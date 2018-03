Européennes : Les Mollassons ont tendance à oublier et à prononcer des grandes phrases creuses tandis que les manoeuvres se poursuivent

Du temps où mélenchon portait encore oeillet et foulard rouge et où personne ne lui coupait le micro quand il chantait l’internationale et avec d’autres s’extasiait « Il a de la classe notre tsipras! »

un ami-faut-il dire de lui espagnol ou catalan?- m’éxpédie cette remarque sur Varoufakis remarque , oh! combien pertinente à la veille de la constitution des listes européennes et des grandes manœuvres, remarques sur des virginités politiques que l’on reconstruit à coup de proclamations emphatiques

Pour qui l’aurait oublié, Varoufakis est ce ministre de l’économie de Tsipras qui se drapa dans des postures contestataires pour céder in fine et qui plus tard trouva quelques charmes à Macron, en ce moment il est « déçu ».mais reprend du service avec Hamon…

Voici donc ce que m’écrit en espagnol cet ami Antoni Puig Solé, je traduis pour vous

« Curieux les réflexions de Yanis Varoufakis qui pour les mollassons est devenu une référence. En ce qui me concerne il me fait l’effet de vouloir se placer dans un espace qui n’existe pas. Ainsi, il vient de dire que « L’ austérité n’ est rien de plus qu’ une excuse pour la lutte des classes ». je ne pense pas que ce soit une excuse mais c’est une manifestation de la lutte de classe. Il est surprenant de constater qu’il s’agissait d’un des conseillers de George Papandreou sur la mise en œuvre de la première austérité sauvage en Grèce. je suppose qu’il s’était déjà à cette époque dédié à la fabrication d’excuses de guerre. Un oubli, semblable à ceux qui oublient qu’en Espagne, les premières mesures d’austérité viennent de la main du gouvernement de zapatero et en Catalogne de la main du gouvernement tripartite. Nous pouvons tous nous tromper, certes, mais avant de prêcher avec l’emphase de grandes phrases, il est parfois essentiel de reconnaître les erreurs du passé. »

Mais les tripatouillages, les alliances à géométrie variable n’auront sans doute pas fini de nous étonner. Ainsi les commentateurs après les élections italiennes ont mis sur le même plan les fascistes de la ligue et le mouvement des 5 étoiles dont on sait qu’il a recueilli un maximum de votes de ceux qui jadis votaient communistes. En fait, le mouvement cinq étoiles joue dans une catégorie « anti-système », anti-droite et gauche qui peut donner lieu à d’autres recomposition et qui ne sont pas si éloignés des mouvements surgis ailleurs. Luigi Di Maio, leader du Mouvement Cinq Étoiles, a déclaré le 13 mars : « Nous ne voulons pas avoir à faire aux partis européens extrêmistes » puis répondant sur son rapport futur à Macron et à Merkel « Je n’ai pas de problème avec eux. (…) Nous pronons un dialogue maximal avec les forces de gouvernement européennes qui ont inspiré de bonnes politiques publiques que nous avons mises dans notre programme, telles que la banque publique d’investissement. »Ce qui laisse penser qu’il se dirige vers une alliance avec le Parti Démocrate à laquelle s’ajoute une volonté très claire de s’adresser à Macron pour réformer l’Europe.Les Italiens sont on le sait les spécialistes en coalitions et dans l’art « de changer un petit quelque chose pour que rien ne change ».

Mais nul doute qu’ils ne sont pas les seuls…Une indiscrétion de Paris Match nous apprend que la fine équipe Hamon Varoufakis est en train de démarcher du côté du Sinn Fein, irlandais. On se demande ce que penserait Bobby Sands, de ce maquillage de gauche de l’acceptation du thatchérisme? En France, déjà Paris qui ne cesse de valoir une messe témoigne des appels d’offre de madame Hidalgo à Macron… Mais il s’agit déjà des municipales, un autre problème… Les Européennes son l’antichambre. On voit ce que les Européennes réservent de coup de théâtre de ce beau monde… Et il serait bon que les communistes une fois de plus ne se laissent pas prendre par le sauvetage y compris financier avec des alliances de sommet dont nous ne nous relèverions pas.

Imaginez un mauvais rêve, Pierre laurent venant déclarer aux congressistes du PCF qu’au nom du combat sacré contre l’extrême-droite, il nous invite à tous nous rallier à ces deux miraculés d’une Europe débarrassée grâce à eux de l’austérité? Imaginez déjà les trémolos de certains pour nous rallier à la parole du chef? Qui n’a toujours pas reconnu les erreurs passés et offre sa personne pour continuer ? Un mauvais rêve?

savoir reconnaître les erreurs du passé, surtout quand il n’y a que des erreurs qui se prolongent dans le présent , paraît la moindre des choses, bien que cela soit la chose la plus difficile que l’on puisse obtenir de certains individus. Pour le moment je n’ai pas encore trop bien compris où Pierre laurent qui s’obstine dans son rôle dirigeant, s’était placé. Encore une fois dans un espace qui n’existe pas et dans lequel le PCF sera ligoté derrière le char de ces opportunistes.sans la moindre garantie, encore un sauve qui peut qui précipiterait le PCF là même dont un Congrès extraordinaire et la lutte de tous contre la politique européenne, austéritaire, autoritaire de Macron, tente de nous arracher.

J.L.Mélenchon qui n’est pas le dernier des imbéciles, a parfaitement compris qu’il était comme Podemos en Espagne confronté à son plafond de verre et que les effets s’en feraient ressentir fortement aux Européennes, a déjà déclaré qu’il ne se présenterait pas comme tête de liste à cette élection qui est celle dont tout le monde a compris qu’elle ne servait pas à grand chose mais qu’elle allait permettre à une masse de rancoeurs accumulées de s’exprimer… Aller rejoindre Tsipras, l’extraordinaire Varoufakis c’est s’achever… Quitte à marquer les futures municipales et régionales d’une empreinte catastrophique…

Danielle Bleitrach

Ci-dessous pour un principe de réalité, manifestations degens dont on vend les maisons aux enchères à Thessalonique…pour empêcher la tenue des enchères… On a beaucoup parlé des manifestations dans la même ville contre le nom Macédoine, mais beaucoup moins de ce désespoir au quotidieen et des manifestations du syndicat PAME pour protester contre l’austérité, la manière dont elle étrangle la population, les retraités en particulier…

Publicités