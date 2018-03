32% sont restés fidèles au Parti démocrate . 10% ont voté pour Liberi e Uguali un allié à gauche du parti démocrate, la ligue a été choisie par 9%, le pouvoir au peuple par 5% et les 9% restants se sont répandus parmi d’autres partis.

Ce sont les résultats d’une enquête par les enquêtes Swg qui prend également en compte une autre partie historique, à savoir laLa démocratie chrétienne .

Selon Swg, qui en 1987 avait voté pour la démocratie chrétienne, le 4 mars, il a mis la croix sur Forza Italia pour 29%, a voté Lega pour 20%, Pd pour 18%, toujours pour 18% Movimento Cinque Stelle. Les 15% restants se répartissent sur d’autres parties.

La situation de Forza Italia est différente . Qui en 1996 avait donné le vote au parti de Silvio Berlusconi, en 2018 n’a pas vraiment changé. 41%de nostalgique ont salué le e retour sur les mêmes i. 29% sont allés à la Ligue, nourris par l’idée de coalition, 20% mais ont choisi le changement et sont allés à 5Stelle, 4% vient de subir la mutation extrême et a voté le Parti démocrate, tandis que 6% s’est divisé en la constellation des autres parties.

Le sondage a également examiné et compté le vote des femmes à la Chambre lors des élections de 2018. La coalition de centre-droit était a lors préférée , avec 38,9% des préférences féminines (plus que les hommes considérant donc le chiffre national de 37%) et au sein de l’alliance, les femmes ont voté en particulier la Ligue (18,9%), plus Forza Italia (14,6%), Fratelli d’Italia (4,3%) et Noi avec Italie-Udc (1,1%). 31,1% des femmes choisissent le Mouvement 5 étoiles (contre une moyenne nationale de 32,2%) tandis que la coalition de centre-gauche a été votée par 23,3% des femmes (Pd seulement avec 19,1%). Parmi les alliés, les principaux consentements sont allés à la Lista Insieme avec Verdi et les socialistes (2,6%); seulement 0,6% des femmes ont choisi à la place la populaire Civic et + Europa de Lorenzin par Emma Bonino et un pourcentage encore plus bas (0,45%) Svp. En ce qui concerne le déploiement à la gauche du Parti démocrate, 3% des femmes ont voté pour Liberi et Equuali, le 1,