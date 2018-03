Matteo Salvini pourrait être le premier dirigeant d’extrême droite en Europe de l’Ouest depuis 1945

En fait, la mutation opérée par l’extrême-droite italienne pourrait non seulement en faire le premier dirigeant d’extrême-droite de l’Europe de l’ouest, mais inspirer les autres partis d’extrême-droite à commencer par le Front National, on assisterait alors à un appel à la classe ouvrière et aux victimes de la crise contre les migrants et l’UE. L’extrême-droite comme tous les fascismes se présenterait comme une caricature raciste et xénophobe des positions communistes traditionnelles. En matière européenne, le fascisme ne remettrra pas en cause le fait que l’Italie est une base militaire américaine, ni le fait que l’UE continuera à appliquer la politique au profit du capital. Les grandes gueules mussoliniennes cela sert à donner le change et à réprimer les communiste, les syndicats. note et traduction de danielle Bleitrach)

Le leader de la ligue, Matteo Salvini, arrive à Turin le 28 février 2018 pour prendre la parole lors d’un rassemblement (Marco Bertorello / AFP / Getty Images)

ROME – La Ligue du Nord a jadis tourné en dérision les Italiens du Sud pour leur odeur, leur instabilité et leur indolence. Mais après un changement de marque national réussi il a mis les migrants en tête des préoccupations des Italiens, les électeurs ont peut-être donné à leur jeune chef, Matteo Salvini, la possibilité de diriger le pays tout entier.

En Italie, le parti de Salvini, rebaptisé «la Ligue» pour faire appel à l’ensemble du pays, a lancé son message nationaliste anti-migrants avec plus de succès que ses cousins ​​d’extrême-droite en Europe. Après que les Italiens aient divisé leur vote dimanche entre le mouvement populiste des cinq étoiles et la coalition de droite de la Ligue, le président italien Sergio Mattarella pourrait donner à Salvini le mandat de construire un gouvernement.

Si cela se produit, Salvini, un homme de génie de 44 ans qui préfère les jeans délavés, les T-shirts et la rhétorique anti-islamique, pourrait être le premier dirigeant d’extrême droite de l’Europe occidentale depuis 1945. Il a abandonné l’ancien parti régionaliste et à sa place a canalisé les peurs des migrants et des bureaucrates à Bruxelles.

Il dit qu’il veut fermer les mosquées, renforcer les frontières de l’Italie et reprendre la souveraineté à l’Union européenne. Il félicite le président russe Vladimir Poutine pour la promotion des valeurs familiales traditionnelles.

L’élection de l’Italie a vu une vague de soutien pour les partis anti-establishment, dirigés par le Mouvement des cinq étoiles, mais aucune des trois principales factions ne pourra gouverner seule. Reuters

Et son humour lourdingue – les critiques diraient du racisme et de la misogynie – s’est avéré être un atout gagnant chez les Italiens qui sont nostalgiques d’une époque ancienne, moins raciale. Il a par le passé déclaré qu’il devrait y avoir des bus et des trains à ségrégation raciale à Milan, ce qui, selon ses opposants, rappele l’icône américaine des droits civiques, Rosa Parks. Une autre fois, il a comparé une femme politique à une poupée sexuelle .

Après le crime d’un candidat de la Ligue contre un bureau local d’aide aux migrants où il a abattu six migrants africains dans une ville d’Italie centrale le mois dernier, M. Salvini a déclaré que ce sont les migrants qui apportaient la violence en Italie.

« Nous irons en Europe pour changer les règles qui ont appauvri les Italiens », a déclaré Salvini mardi à Milan, après une rencontre avec le gouverneur nouvellement élu de la région Lombardie, un membre de la Ligue qui a déclaré que les migrants représentaient une menace pour les Italiens. race blanche. « (Le gouverneur élu, Attilio Fontana, a dit après qu’il s’agissait d’un » un lapsus « .)

Salvini a déclaré qu’il était prêt à sauver l’Italie des « sables mouvants ».

Son rôle de star vient après des années passés en tant que partenaire vassal de l’ancien premier ministre Silvio Berlusconi, qui déguisait souvent à peine son dédain pour un allié faible sur son flanc droit qui était assez jeune pour être son fils. L’élite européenne, grimaçant devant la ferveur anti-establishment de la campagne d’Italie, avait compté sur Berlusconi pro-UE pour ramener ses alliés d’extrême droite à des positions plus modérées.

Au lieu de cela, Salvini s’est libéré, son parti battant Forza Italia de Berlusconi avec 17,4% des voix contre 14% pour Forza Italia – et plus que quadruplé par rapport aux élections il y a cinq ans.

Le résultat le positionne comme l’héritier de droite de Berlusconi, 81 ans, qui n’a jamais cultivé une jeune génération de dirigeants dans son propre parti. La longue carrière politique de Berlusconi étant probablement terminée après l’échec des élections, le remaniement de la droite italienne pourrait rivaliser avec la transformation populiste du Parti républicain sous le président Trump.

Les parallèles sont assez similaires que l’ancien stratège Stephen K. Bannon de Trump est allé à Rome pour regarder les élections, félicitant Salvini aux journalistes locaux pour sa capacité à canaliser les passions italiennes dans une direction populiste.

« Salvini pourrait vraiment inventer ou construire une nouvelle coalition de droite », a déclaré Paolo Natale, professeur de sciences politiques à l’Université de Milan.

Le nouveau rôle principal de la Ligue va bien au-delà de ses racines régionales en tant que groupe du Nord qui voulait séparer les riches territoires industriels du Sud agricole. Après que Salvini ait pris le pouvoir il y a quatre ans, il a détourné l’attention du séparatisme et a intensifié le message nationaliste, le premier en Italie. Il a emprunté au vieil agenda pro-ouvrier de gauche, en disant qu’il voulait augmenter les pensions et abaisser l’âge de la retraite – et payer pour cela en dépensant moins sur les plus de 600 000 migrants qui sont arrivés en Italie depuis 2013.

« Le problème avec l’Islam est que c’est une loi et non une religion et qu’elle est incompatible avec nos valeurs, nos droits et nos libertés », a déclaré Salvini le mois dernier lors d’une campagne en Ombrie. centre culturel.

Les supporters de Matteo Salvini assistent à un rassemblement à Turin le 28 février 2018. (Marco Bertorello / AFP / Getty Images)

Les promesses ont fonctionné: Tout au long de l’ancien centre du Parti démocrate de centre-gauche, la Ligue était le premier voteur dimanche. Et les candidats de la ligue ont même été élus de la Sicile et d’ailleurs dans le sud, un développement auparavant impensable.

Les dirigeants de la Ligue disent que les politiciens d’établissement sur le continent n’ont pas écouté les angoisses de leurs électeurs.

« C’est une bataille qui fait rage à travers les frontières nationales et régionales », a déclaré Lorenzo Fontana, l’un des meilleurs députés de Salvini.

« Les citoyens envoient des signaux importants à toute l’Europe », a-t-il déclaré. « Si nous voulons faire en sorte que la situation ne s’aggrave pas, nous devons comprendre comment obtenir ces signaux. »

Mais même si les Italiens rejetaient catégoriquement les partis traditionnels de leur pays, aucune autre force ne bénéficiait d’un soutien suffisant pour gouverner, menant à un résultat chaotique qui pourrait prendre des mois à résoudre. L’alliance la plus naturelle peut être entre la Ligue et le Mouvement des cinq étoiles, car ils partagent un sang-froid vers la mondialisation et veulent renforcer le filet de sécurité de l’Italie. Les analystes politiques pensent qu’une coalition League-Five Star est peu probable parce que les leaders Five Star auraient du mal à persuader leurs électeurs largement de gauche de la soutenir. Mais aucune des deux parties n’exclut une union.

« En ce qui me concerne, nous avons clairement besoin de leur parler », a déclaré M. Fontana, ajoutant que les dirigeants du Five Star avaient précédemment rejeté les tentatives de dialogue. « Espérons qu’ils seront finalement en faveur de parler afin de voir s’il y a des points communs sur lesquels nous pouvons travailler pour le bien de l’Italie. »

Le leader des Cinq etoiles, Luigi Di Maio, a declare lundi qu’il etait pret a parler a toutes les forces politiques du pays.

Les analystes disent que si Salvini devenait premier ministre, ses partenaires de coalition et son aspect pratique le forceraient probablement à être plus modéré. Mis à part les questions de droits de l’homme, un effort pour expulser des centaines de milliers de migrants a peu de chances de réussir, car d’autres pays devraient accepter de les accueillir. Et d’autres dirigeants européens qui ont tenté de défier le courant économique du continent sont entrés crise, puis reculé.

Pourtant, la possibilité de Salvini comme premier ministre a peur des opposants traditionnels.

« Il est fermé au monde, effrayé par la mondialisation, l’Europe, les migrants. Il ramènerait ce pays dans le passé il y a 50 ans », a déclaré Laura Boldrini, la présidente de la chambre basse du Parlement, que Salvini a comparée à une poupée gonflable.

« Il m’a comparé à une poupée sexuelle », a-t-elle dit. « Une personne comme celle-ci est-elle apte à représenter l’Italie? »

Publicités