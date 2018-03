La Chine sur la Corée: « les parties doivent continuer sur cette voie »

Lors de sa conférence de presse du 8 mars, Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, a répondu à des questions sur la Corée. On ne savait pas encore que Kim et Trump . La Chine peut espérer le développement positif qu’elle a toujours préconisé. Les commentateurs reçoivent un avertissement aujourd’hui.

Le chemin de la raison

Le ministre chinois n’a pas tari d’éloges pour les rencontres entre les deux parties de la Corée. Le dégel rapide ne l’a pas beaucoup surpris, car «c’était la seule alternative raisonnable» à l’escalade. Il pense qu’il est nécessaire que les pays profitent maintenant des opportunités qui se présentent. Wang rappelle que pendant les Jeux d’hiver, la Corée du Nord n’a pas organisé de tests nucléaires et la Corée du sud a temporairement suspendu les exercices militaires de la Corée du Sud contre le pays voisin. C’était un bon exemple de la «suspension bilatérale» que la Chine propose depuis des mois. Le fait que les deux parties se soient abstenues de provocations rendait leur rapprochement possible. Ils doivent continuer sur cette voie . La péninsule coréenne peut devenir exempte d’atomes et connaître la paix et la stabilité par le dialogue. La condition est que les parties ne se défient pas mutuellement.

Un vrai dialogue entre les États-Unis et la Corée du Nord?

Après cela, Wang s’est montré optimiste dans ses prévisions . « La prochaine étape: une conversation entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée ». La Chine reste favorable à une politique à deux voies. Sous le drapeau des Nations Unies, avec les résolutions du Conseil de sécurité, nous continuerons à travailler à la détente avec la Corée du Nord. Cependant, un mécanisme est également nécessaire pour maintenir la paix sur la péninsule. Les parties doivent ainsi comprendre les préoccupations légitimes des autres quant à leur sécurité. Wang mentionne explicitement « aussi celle de la République populaire démocratique de Corée » (Corée du Nord). Cependant, la Chine ne veut pas se réjouir trop tôt. «L’histoire a souvent montré que, chaque fois que les tensions diminuent, les acteurs extérieurs à leurs interventions brouillent la situation». Cet avertissement peut également être relevé dans leCommentaire de Xinhua .

Consultation à six

Un jour plus tôt, le porte-parole des affaires étrangères Geng Shuang a fait des déclarations similaires lors de sa conférence de presse régulière. Sur une question sur la reprise du dialogue entre les deux Corées, les Etats – Unis, la Chine, le Japon et la Russie, Geng a dit, « que les pourparlers à six doivent commencer le plus tôt possible et déboucher sur résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la question nucléaire de la Péninsule coréenne. La communauté internationale devrait faire tout son possible pour cela.

Vigilance

Le Global Times, proche de l’ État, fait allusion à un commentaire sur les rebondissements spectaculaires sur les pièges possibles. Le journal pense probablement à l’issue de rencontres antérieures avec les Etats-Unis, sous le gouvernement de GW Bush. Le commentateur du Global Timesécrit: « La Chine ne devrait pas seulement soutenir les résolutions de l’ONU, mais aussi aider à protéger les droits de la Corée du Nord lorsque Pyongyang commencera à négocier avec Washington. La Chine … peut aider à faire en sorte que la Corée du Nord ne soit pas trompée et mise sous pression par les Etats-Unis .

brillant avenir?

Pour le moment, la Chine a des raisons d’être satisfaite et prudemment optimiste. Pékin est convaincue qu’avec des sanctions seules ou en préalable , aucun progrès n’est possible. Dans cette perspective, le dialogue entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est le résultat de la volonté de prendre du recul et de montrer une compréhension mutuelle. Cela reste le cas selon le gouvernement chinois. La paix et l’abolition des armes nucléaires en Corée sont de la plus haute importance pour la Chine, voisine de la Corée du Nord. Deuxièmement, il existe une bonne coopération économique avec la République de Corée (le Sud) et avec la République populaire démocratique de Corée (le Nord). Dans les deux cas, cette coopération est d’intérêt mutuel. La coopération avec la Corée du Nord, qui connait un creux ,

Sources: Xinhua, fmprc.gov.cn (site Web BuZa Chine), Global Times