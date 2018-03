LES COMMUNISTES CRITIQUENT L’ABSENCE DES DÉPUTÉS LREM LORS D’UN VOTE SUR « LA PRÉCARITÉ PROFESSIONNELLE DES FEMMES »

Nous avons ici encore une autre manière du travail des députés communistes, ils ont présenté un texte important concernant la précarité du travail des femmes, disposition qui n’apparaissait pas dans le texte de la majorité. Christophe Castaner assure que ce texte , qui propose notamment d’augmenter la prime de précarité pour les contrats à durée déterminée à temps partiel, « aurait des conséquences liberticides » et « aurait un effet d’éviction des femmes dans les conditions de travail ». En fait dès qu’il s’agit de toucher aux droits des patrons, la majorité s’emploie à l’évincer et on assisté ce jour là à une démonstration supplémentaire de ce qu’était cette majorité et combien elle était capable de violer la légalité de l’assemblée pour empêcher que le droit des femmes soit reconnu. On a déjà vu ça contre l’évasion fiscale et contre le droit à la retraite des agriculteurs. Notons que le travail des députés communistes aboutit à élargir toujours sans sectarisme leur combat. Jean Luc Melenchon a appuyé André Chassaigne et Ruffin a publié l’affaire sur sa page. Parce que les députés communistes partent de l’intérêt des exploités, des travailleurs, du pays et pas des querelles d’appareil ou de dirigeants.ce qui ne les empêche pas de refuser l’effacement du parti. A méditer. (note de Danielle Bleitrach)