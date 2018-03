https://uw-media.usatoday.com/video/embed/32902233?sitelabel=reimagine&continuousplay=true&placement=uw-smallarticleattophtml5&pagetype=story Gina Haspel est une carrière de fonctionnaire de la CIA et serait la première femme à diriger l’agence. Mais son implication dans l’exploitation des «sites noirs» de la CIA sous l’administration Bush est controversée.

(Photo: AP)

Gina Haspel, candidate du président Trump à devenir la première femme à diriger la Central Intelligence Agency, a fait sa carrière dans une action secrète, mais son implication dans des interrogatoires controversés a déjà provoqué l’opposition du Sénat à sa confirmation.

Haspel, qui a rejoint la CIA en 1985, a remporté des prix de haut niveau au cours de sa carrière. Elle a été assermentée au début de l’année dernière en tant que directrice adjointe et aide à gérer la collecte de renseignements, l’analyse, l’action secrète et la contre-espionnage.

Trump a annoncé mardi qu’il retirait le secrétaire d’Etat Rex Tillerson et le remplaçait par le directeur de la CIA, Mike Pompeo . Le Sénat doit voter sur la confirmation de Haspel pour succéder à Pompeo.

Le sénateur Richard Burr, RN.C., président du Comité du renseignement, a déclaré qu’il allait déménager pour confirmer rapidement Haspel. «Elle possède les compétences, l’expérience et le jugement nécessaires pour diriger l’une des agences les plus importantes de notre pays», a-t-il déclaré.

Le passé de Haspel dans l’agence a suscité l’opposition à une promotion potentielle. Peu de temps après être devenue directrice adjointe, les sénateurs ont soulevé des questions au sujet de la rédaction par Haspel d’un câble appelant à la destruction des interrogatoires enregistrés par la CIA en 2002 dans une prison secrète en Thaïlande.

Christopher Anders, directeur adjoint du bureau législatif de l’American Civil Liberties Union à Washington, a qualifié Haspel de «personnage central dans l’un des chapitres les plus illégaux et honteux de l’histoire américaine moderne».

« Elle a été directement impliquée dans la torture, à la fois en dirigeant une prison de torture secrète en Thaïlande et en exécutant un ordre pour dissimuler les crimes de torture en détruisant des cassettes vidéo », a déclaré Anders. « Un homme détenu à la prison secrète qu’elle dirigeait a été plongé dans l’eau 83 fois, claqué contre les murs, privé de sommeil et enfermé dans une boîte en forme de cercueil. Après avoir été promue au poste de commandement de la CIA, elle a travaillé pour détruire les preuves des crimes de torture commis à la prison qu’elle a dirigée. «

Plus sur les changements de personnel d’administration de Trump:

Trump a déclaré dans un communiqué que la nomination de Haspel serait « une étape historique ». Haspel et Pompeo « ont travaillé ensemble pendant plus d’un an et ont développé un grand respect mutuel », a-t-il dit.

Haspel a déclaré qu’après 30 ans à la CIA, elle a été honorée de servir avec Pompeo au cours de la dernière année. « Si elle est confirmée, j’ai hâte de fournir au président Trump le soutien exceptionnel en matière de renseignement auquel il s’attendait », a-t-elle déclaré.

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., A appelé Haspel « un excellent choix » et uen « vraie professionnelle ».

John Brennan, un ancien directeur de la CIA, a déclaré à MSNBC que le programme d’interrogatoire «très controversé» auquel Haspel était lié avait été approuvé par le président George W. Bush et jugé légal par le ministère de la Justice.

« Gina Haspel a beaucoup d’intégrité », a déclaré Brennan. « Elle a essayé de remplir ses fonctions à la CIA au mieux de ses capacités, même lorsque l’on a demandé à la CIA de faire des choses très difficiles dans des moments très difficiles. »

Le sénateur John McCain, R-Ariz., Qui a été torturé pendant la guerre du Vietnam, a déclaré que le Sénat aurait besoin du même engagement de Haspel que Pompeo pour se conformer aux règles d’interrogatoire du Manuel de campagne de l’armée. Il a qualifié de « dangereusement erronée » la décision de prendre des prisonniers après les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et a déclaré que les techniques étaient clairement interdites maintenant.

« La torture des détenus sous la garde des Etats-Unis au cours de la dernière décennie a été l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire américaine », a déclaré McCain. « Mme. Haspel doit expliquer la nature et l’étendue de sa participation au programme d’interrogation de la CIA durant le processus de confirmation. «

Le sénateur Ron Wyden de l’Oregon, le plus haut démocrate du Comité du renseignement, a déclaré qu’il s’oppose à Haspel pour diriger la CIA. « Mme. Les antécédents de Haspel la rendent inapte à servir en tant que directrice de la CIA », a-t-il déclaré. « Si Mme Haspel cherche à servir aux plus hauts niveaux du renseignement américain, le gouvernement ne peut plus dissimuler les faits troublants de son passé. »

Le sénateur Tammy Duckworth, D-Ill., A voté contre la nomination de Pompeo et a dit, « Haspel a fait bien pire. »

« Non seulement elle a directement supervisé la torture des détenus, mais elle a également participé à la dissimulation en aidant à détruire les preuves vidéo », a déclaré Duckworth, vétéran de la guerre d’Irak et destinataire de Purple Heart. « Ses actions répréhensibles devraient la disqualifier d’avoir encore le privilège de servir le peuple américain dans le gouvernement. »

Le mois où Haspel est devenu directeur adjoint, Wyden et le sénateur Martin Heinrich, DN.M., ont soulevé des questions à propos de Haspel qui rédigeait le câble appelant à la destruction des interrogatoires enregistrés de la CIA. Ils attendent toujours des réponses. « Sa nomination doit inclure une transparence totale sur ce contexte, que j’ai appelé il y a plus d’un an quand elle a été nommée directrice adjointe », a déclaré Wyden.

L’année dernière, le Centre européen pour les droits constitutionnels et les droits de l’homme a déposé une requête auprès des procureurs allemands, demandant un mandat d’arrêt contre Haspel.

« Ceux qui commettent, ordonnent ou autorisent la torture devraient être traduits devant un tribunal – ceci est particulièrement vrai pour les hauts fonctionnaires des nations puissantes », a déclaré Wolfgang Kaleck, le secrétaire général du groupe, en déposant les documents en juin 2017. » en vertu du principe de compétence universelle, ouvrir des enquêtes, obtenir des preuves et demander un mandat d’arrêt. Si le directeur adjoint se rend en Allemagne ou en Europe, elle doit être arrêtée. «

Avant de devenir directeur adjoint, Haspel a servi outre-mer en tant que chef de gare dans plusieurs missions pour l’agence. À Washington, elle est devenue directrice adjointe du renseignement étranger et de l’action secrète et chef de cabinet du directeur du service clandestin.