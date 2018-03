Xi et les délégués de Mongolie intérieure : comment éliminer la pauvreté.

Hier au téléphone discussion avec Marianne qui me raconte la venue de Monika dans le Pas de calais, tout ce qui a été fait pour la solidarité avec les communistes polonais frappé de répression dans le cadre de la politique de l’UE qui réprime les communistes qui prétendent défendre le socialisme tel qu’il a existé , ce qu’il a apporté donc que l’on accuse d’apologie du « totalitarisme » pour mieux soutenir par ailleurs les fascismes, ceux qui célébrent la collaboration avec le nazisme comme en Ukraine, dans le Donbass, le bellicisme de l’OTAN. de là Marianne me dit la discussion qu’elles ont eu monika et elle sur la proposition chinoise de « société de moyenne aisance » comme ici. L’art des Chinois de mettre des mots sur ce qu’ils veulent ou ce qu’ils font. Marianne a vécu deux ans en Chine =, mariée avec un chinois, elle a eu deux enfants et s’est immergée dans ce monde chinois. Elle me dit à quel point Monika et elle ont connu cette paix, cette sécurité du socialisme, ce sentiment que demain sera mieux. Elle propose d’écouter la chaîne chinoise en français (je crois que c’est le canal 550) pour mieux comprendre l’expérience chinoise dans la vie quotidienne des provinces les plus reculées. Monika part en Chine pour le Congrès du parti communiste chinois sur le Marxisme, et nous parlons encore des textes publiés ici. comment faire comprendre à des français soumis au jet continu de la propagande, et qui voyagent peu ou mal dans le cadre idéologique des voyages organisés ce qui se passe dans un monde en mouvement, les dangers mais aussi ce qui naît ou renaît? (note de Danielle Bleitrach)

