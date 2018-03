Que fait l’Humanité, que fait la direction du PCF pour sauver les enfants du Donbass de l’armée fasciste ukrainienne…

Je m’adresse à la direction de l’Humanité et à celle du PCF: pourquoi parmi les rares causes internationales dont vous assurez la promotion auprès des militants communistes sont systématiquement exclues celles qui concernent les partis communistes dans l’ex-Union soviétique et dans l’Europe de l’est? Pourquoi ne rien dire sur la manière dont des mercenaires néo-nazis massacrent la population ouvrière du Donbass ? Pourquoi ne pas répondre aux appels du parti communiste de cette zone de l’Europe? Pourquoi accorder si peu d’importance à la répression et aux procès que subissent nos camarades polonais? cela se passe en Europe, dans une Europe menacée par la lèpre fasciste, est-ce parce qu’une fois de plus vous suivez les sociaux démocrates de toutes obédiences, qui sur la haine de tout ce qui fut soviétique sont unanimes, des Trotskistes à Manuel Valls?Ils sont nés de cette haine et ils n’en démordent pas. Il serait temps de voir sous un autre prisme la situation internationale. Mesurer ce qui signifie la Chine, comme renouer au niveau européen avec les partis communistes et en finir avec des alliances avec Tsipras et le PGE.

Il faut bien mesurer que cette absence de solidarité et de liens entre les communistes français et les communistes de la planète sont non seulement injustes face à nos camarades qui se battent héroïquement su des bases qui sont ou devraient être les nôtres, en particulier la lutte contre le bellicisme de l’OTAN, mais elle contribuent à l’asphyxie de notre parti. En effet, pour les communistes à partir de ce silence organisé face aux luttes des communistes au seul profit de lutte de peuples qui se battent sur des bases différentes des nôtres, anarchistes, des mouvements plus ou moins « spontanéistes », etc… ou même religieuses, laisse croire à la fin de l’idéologie communiste, ce qui est totalement erroné. Il a fallu des années pour obtenir que le PCF et l’Humanité prenne en compte les luttes des Cubains et celle de l’Amérique latine. Mais il n’y a pas que les luttes de nos camarades partout dans le monde qui pourraient aider les communistes français s’ils les connaissaient , mais le pire est sans doute la non compréhension de ce qui se passe en Chine. Pourtant est-il totalement sans importance que dans le cadre de leur congrès les communistes sachent ce qui se passe dans la deuxième puissance du monde dirigée par un parti communiste? . (note de danielle Bleitrach)