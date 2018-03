Le Parti communiste chinois offre à la ville de Trêves une statue de Karl Marx pour célébrer les 200 ans de sa naissance

Marion Smith, directrice de f the Victims of Communism Memorial Foundation, a Washington- s’est insurgée contre la célébration d’un des plus grands drames dont l’humanité ait eu a souffrir. en expliquant que le marxisme a donné une abjecte collusion entre l’échec économique et l’Etat policier comme on le voit encore aujourd’hui au Venezuela a dit Smith. Non seulement le marxisme ne devrait pas être célébré mais il devrait signifier le deuil pour les cent ans de tyrannie communiste vécue par l’humanité.

Il s’agit d’un statue de 6 m de haut, socle compris, dont l’auteur est le scuulpteur chinois r Wu Weishan, la statue doit être inaugurée le 5 mai devant la maison natale du révolutionnaire au milieu d’autres cérémonies. La maison de Karl Marx est désormais un musée.

Le porte-parole de Mr Juncker n’a ni confirmé ni nié ce projet .

