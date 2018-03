Des nouvelles d’Adlane, ce matin au parloir…

En 2012, il se souvient de tout… .

ce matin, comme prévu, je me suis rendue aux Baumettes avec Hamid, le père d’Adlane.

Il y avait un comité d’accueil inattendu, Robert bret et deux copains de l’Observatoire des prisons. En attendant que les portes s’ouvrent nous avons discuté. Robert m’a confirmé que grâce à votre pression multiforme, de la sienne vers l’hopital psychiatrique, grâce à la visite de Pierre Dharéville, le député de Marseille, Adlane jouissait d’un traitement le meilleur possible.Peut-être Djamila, personnel pénitentiaire de la CGT qui accompagnait Pierre a-t-elle comme promis réussi à la convaincre par la douceur d’aller voir les médecins. Le directeur de la prison qui se dit qu’il est très entouré. Résultat, Il est seul en cellule, 3 médecins Psychiatre qui pour établir un diagnostic l’on entendu la semaine dernière à trois. Dans l’après-midi, j’ai eu l’un d’eux au téléphone et je vous en parlerai. C’est un sauvetage collectif et en vous parlant je revois vos visages ou je les imagine avec vos noms…

La rencontre avec Adlane, il est sale, il ne se change pas, ce qui lui est totalement étranger. Bien sûr il est obsédé par le fait que ces gens là veulent nous tuer. Que toute la journée des voix lui répètent que sans nous il est rien, donc il vont nous tuer avant de l’achever. Une phrase revient obsessionnellement « Ils croient que vous savez, alors que vous ne savez rien, je leur dis, eux ils sont innocents, tuez moi mais laissez les tranquilles! » Mais s’il y a trois semaines, il était convaincu de la réalité du complot, là la situation a évolué. Il y a ce garcon en proie au délire, mais il y a quelqu’un d’autre, c’est ce que j’avais déjà compris au téléphone.

Pour vérifier, je lui ai parlé de tous nos souvenirs, de nos promenades. Il se rappelle de tout, il arrivait à sourire, il complétait, décrivait ce jour où il avait neigé, nos déjeuner sur la plage du Prado au géant casino quand je le forçais à manger des haricots… Même si les voix revenaient et il faisait alors des moulinets avec ses bras pour les écarter, sa mémoire n’avait aucune faille. de temps en temps, il tombait dans mes bras et dans ceux de son père . Donc il existait sous ce délire, un individu capable de souvenirs, de raison. mieux nous avons pu établir une complicité sur le fait que c’était un cauchemar et que pour en sortir il fallait se soigner, il me faisait signe de me taire mais il manifestait du regard et avec des signes de la tête qu’il avait compris. De temps en temps, je lui disais « tu as confiance en moi Adlane, tu sais ce que tu dois faire! » Il approuvait mais me faisait signe de me taire. Pendant 20 minutes nous avons ainsi établi le contact en m’appuyant sur l’enfant Adlane. C’était un changement par rapport à la période où il refusait de nous voir, où il était convaincu de la totale réalité de ce cauchemar.

Je lui ai demandé quand est-ce qu’il avait fumé du hash. Il m’a dit au début de mon séjour en prison, je n’ai pas recommencé ça me rend malade. Mais il a pu dater la présence des voix. De la main il faisait signe que cela lui était tombé dessus durant les fêtes de la Noël. Il ne pouvait pas dire pourquoi.

l’après-midi j’ai téléphoné au psychiatre comme il me l’avait proposé. Je lui ai raconté ce que je vous raconte. Il m’a remercié et m’a demandé de leur faire confiance. Il y avait le secret médical et il m’en disait déjà beaucoup. Ils avaient effectivement pu eux aussi établir le contact avec lui. Il m’a dit qu’il était optimiste sur l’évolution et qu’il ne pouvait pas dire plus.

J’ai demandé: je sais que les jeunes gens ont souvent des épisodes délirants qui se reproduisent ou ne se reproduisent pas, et même s’ils se reproduisent cela n’évolue pas nécessairement en schizophrénie. Donc être optimiste c’est ça, tabler sur la non évolution en schizophrénie.

J’ai expliqué au psychiatre que je vous avais demandé de lui adresser des cartes postales amicales, il m’a dit que c’était une idée formidable.

En fait tout l’enjeu est là, le sortir de ce cauchemar.

Ce qu’il faut encore fouiller c’est si l’épisode meurtrier intervenu après une absence de sommeil de 4 jours et des crises continuelles, des scènes, des tentatives de suicide, un enfermement, s’il ne s’agissait pas déjà d’un épisode de bouffée délirante. ce qui est sûr c’est qu’il a vécu une adolescence et un premier amour pas ordinaire. deux enfants perdu qui n’auraient jamais dû se rencontrer. C’est important pour le procès. J’ai pris rendez-vous pour le 21 mars avec l’avocat.

Plus je pense à la manière dont nous avons tous agi pour sauver Adlane, plus je pense à tous ceux qui n’ont pas cette aide, avec des parents qui ne comprennent rien eux-mêmes et qui sont en plein désarroi.Dans l’attente du parloir il y a des pauvres gens. Quand après être passé par le portique et que je remets mes chaussures, une femme voilée au sourire chaleureux se précipite pour me lacer les chaussures, elle est démunie avec son époux et se demande pourquoi…

Danielle Bleitrach

Donc si vous le pouvez ne craignez pas d’envoyer des cartes postale amicales à Adlane…

Adlane Achaibou, (écrou 180491)

Prison des Baumettes Centre pénitentiaire

239 Chemin de Morgiou, 13009 Marseille

