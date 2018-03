Lula et la droite anti-démocratique

Si nous voyons aux USA, une extrême-droite qui s’appuie sur les suprématistes blancs pour rendre compte du malaise de couches sociales déboussolées, mise en état d’insécurité, si nous voyons en Europe et en France un assaut contre « les privilégiés » qui jouiraient de la « sécurité », nous voyons au Brésil jusqu’où peut aller l’assaut avec la traque du Président Lula. Partout, nous avons les conditions de la montée de l’autoritarisme, la division du peuple, un assaut qui tout en se parant de la démocratie contre « le totalitarisme » communiste, ne craint plus de renoncer à sa propre légalité. (note et traduction de Danielle Bleitrach)

La classe dirigeante brésilienne, avec des secteurs peu nombreux et honnêtes, n’est pas démocratique. Jamais elle ne l’a été. Et elle a semé l’histoire, depuis l’indépendance, de ses attaques contre la légalité et la souveraineté nationale. Sa devise est une phrase que le Premier ministre français Odilon Barrot a dite en 1849: la légalité nous tue!

C’est la devise qui préside à son action contre l’ancien président Lula, la cible de la coalition anti-démocratique. Lula est un leader populaire, né des grèves et de la lutte sociale de la fin de la dictature militaire de 1964, une marque d’origine qui fait de lui l’objet de la haine politique conservatrice et de droite. Quand il a été élu pour la première fois en 2002, les pauvres du Brésil – qui ont toujours été en dehors des calculs et des projets politiques conservateurs – ont vu dans son ascension le fait que « l’un d’entre nous » était maintenant à la présidence de la République.

La chasse contre lui s’est amplifiée dans les derniers jours, et la référence au droit à son arrestation est insistante. Si elle est efficace, son arrestation sera le point culminant de la rupture avec la démocratie qui a commencé avec le coup d’ Etat 2016 Comme en d’ autres à travers l’ histoire du Brésil , mais avec un autre script et un autre format – en particulier contre Vargas en 1954 et Joao Goulart en 1964.

L’objectif final L’arrestation de Lula est de perpétuer et d’approfondir le coup d’Etat, même au prix de l’approfondissement de la fracture sociale qui enlève les droits du peuple et démonte et humilie la Nation. L’ampleur des attaques conservatrices est effrayante; les actions et les persécutions ont depuis été multipliées contre la liberté artistique, religieuse et de la pensée. Et contre les professeurs d’université et la liberté de recherche et d’enseignement.

Dans ce complot le rôle de la magistrature, qui peut perpétrer des comportements anti-légaliste et autoritaire qui légitiment une attaque inacceptable dans l’état de droit démocratique.joue un rôle important.

La fragilité de sa condamnation par la justice de Curitiba et la TRF-4 a été dénoncée dans l’opinion par des juristes bien connus, au Brésil et dans le monde. Son caractère n’est pas légal, mais politique et discrétionnaire. Il répond à la chasse à l’homme menée par le pouvoir et par les médias qui le soutiennent.

Les conséquences de l’emprisonnement injuste possible de Lula pourraient être sérieuses. Dans un article publié dans les médias, ce lundi (12),le pré-candidat PCdoB à la Présidence de la République, Manuela D’Avila, met également en garde contre l’affaiblissement du Brésil en ouvrant «un véritable fossé entre les Brésiliens. Un pays qui arrête injustement un homme comme Lula devient économiquement plus faible parce qu’il sera définitivement instable. »

L’instabilité politique est une perspective terrible. Il peut augmenter encore plus la violence en raison de la non-conformité avec la situation actuelle de désespoir dans le système qui, sur la base d’un processus d’exception, met dans la chaîne un leader populaire de cette importance. Le Brésil sera affaibli au niveau international, en emprisonnant le leader politique le plus important et le plus populaire du monde.

L’arrestation de Lula pourrait recréer, au Brésil, une figure dictatoriale typique: celle du prisonnier politique. Ce sera une grande erreur historique du pouvoir judiciaire d’agir en collusion avec des intérêts politiques réactionnaires et antidémocratiques de cette nature.

Face à cette menace sérieuse, il appartient aux forces démocratiques de renforcer la mobilisation et les actions de solidarité avec Lula et de protester contre l’escalade des attaques contre l’Etat de droit démocratique.

