Energie et journée internationale des droits des femmes

Quand j’annonce le chiffre de 4 millions de victimes annuelles, essentiellement des femmes, à travers le monde, due au manque d énergie, je dois souvent me justifier en sortant les rapports de l OMS tellement mes interlocuteur sont incrédules dans un premier temps.

Oui c est énorme, 4 millions de victimes, même à l’échelle mondiale… il s’agit des conséquences sanitaires due à l’inhalation de fumée de combustion de bois pour la cuisson des aliments, faute de bénéficier de cuisson gaz ou même du luxe absolu: la cuisson électrique. Et biensur dans ces pays plus encore qu’ailleurs cette tâche est attribuée aux femmes.

Autre aspect : pour de nombreuses jeunes filles la journée démarre avec plusieurs heures de marche pour aller chercher du bois (de plus en plus rare, de plus en plus loin) pour assurer la cuisson.

Ce sont des aspects très concrets du manque d’énergie moderne pour des milliards de personnes à travers le monde, bien renseignés et connus à l’ONU, et qui touche directement les femmes.

Pour qu il n’en soit plus ainsi, accroissement démographique, et réponse au droit légitime à l’énergie des populations actuelles, nous seront obligés de produire plus d’énergie à l échelle mondiale (environ 18 milliards de tonnes-équivalent-pétrole , à comparer avec les 13 milliards actuels) par Amar Bellal