Lu dans le Républicain lorrain ce résultat électoral, un moineau ne fait pas le printemps mais il y contribue… Aussi après avoir félicité notre camarade Eric Bernardi et sa liste souhaitons lui de concrétiser ce résultat.

Suite à la démission de treize membres de la majorité, les Boulinéens étaient appelés aux urnes, ce dimanche, pour élire un nouveau conseil municipal. Trois listes en course : celle de la maire sortante Myriam Kintzinger, celle d’un de ses ex-adjoints, Gérard Fischesser, et celle de l’ancien maire, Eric Bernardi(PCF) qui avait été battu par le PS. . C’est ce dernier qui arrive largement en tête avec 45 % des voix. Ensuite le score est très serré. Gérard Fischesser totalise 27 % et Myriam Kintzinger 26 %. Huit voix seulement les séparent. Les trois listes se maintiennent pour le second tour qui aura lieu le dimanche 18 mars.