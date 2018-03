Russie, petites nouvelles d’ailleurs, on s’y croirait…

Et voilà revenus sur le devant de la scène électorale » les comptes en Suisse » du candidat soutenu par le PC…

A tel point qu’un membre de la Commission Centrale Electorale évoque la possibilité de sa disqualification….Si tel était le cas, cela devrait intervenir avant le 10 mars.

Est suggéré aux autres candidats d’engager des actions judiciaires, dépôt de plaintes. Aucun ne va sur ce terrain…. pour le moment.

Mais, le pouvoir hésite. Si disparaissait le possible choix d’un candidat des forces de gauches patriotiques, la participation au vote faiblirait. Pour une victoire incontestable, le président sortant a besoin d’une participation de 70% minimum….

D’après un article publié le 6 mars dans le quotidien financier RBK. ( RosBiznesKonsalting).

Du côté de Pavel Groudinine et du KPRF, on dénonce une campagne de boue, pourrie, qui n’a pas cessé depuis la présentation du candidat. Oui, il avait des comptes en Suisse, pour faire soigner sa mère et sa soeur. Oui, il les a clôturés avant la date fatidique pour pouvoir être candidat.

Non, la Suisse, suivant sa politique de confidentialité, ne peut rien dire.

Donc, suivant un schéma bien connu, pas seulement en Russie, pas de preuves… et emploi du conditionnel.

Le candidat pense que dès les élections passées, tout s’éteindra comme par enchantement. Mais peut-être pas. Voir s’affirmer une personnalité politique sur son flanc gauche n’est pas du goût du pouvoir… A suivre.

En attendant, ambiance délétère : le candidat du Front de gauche a quitté, le 1e mars, le plateau TV du débat : Xénia Sobtchak et Jirinovski en étaient quasiment venus aux mains, façon de salir ce moment politique , ou, en outre le débat entre candidats n’est pas autorisé….Le format privilégié par la chaîne, c’est la présentation de son programme en 2 minutes et une conclusion de 2 minutes.

Nos éditorialistes et autres experts-en-russie considèrent que cette élection est un non-événement, sans intérêt, puisque Navalny n’y est pas. Un ami russe me passe le dernier sondage de Levada tsentr à son sujet, en mai 2017. Quasiment un citoyen sur deux ne le connait pas. De 4% en 2012, à 1% en 2017 seraient prêts à voter pour lui. Avec la même confiance aux sondages ici comme ailleurs.