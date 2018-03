Elle avait juste 17 ans, je dédie cette femme à l’ anticommuniste, opportuniste qu’est Clémentine Autain

Elle avait tout juste 17 ans. Membre des partisans yougoslaves communistes. Elle fut pendue le 8 février 1943 pour avoir pris les armes contre les nazis. A l’officier nazi qui lui proposait la vie sauve si elle acceptait de donner les noms des membres de son réseau elle répondit calmement : « Mes camarades donneront leurs noms quand ils se vengeront de ma mort. »

Je dédicace cette histoire à la bande de jeunes crétins qui ignorent tout de la deuxième guerre mondiale et qui m’ont inventé l’autre jour un Staline donnant l’ordre à ses troupes prenant Berlin d’y violer les femmes et qui en déduisaient une vision de l’histoire de l’ordre de « balance ton porc », simplement les porcs pour ces imbéciles c’étaient Staline, Joukov et tous les méchants soviétiques contre les gentils allemands nos alliés de toujours. Ils étaient influencés par cette non moins stupide Clémentine Autain qui, souvenez-vous en, lorsque les médias accusèrent les migrants de s’être livrés un jour de l’an à des attouchements et des viols à Cologne, avait pour disculper les dits migrants déclaré: « de toute façon ce n’est pas pire que ce qu’a fait l’armée rouge en violant toutes les femmes allemandes. » Cette idiote a tenu cette « ligne » stupide sur tout ce qui a touché de près ou de loin au communisme, qu’il s’agisse de ce qui se passait en Ukraine, où elle a soutenu jusqu’au bout les néo-nazis contre les populations du Donbass, ou encore contre le Venezuela.

Aujourd’hui je vois des militants communistes qui pour mieux faire oublier les responsabilités de la direction du PCF dans la manière dont notre parti a récupéré non seulement Jean Luc Mélenchon, mais des nullités anticommunistes de ce genre, à savoir Marie Georges Buffet et Pierre laurent, donnent dans le sordide des querelles et des ragots de sommet et reprennent toutes les idioties que peut proférer quelqu’un comme Clémentine Autain comme s’il s’agissait de la preuve irrefutable de la méchanceté du dit Mélenchon. C’est un niveau du débat politique qui déshonore tout le monde, et qui prouve à quel point le parti communiste a perdu son âme avec ce genre de promotion. Clémentine Autan telle qu’elle est, incapable de se situer au niveau des enjeux historiques, narcissique après avoir suivi le dit jean Luc Mélenchon se dispute avec lui, la voici aussitôt mise en avant pour prouver l’ignominie du premier.

Tout cela est indigne des communistes. Oui nous avons fait une faute de’ promouvoir pareilles candidatures non seulement pour ce qu’elles sont (et à ce titre J.L.M a tout de même une autre envergure que CA) mais parce que nous avons effacé le parti et l’avons une fois de plus mis à la remorque de la social démocratie. Quand celle-ci comme aujourd’hui est totalement déconsidérée non seulement en France comme dans toute l’Europe et qu’elle nous entraîne dans sa chute, la solution n’est pas de continuer à nous vautrer dans le sordide des querelles de chef, mais de redevenir pleinement les communistes.

réfléchissez à la situation politique réelle à laquelle nous sommes confrontés, l’offensive patronale, la faiblesse du parti, la déconsidération de la social démocratie, de la gauche en général dans laquelle nous sommes pris, la division syndicale, la montée des droite et des extrêmes droite, la vague néolibérale, croyez vous que c’est en vous situant à ce niveau que vous allez reconquérir les couches populaires ou en prenant pied dans les problèmes quotidiens aux quels elles sont confrontées, en étant plus que jamais leur défenseur, les communistes et en nous débarrassant de tous ces gens là.

