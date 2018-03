The New York Times : Le plan commercial de Trump menace de faire dérailler les pourparlers diplomatiques sur la Corée

« En ce qui concerne les questions de sécurité, c’est le moment où il ne devrait pas y avoir de différend entre les Etats-Unis et la Corée du Sud et où nous ne devrions même pas penser à ajouter des frictions potentielles à notre relation ». déclare le vice-président de l’Asia Society Policy Institute et ancien négociateur de l’accord commercial des États-Unis avec la Corée du Sud. « C’est ce que font ces mesures. »

Christopher R. Hill, qui a négocié avec la Corée du Nord pour l’administration de George W. Bush, a déclaré: «Cela n’aide en rien l’une des négociations les plus délicates au monde.» Il a ajouté: « le moment n’a rien d’idéal »

Le tarif proposé a affaibli les alliés et ébranlé les relations économiques et sécuritaires dans le monde entier. Il a également mis en danger d’autres objectifs commerciaux, comme la lutte contre les pratiques déloyales de la Chine. Après l’annonce des tarifs, l’Union européenne a menacé d’annuler une réunion ce week-end avec les États-Unis et le Japon pour discuter des efforts visant à contrer la Chine sur le plan commercial.

Le plan a également provoqué une forte réaction de la part des membres du parti du président et des industries qui pourraient être touchées par la hausse des prix en raison des tarifs douaniers. Dans les jours qui ont suivi l’annonce, les opposants ont farouchement fait pression sur l’administration pour qu’elle abandonne ou réduise la mesure.

« Il y a beaucoup d’inquiétudes parmi les sénateurs républicains que cela pourrait en quelque sorte se métastaser dans une guerre commerciale plus large », a déclaré le sénateur Mitch McConnell, le chef de la majorité et républicain du Kentucky, aux journalistes au Capitole mardi. « Beaucoup de nos membres discutent avec l’administration de la largeur et de l’ampleur de la situation. »

Le président a dit qu’il pourrait y avoir des exceptions. Lundi, il a émis l’idée d’exempter le Canada et le Mexique si les pays faisaient des concessions dans le cadre d’une renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Lors d’une conférence de presse mardi, le président a déclaré que l’Union européenne pourrait être exemptée si elle éliminait certaines des « barrières horribles » qui empêchent les produits américains d’entrer sur son marché. « Sinon, nous allons le laisser tel quel », a déclaré M. Trump, se référant au plan tarifaire.

Pourtant, certains conseillers commerciaux disent que l’administration ne devrait pas envisager une telle exemption pour la Corée du Sud, que plusieurs fonctionnaires de la Maison Blanche considèrent comme l’un des plus grands coupables du commerce mondial.

Ce point de vue a stupéfié le gouvernement sud-coréen, qui a l’habitude de travailler en étroite collaboration avec les États-Unis sur les questions économiques et de sécurité. Les Etats-Unis maintiennent une présence militaire importante à Séoul, la capitale, et ont été un partenaire sur des questions telles que la menace nucléaire nord-coréenne et l’équilibre contre la montée de la Chine dans le Pacifique.

Contre l’avis de nombreux économistes, l’administration Trump voit le déficit commercial avec la Corée du Sud comme un signe que les Etats-Unis sont en perte de vitesse de leurs relations économiques. C’est la principale raison pour laquelle les responsables américains ont commencé à renégocier l’Accord de libre-échange entre les États-Unis et la Corée.

Mme Cutler a dit que les tarifs proposés rendraient « ce qui était déjà une négociation compliquée extrêmement compliquée ». Elle a dit qu’il serait « presque politiquement impossible » pour le Sud d’accepter les demandes des Etats-Unis s’il n’est pas traité comme les autres alliés, y compris le Canada et l’Europe.

Le représentant commercial des États-Unis, qui mène les négociations, n’a pas demandé au Congrès les autorisations nécessaires pour apporter des changements significatifs au côté de Washington. Les experts commerciaux suggèrent que cela signifie que les négociateurs américains poussent à une révision en profondeur du Sud, tout en refusant d’offrir des concessions significatives en retour.

Bien que certaines industries américaines aient profité de l’accès au marché de la Corée du Sud, en particulier l’agriculture, l’administration Trump a fait état d’un déficit commercial énorme depuis la signature du pacte pour soutenir que c’est un mauvais accord. Une grande partie de ce déficit commercial de 22,9 milliards de dollars s’explique par l’importation d’automobiles, comme Hyundai et Kia, un des principaux objectifs de la renégociation de l’accord.

L’administration a brouillé les lignes en liant explicitement leur programme commercial aux objectifs de sécurité nationale. Auparavant, elle avait refuser de désigner la Chine comme un manipulateur de monnaie, l’une des promesses électorales de M. Trump, et ce dans le but de faire en sorte que Pékin aide la Corée du Nord à geler son programme nucléaire.

Les menaces économiques de la Maison Blanche pourraient même se retourner contre la position du président Moon Jae-in de la Corée du Sud. Les conglomérats industriels qui contrôlent l’industrie sidérurgique du Sud sont puissants et politiquement influents. Pour satisfaire ses électeurs, M. Moon pourrait devoir se montrer ferme, ce qui rendrait difficile pour lui de faire des concessions à M. Trump.

Chad P. Bown, agrégé supérieur au Peterson Institute for International Economics, a estimé que les tarifs de l’acier et de l’aluminium coûteraient 1,1 milliard de dollars à la Corée du Sud. Les conséquences pour la Chine, qui selon l’administration est à l’origine d’une surabondance mondiale dommageable de l’acier bon marché, ne seraient que de 689 millions de dollars, a dit M. Bown.

Selon les spécialistes du commerce, les tarifs pourraient nuire à l’économie du Sud par d’autres moyens. L’acier qui n’entre pas aux États-Unis inondera d’autres marchés, ce qui créera probablement plus de concurrence et fera baisser les prix de l’acier dans le monde entier. L’Union européenne a déclaré qu’elle pourrait imposer des restrictions de « sauvegarde » pour empêcher cette vague potentielle d’entrer sur ses marchés.