe de personnes travaillant sur le terrain et, sans trop réfléchir, j’ai demandé l’arrêt du bus pour que je puisse aller les photographier. À ma grande surprise, nos mentors n’ont eu aucun problème avec cela. Naturellement, j’ai couru aussi vite que possible avant qu’ils ne changent d’avis et bientôt j’étais parmi les fermiers, un alien avec des caméras au milieu de leur champ dans la province de South Hwanghae, dans l’ouest de la Corée du Nord.

Le garçon que j’ai repéré de loin semblait sortir d’un film historique de couleur sépia célébrant les réalisations du communisme. Et il était trop cool, peut-être aussi un peu surpris et effrayé quand j’ai commencé à prendre des photos, mais il a juste continué son travail. Il n’y avait rien autour de suggérer que nous sommes dans le 21ème siècle – pas de tracteurs, pas de machines. Rien à part des agriculteurs avec des pelles, un beau garçon avec une étoile rouge sur son chapeau et moi. Pour le rendre encore meilleur et plus inhabituel, notre escorte du gouvernement m’a donné tout le temps dans le monde et n’a pas interféré du tout. Après avoir pris des photos, j’ai pris une cigarette et suis retourné au bus.

Plus tard, je me suis rendu en Corée du Nord pour rendre compte des grands événements que le pays invite habituellement aux médias étrangers pour organiser des spectacles de masse, des jardins d’enfants, des fermes piscicoles et des expositions de fleurs avec des modèles de roquettes et des preuves d’amour éternel. Mais je ne l’aurais plus jamais, un moment si calme et si beau et presque intime dérobé à la chorégraphie omniprésente du régime. Il reste l’une des photos de Corée du Nord que je vois quand je ferme les yeux.

Une performance au Youth Central Hall de Pyongyang en 2000. Nicolas Righetti

Nicolas Righetti | À travers cette scène de théâtre de propagande au Youth Central Hall à Pyongyang en 2000, la Corée du Nord montre que le pays existe dans le vide, coupé du reste du monde. L’atmosphère ressemble à celle d’une citadelle assiégée; Les canons pointèrent de nouveau les «Impériaux américains». J’ai fait quatre voyages en Corée du Nord, chacun avec le même officiel et chacun avec exactement le même itinéraire heure par heure que la visite précédente. J’ai tout filmé en vidéo, utilisant la pixellation pour rehausser l’air d’irréalité.

Les participants attendent de prendre part à un défilé de masse marquant la fin du 7ème Congrès du Parti des Travailleurs sur la Place Kim Il Sung à Pyongyang le 10 mai 2016. Ed Jones-AFP / Getty Images

Ed Jones | Les personnes sur cette photo s’étaient rassemblées pour un défilé de masse marquant la fin du septième Congrès du Parti des Travailleurs à Pyongyang en mai 2016. L’image ne le montre pas, mais il y a des milliers de personnes devant moi, que je trouve quelque peu incapacitantes car chacun d’eux représente une possibilité de montrer quelque chose de plus que le spectacle dans son ensemble, et je ne sais pas par où commencer à regarder.

La foule est stationnaire, attendant le début du défilé. Je peux voir les ballons, mais je ne vois pas qui les tient parce qu’ils sont obscurcis par les trois rangées d’hommes devant eux, c’est-à-dire jusqu’à ce que je vois cette fille avec ses bras tendus, son regard fixé sur les ballons. au-dessus d’elle comme tout le monde regarde vers l’avant.

Une mariée et le marié posent pour une photographie à la colline où ils sont allés prendre des photos de mariage à Pyongyang le 25 octobre 2014. Wong Maye-E-AP / Shutterstock

Wong Maye-E | Je me promenais dans le parc Moranbong le 25 octobre 2014, quand j’ai vu ce couple faire prendre des photos de mariage par leur groupe d’amis. J’ai commencé à photographier des moments candides de loin alors qu’ils posaient pour des photos et j’vançais doucement pour mieux maîtriser la situation, l’intrusion dans leur intimité et de leur réceptivité envers moi, un étranger avec une caméra pointé dans leur direction. Je me suis rapproché et à ce moment-là, ils m’avaient déjà remarqué mais ils ne semblaient pas hésiter ou exprimer leur mécontentement. Quand ils se sont rapprochés, je leur ai crié « Chukka Hamnida! », Ce qui signifie « Félicitations » en Corée du Nord. Je pense que cela a aidé à briser un peu la glace.

Ils m’ont regardé réservé; la mariée sourit, le marié hocha la tête. C’est alors que j’ai demandé à mon guide de vérifier si c’était OK que je prends un portrait d’eux. Ils étaient d’accord. Sans que je les ai invité i, ils se sont immobilisé et ont posé . J’ai utilisé mon appareil photo Instax pour prendre deux photos, une pour moi et une pour eux. Et puis j’ai pris cette photo avec mon appareil photo reflex. Quand j’ai eu fini, je leur ai remis une des images instantanées. La mariée ne semblait pas trop excitée mais on pouvait dire qu’elle était agréablement surprise.

C’est alors que j’ai pu commencer une courte conversation avec eux et leur poser quelques questions simples et des détails sur leur cour et les plans pour l’avenir en tant que couple marié. Beaucoup de gens ont commenté que le couple de mariage n’avait pas l’air trop heureux le jour de leur mariage sur cette photo, mais ayant un peu échangé avec eux et à travers mes fréquents voyages en Corée du Nord, je sais qu’ils n’étaient pas mécontents. Il y avait une certaine dignité dans la façon dont ils se tenaient et posaient et il y avait aussi une certaine formalisme qui est apparue sur cette photo lors de l’échange avec moi.

C’est un thème assez cohérent dans la série de portraits que j’ai faits de différents Nord-Coréens. Et en tant que photojournaliste qui a souvent l’occasion de voyager en Corée du Nord, je veux être en mesure de montrer au-delà de ce que nous voyons normalement de ce pays. Cela prend du temps mais avec une meilleure compréhension des gens et de la culture, j’espère pouvoir commencer à enlever les idées reçues une à une.

Deux guides locaux posent devant une peinture murale à Pyongyang. Werner Kranwetvogel

Quand ils ont vu la photo du photographe, ils lui ont demandé d’inclure plus de leaders dans l’œuvre. Werner Kranwetvogel

Werner Kranwetvogel | Le tourisme en Corée du Nord n’est possible que dans le cadre de visites guidées, où les touristes sont séparés des habitants et de leur vie quotidienne. Cette séparation stricte va si loin que même les employés des hôtels ne sont pas locaux, mais en fait des citoyens chinois.

Je cherchais constamment une expérience authentique. Bien que e sois un «voyageur individuel», on m’a alloué deux guides personnels et un chauffeur qui m’accompagnait partout. À chaque monument ou musée, des guides locaux prennent le relais et vous montrent le décor. Mais chaque fois que c’était possible, j’ai essayé de sortir de cette bulle soigneusement contrôlée et de saisir un petit aperçu de la réalité quotidienne de la vie nord-coréenne. Et vous trouvez ces aperçus quand vous vous y attendez le moins.

Après avoir visité le musée du métro à Pyongyang, j’ai voulu faire un portrait des guides locaux devant la magnifique peinture de l’entrée. Je tenais absolument à ce que les guides ne chevauchent pas le «président éternel» Kim Il Sung ou son fils et cadrèrent le cliché selon le réalisme social nord-coréen, de sorte que la tête de Kim Il Sung était un peu plus haute que la leur. Cependant, lorsque les guides ont vu ma photo, ils ont été choqués. Ils ont insisté pour que j’en prenne un second. Cette fois, ils ont pris grand soin de se placer dans le cadre par rapport au «Grand Leader». Quand je leur ai montré cette deuxième photo, ils étaient très satisfaits du résultat. Deux petits ouvriers au service du super-père amical.