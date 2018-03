Poutine a chuté dans les grandes villes - VTsIOM  

http://www.rline.tv/news/2018-03-07-reyting-putina-rezko-upal-v-krupnykh-gorodakh-vtsiom-/

Selon lepanrusse public Opinion Research Center, cité par le journal « Vedomosti », la cote du candidat à la présidence de Vladimir Poutine à Moscou et à Saint-Pétersbourg le mois dernier a chuté de plus de 12 points de pourcentage – de 69,7% Janvier 10 à 57,1% 18 février

Dans les autres villes de plus d’un million d’habitants, note le journal, la note baisse de 12 points. depuis le Nouvel An, puis il a augmenté de seulement 2 pp. Des tendances similaires dans les villes de 100 000 à 500 000 habitants et jusqu’à 100 000 habitants, tandis que la stabilité du président ne se maintient que dans les villes de 500 000 à 950 000 habitants et dans les campagnes. Dans le même temps, dans les grandes villes, le nombre de ceux qui ne se sont pas prononcés sur le choix a augmenté et la note du candidat du Parti communiste de la Fédération de Russie Pavel Grudinin a augmenté de manière significative.

le directeur général de VTsIOM Valery Fedorov: a déclaré « Dans les grandes villes, le facteur de la peur et la pression administrative est faible. En outre, leurs résidents ont un niveau plus élevé de revendications, plus de sources d’information, de sorte qu’ils sont plus critiques envers les autorités. « Des millions de personnes vont voter à plus de 50%, a déclaré à Vedomosti une source proche de l’administration présidentielle. Selon une autre source proche de l’administration présidentielle, la chute de Poutine est due au manque d’activité et d’erreurs durant la campagne.

L’ analyste politique Andreï Kolyadin déclare « Dans les grandes villes électeurs plus politisé a moins de mal à trouver des moyens d’existence et il est moins dépendant des autorités » . « Il n’est pas exclu que les responsables au dernier moment utilisent tous les mécanismes possibles, de la coercition aux menaces, parce qu’ils sont toujours convaincus que face au pouvoir ils seront évalués à partir les résultats des élections « .