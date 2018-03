La véritable menace pour les campus n’est pas la culture PC. C’est le racisme.

Je n’oublierai jamais la première fois que j’ai reçu un appel paniqué d’un collègue universitaire qui était harcelé en ligne par un groupe «d’identité blanche». C’était il y a environ six ans, et cela s’est produit plusieurs fois depuis, devenant plus coordonné et plus effrayant au fil des ans. Maintenant, pas un mois ne passe, sans que je ne reçoive un tel appel.

Ces dernières années, l’ assentiment du public à l’égard des collèges et des universités a chuté de façon spectaculaire, en particulier chez les conservateurs: de 2015 à 2016, en un an, les républicains qui croient nos institutions d’enseignement supérieur ont un effet positif sur le pays a chuté de 11 points de pourcentage, selon Pew . Mais ce n’est pas par hasard si j’ai reçu ce premier appel terrifié bien avant, en 2011 ou 2012.

C’était l’époque où les universités poussaient leurs professeurs à sortir dans le «monde réel», à écrire des éditoriaux, à passer à la télévision et à devenir des intellectuels publics. Les universitaires avaient besoin de nouveaux ambassadeurs. Alors que les travailleurs américains subissaient un double revers dévastateur – un changement technologique qui rend leurs emplois plus précaires et une politique sociale affaiblie en matière de protection r de la pauvreté – il devenait facile de s’indigner et d’insulter les gens dont les emplois semblaient sécurisés. Dans l’imagination du public, les universitaires étaient en sécurité dans leur travail et libres de punir les étudiants conservateurs et de faire subir un lavage de cerveau aux bons enfants visant à leur faire détester l’Amérique.

En réalité, nos postes sont précaires et nous sommes relativement sous-payés, compte tenu du temps que nous consacrons au marché du travail pour développer notre expertise. Pourtant, pour l’observateur extérieur lésé, nôtre semble être une très bonne opportunité. Et, comme les rangs de l’université finalement, lentement, sont devenus moins blancs et moins masculins, les universitaires sont devenus encore plus faciles à détester. Non seulement nous étions des propagandistes libéraux avec des emplois transuilles et bien payés, mais certains d’entre nous étaient des femmes de couleur.

Il y avait d’autres raisons pour lesquelles les universités voulaient que leurs universitaires aillent à la télévision et sur Twitter et ailleurs dans le monde pour conquérir la confiance du public. Un diplôme d’études collégiales devenait de plus en plus difficile à vendre à mesure que les frais de scolarité augmentaient, la dette de prêt étudiant grimpait et les salaires ne compensaient pas toujours le fardeau d’aller à l’université. Les étudiants non-traditionnels – ce sont des étudiants qui ne sont pas des jeunes de 18 et 19 ans – sont devenus la nouvelle norme et avec eux une foule de conflits sur ce que valaient les connaissances et la formation pour travailler par rapport à ce que nous avions été formés à fournir une éducation complète.

Pendant cette période, la culture du conservatisme a pris un virage à droite. L’Internet a permis à des personnes ayant des idéologies de droite, d’extrême-droite, de racistes suprématistes de toutes sortes de converger vers des forums de discussion anonymes. Ils ont utilisé l’économie de la publicité en ligne pour pousser leurs points de vue dans les médias traditionnels. Ils ont mis au point et pratiqué des techniques de pêche à la traîne, engendrant des milliers d’expériences jusqu’à ce qu’ils trouvent les moyens les plus efficaces d’intimider et de faire taire leurs cibles.

C’était le meilleur des temps et le pire des moments pour demander aux professeurs de conquérir le public.

Le premier indice qu’un professeur apprend sur le fait que sa vie est sur le point de changer se présente de la manière la plus bureaucratique et la plus bénigne: c’est souvent un courriel. L’e-mail peut indiquer qu’une publication de droite connue a l’intention de publier une histoire sur votre recherche ou votre enseignement, et vous offre la possibilité de le commenter.

Ensuite, l’infratructure des médias d’information en ligne prend le relais. Une histoire, peut-être sur votre programme ou une histoire que vous avez racontée lors d’une conférence, est publiée. Une série de tweets indignés sort. Une armée de comptes de médias sociaux, certains gérés par de vrais humains et d’autres par des «robots», est mise en service. La publicité ciblée que Facebook utilise pour vous vendre les chaussures que vous pensiez acheter sur Amazon la semaine dernière aide également les armées trolls à diffuser des articles sur un «groupe libéral» dans les médias sociaux de ceux de droite qui sont susceptibles de le croire et de le partager .

En l’espace de 24 heures, le courrier électronique de votre université fourmille de messages de personnes qui se disent être des étudiants inquiets, des parents inquiets et des donateurs inquiets. Quelque part dans les centaines de courriels, il peut y avoir des communications officielles d’étudiants et de collègues, mais vous n’avez pas les ressources pour les trouver. Vous ne pouvez pas faire votre travail actuel d’enseignement et de recherche parce que vous êtes noyés dans les courriels, les appels téléphoniques et les messages.

Si vous êtes l’un des chanceux, il s’arrête là. De plus en plus, cela ne s’arrête pas là. Les consommateurs en colère de ce type de culture de la viande rouge de guerre ne vivent pas seulement sur Internet. Ils vivent dans votre communauté. Ils peuvent vous envoyer des colis, peut-être avec des contenus dangereux. Ils peuvent vous envoyer des menaces de mort. Ils peuvent utiliser l’appareil de surveillance que nous avons construit pour vendre des publicités sur Internet et contrôler les personnes pauvres pour savoir où vont vos enfants à l’école ou où travaille votre conjoint. Ils peuvent les menacer, directement ou indirectement.

La distance entre ces trolls et leurs cibles diminue; De plus en plus, les auteurs de ce harcèlement ont une présence réelle sur le campus. Ils organisent des armées sophistiquées de «journalistes» étudiants pour surveiller et piéger les professeurs et les étudiants qui sont des «libéraux». Ils enregistrent et remixent des séquences, les diffusant sur un vaste réseau de médias sociaux, blogs, et même dans les médias traditionnels. Ils captent l’imagination du public, nourrissent l’obsession des médias conservateurs pour les universités libérales, et ils donnent l’impression que des hordes de soldats sur le terrain combattent une guerre de race imaginaire pour venir sur un campus près de chez vous pour recruter.

Et ils recrutent. La Ligue anti-diffamation a signalé une augmentation de 258% de la propagande de la suprématie blanche sur les campus entre l’automne 2016 et l’automne 2017, affectant 216 campus à travers le pays. Les attaques sur le campus s’accélèrent : de 2012 à 2016, les collèges ont signalé en moyenne 970 crimes motivés par la haine chaque année, avec peu de variation d’une année à l’autre, mais le nombre de crimes haineux déclarés a augmenté de 25% entre 2015 et 2016.

De toute évidence, les attaques comme celle-ci sont écrasantes. Et, si vous êtes une femme ou une personne de couleur, votre sentiment de vulnérabilité n’est pas une illusion: vous êtes attaqué par un réseau que vous ne pouvez pas contourner, dans un système qui ne vous valorise pas assez pour vous défendre. Certains des incidents les plus virulents du harcélement par l’Internet contre des professeurs libéraux présumés ont concerné des femmes, des Afro-Américains et d’autres membres des minorités raciales: Les industriels indignés d’Internet savent que nous sommes des cibles faciles, parce que l’université ne fait pas beaucoup pour nous défendre quand nous sommes ciblés.

Autant que je sache, je suis le seul universitaire à avoir négocié avec succès des ressources technologiques et administratives pour m’aider à me protéger des attaques racistes. J’écrase mes messages vocaux. J’ai des plans d’urgence avec notre département informatique de l’université. Nous avons même choisi l’emplacement de mon bureau pour minimiser la circulation des piétons. Pour toute la sécurité supposée des libéraux dans le monde universitaire, regardez les plans d’urgence que je dois faire juste pour faire mon travail.

Compte tenu de la réputation de l’enseignement supérieur en tant que bastion du libéralisme et de la rectitude politique, il n’est pas étonnant qu’il soit considéré comme une cible idéale pour les hommes blancs en colère. Pour de nombreux Américains, nous sommes, comme l’a récemment déclaré un troll Internet en colère, responsables de la production des «guerriers de la justice sociale» et des «féminazis» qui sont censés détruire le monde. En réalité, «l’université» en 2018 est principalement une constellation d’institutions publiques sous-financées et trop étendues qui servent encore principalement des Blancs de la classe ouvrière et de la classe moyenne et un plus petit nombre de minorités, y compris certains jeunes sans papiers connus sous le nom de Rêveurs. Ces institutions ont rarement les ressources pour cibler les étudiants conservateurs ou pratiquer le lavage de cerveau.

Vous pouvez être excusé de ne pas connaître cette université quand on parle de collèges libéraux et de professeurs choyés. Nous n’apparaissons pas souvent dans les médias d’élite, qui ont tendance à se concentrer sur les événements les plus frénétiques et les plus scandaleux dans les universités d’élite. Mais même les institutions d’élite ne sont pas aussi radicales que l’alt-right croit. Ils le sont, le cas échéant, ce sont des écoles en faveur de l’économie conservatrice, les sciences sociales et la politique sociale. Une poignée de cours d’études de genre ne peut pas concurrencer l’impact du v pouvoir d’un département d’économie ou d’une école de commerce dans une université américaine. Le collège de la plupart des Américains est une institution conservatrice sensible aux besoins pluralistes des étudiants. parce que sa viabilité économique en dépend.

Bien sûr, le racisme n’a pas besoin de logique. Les organisations racistes blanches s’épanouissent dans l’espace entre la perception et les faits, et dans cet espace, l’université est la Mecque de la masculinité blanche lésée pour réaffirmer sa domination. Lorsque je reçois ces courriels de collègues à travers le pays , l’accent est généralement mis sur la survie plutôt que sur l’analyse. Nous parlons de plans de communication et de contingences de sécurité pour leurs familles. J’envoie des notes à leurs administrateurs pour leur expliquer comment fonctionnent les attaques en réseau. Beaucoup d’entre nous aident à recueillir des fonds pour compenser le coût réel de la protection tout en essayant simplement de faire notre travail.

Si vous ne l’avez jamais expérimenté, ce genre de harcèlement peut sembler une petite chose. En fait, c’est un symptôme invalidant d’une maladie beaucoup plus grande. La plupart des campus universitaires ont du mal à répondre aux besoins des étudiants qui doivent payer plus. Les gens se sentent exclus de la course pour de bons emplois et blâment ces mêmes collèges parce que, dans notre imagination culturelle, tous les collèges sont dotés de dotations et de professeurs titulaires. Les hommes blancs sont particulièrement lésés parce qu’ils perçoivent toute perte de statut comme une profonde trahison, alors que d’autres groupes la considèrent comme normale.

Internet permet à ces personnes de se trouver plus facilement, de générer des profits pour les publications qui utilisent ce harcélement pour vendre de la publicité. Et les établissements d’enseignement supérieur – les bêtes de somme de la base – n’ont pas une voix qui raconte qui nous sommes, qui nous servons et comment nous travaillons. Les idéologies racistes remplissent le vide, racontant une histoire fascinante où nous sommes tous puissants. Les gens écoutent.