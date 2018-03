Les plus rares photos  de Moscou en 1931 en couleurs (77 photos)

Toutes ces diapositives couleur ont été prises à Moscou en 1931, et jusqu’à présent, elles étaient conservées dans un musée de Californie, intactes . Malheureusement, on ne sait pas avec quelle technologie ces diapositives ont été colorées, mais c’est une réussite… les photos sont émouvantes avec ce mélange d’un monde rural avec les débuts du socialisme et on se dit que c’est ce monde là qui a eu la force de résister à l’assaut nazi, c’est pour moi d’autant plus touchant qu’on en ressent le caractère si fragile et pourtant en train de naître. (note et traduction de danielle Bleitrach)