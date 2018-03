Cadeau de 7 images (les bons points de notre enfance) et de courts commentaires sur l' »ami Karl »

Pour en finir, provisoirement, avec le grand Karl, une histoire véridique et croustillante. On est sûr aujourd’hui que l’intermédiaire chargé du financement de l’impression du « Manifeste du Parti communiste » n’était autre que Jean Laffite. Ce clampin, pirate de Louisiane, oui pirate vous avez bien lu, espionnait, entre autres jobs, pour le compte de l’Espagne et jouait le rôle d’émissaire d’un groupe de banquiers américains. Cela augmente encore à nos yeux le prestige du bon Karl qui les a bien eu. Demain sera un autre jour. Voilà ce qu’écrit un « ami » du nom de Jacques Gerber mais dont il s’est avéré au fil du temps que nous avions les mêmes affinités intellectuelles, esthétiques et donc morales sur bien des points. je vous invite donc à partager notre vision commune de « l’ami » Marx.