Alejandra Kollontai: La Journée internationale des femmes au travail (8 mars) écrit en 1920.

Un texte fondamental pour comprendre en quoi communisme et féminisme, luttes pour le socialisme et pour l’égalité ont toujours été liées. C’est vrai avec le marxisme qui rompt avec le machisme d’un Proudhon, mais ça l »est dans l’histoire de l’avant-garde du mouvement ouvrier et avec la révolution blochvique. Alejandra Kollontaï fait ici le récit de cette épopée dont beaucoup d’épisodes sont inconnus ou oubliés. dans un moment où la colère des femmes contre ce qui se passe dans le travail est détournée parfois en caricature, il est utile de relire des textes comme celui-ci. (note et traduction de danielle Bleitrach)

Rédigé: Début mars 1920, peu avant, à l’occasion de la Journée internationale de la femme (8 mars).

Source de la présente version: Traduction fournie par Daniel Gaido.

Cette édition: Marxists Internet Archive, août 2017.

Une fête militante

La Journée de la femme ou Journée de la femme au travail est une journée de solidarité internationale et une journée pour faire le bilan de la force et l’organisation des femmes prolétariennes.

Mais ce n’est pas un jour spécial juste pour les femmes. Le 8 mars est une journée historique et mémorable pour les travailleurs et les paysans, pour tous les travailleurs russes et pour les travailleurs du monde entier. En 1917, en ce jour, la grande Révolution de Février a éclaté [1]. Ce sont les travailleuses de Saint-Pétersbourg qui ont lancé cette révolution; elles furent les premières à lever le drapeau de l’opposition au tsar et à ses copains. Et ainsi, pour nous, le jour de la travailleuse est un jour de double célébration.

Mais si c’est une fête pour tout le prolétariat, pourquoi l’appelle-t-on « Journée de la femme »?Pourquoi organisons-nous des célébrations spéciales et des réunions spécialement destinées aux femmes qui travaillent et aux paysannes? Cela ne met-il pas en danger l’unité et la solidarité de toute la classe ouvrière? Pour répondre à ces questions, nous devons regarder en arrière et voir comment la Journée de la femme est née et dans quel but elle a été organisée.

Comment et pourquoi la Journée de la femme a-t-elle été organisée?

Il y a peu de temps, il y a environ dix ans, la question de l’égalité des femmes et la question de savoir si les femmes pouvaient participer au gouvernement avec les hommes étaient débattues. La classe ouvrière de tous les pays capitalistes s’est battue pour les droits des travailleuses; la bourgeoisie ne voulait pas accepter ces droits. Il n’était pas dans l’intérêt de la bourgeoisie de renforcer le vote de la classe ouvrière au parlement et, dans tous les pays, elle a empêché l’adoption de lois qui donnaient des droits aux travailleuses.

Les socialistes d’Amérique du Nord étaient particulièrement persistants dans leurs revendications pour le droit de vote. Le 28 février 1909, les femmes socialistes américaines ont organisé d’énormes manifestations et des réunions à travers le pays pour revendiquer des droits politiques pour les femmes qui travaillent. C’était la première « Journée des femmes ». L’initiative d’organiser une journée de la femme correspondait donc aux revendications des travailleurs de l’Amérique du Nord.

En 1910, lors de la deuxième Conférence internationale des femmes socialistes, Clara Zetkin [2] asoulevé la question de l’organisation d’une Journée internationale des femmes au travail. La conférence a décidé que chaque année, dans chaque pays, une «Journée de la femme» serait célébrée le même jour sous le slogan « le vote des femmes unira nos forces dans la lutte pour le socialisme ».

Pendant ces années, la question de rendre le parlement plus démocratique, par exemple, d’élargir le suffrage et d’étendre le vote aux femmes, était d’une importance vitale. Même avant la Première Guerre mondiale, les travailleurs avaient le droit de voter dans tous les pays capitalistes à l’exception de la Russie [3]. Seules les femmes, avec les aliénés, sont restées sans ces droits. Mais, en même temps, la dure réalité du capitalisme exigeait la participation des femmes à l’économie nationale.

Chaque année, le nombre de femmes qui travaillaient dans les usines et les ateliers augmentait, ou en tant que servantes et nettoyeuses. Les femmes ont travaillé ensemble avec les hommes et ont créé la richesse du pays avec leurs mains. Mais les femmes ne pouvaient toujours pas voter.

Mais ces dernières années avant la guerre , la hausse des prix a forcé même la femme au foyer lesplus pacifiques de s’intéresser aux questions politiques et de protester haut et fort contre le pillage de l’ économie bourgeoise . Les «révoltes des femmes au foyer» sont devenues de plus en plus fréquentes, elles ont éclatéà différents moments en Autriche, en Angleterre, en France et en Allemagne.

Les travailleuses comprenaient que ce n’était pas assez de briser les étals du marché ou de chasser le marchand étranger ; elles ont compris que de telles actions ne réduisent pas le coût de la vie. Il est nécessaire de changer la politique du gouvernement. Et pour y parvenir, la classe ouvrière doit s’intéresser au suffrage universel.

Il a été décidé d’organiser une Journée de la femme dans chaque pays afin de lutter pour le vote des femmes qui travaillent. Cette journée allait être une journée de solidarité internationale dans la lutte pour des objectifs communs et une journée pour revoir la force organisée des travailleusessous la bannière du socialisme.

La première journée internationale de la femme

Cette décision prise à la deuxième Conférence internationale des femmes socialistes n’a pas été recueillie par écrit. Il a été décidé de célébrer la première Journée internationale de la femme le 19 mars 1911 .

Cette date n’a pas été choisie au hasard. Nos camarades allemands ont choisi la journée en raison de son importance historique pour le prolétariat allemand. Le 19 mars de l’année révolutionnaire de 1848, le roi de Prusse reconnut pour la première fois la force du peuple en armes et céda à la menace d’un soulèvement prolétarien. Parmi les nombreuses promesses qu’il a faites, et qu’il n’a pas honorées plus tard, figure l’introduction du vote pour les femmes.

Après le 11 janvier, de grands efforts ont été déployés en Allemagne et en Autriche pour préparer la journée de la femme. Les plans pour une manifestation ont été annoncés, à la fois par le bouche à oreille et dans la presse. Au cours de la semaine précédant la Journée de la femme, deux magazines sont apparus: Le vote pour les femmes en Allemagne et la journée des femmes en Autriche. Les différents articles consacrés à la Journée de la Femme – « Femmes et Parlement », « Femmes et affaires municipales », « Qu’est-ce que les femmes au foyer ont à faire avec la politique? », Etc. – ont analysé en profondeur le La question de l’égalité des femmes dans le gouvernement et dans la société Tous les articles ont souligné le même point: il était absolument nécessaire de rendre le parlement plus démocratique en étendant le suffrage aux femmes.

La première Journée internationale de la femme a eu lieu en 1911 . Son succès a dépassé toutes les attentes. Ce jour-là, l’Allemagne et l’Autriche sont devenues une mer de tempêtes houleuses et vibrantes. Des réunions étaient organisées partout: dans les petites villes et même dans les villages, les salles de réunion étaient si bondées et il fallait demander aux hommes de donner leur place aux femmes.

Sans aucun doute, c’était le premier signe de militantisme des travailleuses . Les hommes sont restés à la maison avec les enfants , et leurs femmes, les femmes au foyer captives, sont allées aux réunions . Au cours des manifestations de rue les plus diverses, auxquelles ont participé 30 000 personnes, la police a décidé de retirer les bannières des manifestants; les travailleurs se sont mis en grêve. Dans les altercations qui ont suivi, seul le bain de sang a été évité avec l’aide des députés socialistes du Parlement.

En 1913, la journée internationale de la femme a été transférée au 8 mars . Cette journée a continué d’être le jour du militantisme des femmes qui travaillent.

Est-ce nécessaire une journée de la femme?

La journée de la femme a eu des résultats spectaculaires aux États-Unis et en Europe. Il est vrai qu’aucun parlement bourgeois n’a songé à faire des concessions aux travailleuses ou à répondre aux demandes des femmes. A cette époque, la bourgeoisie n’était pas menacée par une révolution socialiste .

Mais la journée de la femme a réalisé quelque chose. Surtout, il s’est avéré être une excellente méthode d’agitation parmi nos sœurs prolétariennes les moins politisées. Même elles ne pouvaient pas ne pas prêter attention aux réunions, manifestations, affiches, brochures et journaux consacrés à la Journée de la femme. Même la femme politiquement arriérée pensait à elles-mêmes: « c’est notre jour, la fête de la femme qui travaille », et elles se sont empressées de se réunir et de manifester. Après chaque jour de la travailleuse, plus de femmes rejoignaient les partis socialistes et les syndicats grandissaient. Les organisations se sont améliorées et la conscience politique s’est développée.

La journée de la femme a encore une autre fonction: elle renforce la solidarité internationale des travailleurs. Il est habituel pour les différentes parties d’échanger des conférenciers pour cette occasion: des camarades allemands vont en Angleterre, des camarades anglais vont en Hollande, etc. La cohésion internationale de la classe ouvrière est devenue forte et ferme, ce qui signifie que la force de combat du prolétariat dans son ensemble s’est développée.

Ce sont les résultats de la journée du militantisme des femmes qui travaillent. La Journée internationale de la femme contribue à accroître la prise de conscience et l’organisation des femmes prolétariennes. Et cela signifie que leur contribution est essentielle au succès de ceux qui se battent pour un avenir meilleur pour la classe ouvrière.

Les travailleuses en Russie

Les travailleurs russes participèrent pour la première fois à la Journée des femmes actives en 1913. C’était une période de grande réaction où le tsarisme tenait fermement les ouvriers et les paysans à leur place. Il n’était pas possible d’organiser des manifestations publiques pour célébrer la Journée de la femme. Mais les travailleurs organisés ont pu souligner leur journée internationale. Les deux journaux légaux de la classe ouvrière – la Pravda bolchevique et le Déjeuner Menhevik [4] – ont publié des articles sur la Journée internationale de la femme; ils ont publié des articles spéciaux, des portraits de femmes qui ont participé au mouvement des travailleuses et des salutations de camarades comme Bebel et Zetkin. [5]

Dans ces années sombres, les réunions étaient interdites. Mais à Petrograd, sur la Bourse Kalashaikovsky, des travailleurs appartenant au Parti ont organisé un forum public sur «La question des femmes». L’entrée était cinq kopeks. C’était une réunion illégale, mais la salle était absolument pleine. Certains membres du Parti ont pris la parole. Mais cette réunion «fermée» animée était à peine terminée lorsque la police, alarmée par de tels actes, est intervenue et a arrêté de nombreux orateurs.

Il était d’une grande importance pour les travailleurs du monde entier que les femmes de Russie, qui vivaient sous la répression tsariste, s’unissent et parviennent d’une manière ou d’une autre à reconnaître avec action la Journée internationale de la femme. C’était un signe que la Russie se réveillait et que les prisons et la potence tsariste étaient incapables de tuer l’esprit de lutte et de protestation du prolétariat russe.

En 1914, la journée des femmes travailleuses en Russie était mieux organisée. Les journaux des deux travailleurs ont participé à sa célébration. Nos camarades se sont beaucoup investis dans la préparation de la journée de la femme. En raison de l’intervention de la police, ils n’ont organisé aucune manifestation. Ceux qui ont participé à la planification de la Journée de la femme travailleuse se sont retrouvés dans des prisons tsaristes, et plus tard, beaucoup ont été déportés dans le nord froid. Car, bien sûr, le slogan « par le vote de la travailleuse » était devenu la Russie dans un appel ouvert au renversement de l’autocratie tsariste.

La journée des travailleuses pendant la guerre impérialiste

La Première Guerre mondiale a éclaté et la classe ouvrière de tous les pays a été couverte du sang de la guerre [6]. En 1915 et 1916, la journée des travailleuses à l’étranger a eu très peu d’impact; Les femmes socialistes de gauche qui partageaient les vues du parti bolchevique russe ont tenté de transformer le 8 mars en une manifestation de travailleuses contre la guerre . Mais les partis socialistes traîtres d’Allemagne et d’autres pays n’allaient pas permettre aux femmes d’organiser des réunions, et ils se voyaient refuser des passeports pour se rendre dans des pays neutres où les travailleuses souhaitaient organiser des réunions internationales et montrer que, malgré les vœux de la bourgeoisie, l’esprit de solidarité internationale a survécu.

En 1915, il fut seulement possible en Norvège d’organiser une manifestation internationale pour la Journée de la femme, à laquelle assistaient des représentants de la Russie et des pays neutres. Il était impensable d’organiser une Journée de la femme en Russie, car ici, le pouvoir du tsarisme et sa machinerie militaire étaient illimités.

Puis vint la grande, grande année de 1917. La faim, le froid et les épreuves de la guerre épuisèrent la patience des travailleuses et des paysannes de Russie. En 1917, le 8 mars (23 février), à l’occasion de la Journée de la femme au travail , les femmes sont allées courageusement dans les rues de Petrograd. Les femmes – quelques ouvriers, d’autres femmes, des soldats – ont exigé «du pain pour nos enfants » et « le retour de nos maris des tranchées ». En ce moment décisif, les protestations ouvrières menaçaient que même les forces de sécurité tsaristes n’osent pas prendre les mesures habituelles contre les rebelles, mais regardent confusément la mer agitée de la colère des gens.

La journée de travail des femmes de 1917 est devenue une journée mémorable dans l’histoire. En ce jour, les femmes russes ont levé le flambeau de la révolution prolétarienne et embrumé le monde.La révolution de Février marque son commencement.

Notre appel à la bataille

La journée de la femme a été organisée pour la première fois il y a dix ans dans le cadre de la campagne pour l’égalité politique des femmes et la lutte pour le socialisme. Cet objectif a été atteint par les femmes de la classe ouvrière en Russie. En République soviétique, les travailleuses et les paysannes n’ont pas eu besoin de se battre pour le suffrage ou pour les droits civils. Elles avaient déjà gagné ces droits: le droit de voter, de participer aux Soviets et de participer à toutes les organisations collectives. Les travailleuses russes sont des citoyennes égales aux hommes. Entre leurs mains, ces droits sont une arme puissante pour faciliter la lutte pour une vie meilleure. [ 7 ]

Mais les droits seuls ne suffisent pas. Vous devez apprendre à les utiliser . Le droit de vote est une arme que nous devons apprendre à utiliser pour notre propre bénéfice et celui de la République des travailleurs. En deux ans de pouvoir soviétique, la vie elle-même n’a pas changé du tout. Nous sommes seulement en train de nous battre pour le communisme et nous sommes entourés du monde que nous avons hérité d’un passé sombre et répressif. Les entraves de la famille, le travail domestique et la prostitution sont encore un lourd fardeau pour la travailleuse. Les travailleuses et les paysannes ne peuvent que se débarrasser de cette situation et atteindre une véritable égalité, et pas seulement dans la loi, si elles mettent toute leur énergie à faire de la Russie une société vraiment communiste.

Et pour accélérer cela, nous devons d’abord réparer l’économie brisée de la Russie. Nous devons considérer la résolution de nos deux tâches les plus immédiates – la création d’une main-d’œuvre bien organisée et politiquement consciente et la restauration des transports. Si notre armée de travail fonctionne bien, nous aurons bientôt des locomotives à vapeur et les chemins de fer commenceront à fonctionner. Cela signifie que les travailleurs auront le pain et le bois de chauffage dont ils ont désespérément besoin.

Ramener le transport à la normale accélérera la victoire du communisme. Et avec la victoire du communisme viendra l’égalité complète et fondamentale pour les femmes. Par conséquent, le message de la Journée des femmes qui travaillent cette année devrait être: » Travailleurs, paysans, mères, épouses, sœurs, tous les efforts pour aider les travailleurs et les camarades à surmonter le chaos des chemins de fer et de rétablir le transport . Tous dans la lutte pour le pain, le bois de chauffage et les matières premières . »

L’année dernière, la devise de la Journée de la Femme était: « Tout pour la victoire du Front Rouge » [ 8]. Maintenant, nous appelons les travailleuses à rassembler leurs forces dans un nouveau front sans sang, le front du travail! L’Armée Rouge a vaincu l’ennemi extérieur parce qu’elle était organisé, discipliné et prêt pour le sacrifice personnel. Avec l’organisation, le travail acharné, l’autodiscipline et le sacrifice de soi, la république ouvrière va vaincre l’ennemi intérieur: la dislocation des transports et de l’économie, la faim, le froid et la maladie. « Tout le monde à la victoire sur le front du travail! Tout le monde à cette victoire!

Nouvelles tâches pour la journée de la femme au travail

La Révolution d’Octobre a donné aux femmes l’égalité avec les hommes en termes de droits civils.Les femmes du prolétariat russe, qui, il n’y a pas longtemps, étaient les plus malheureuses et les plus opprimées, peuvent maintenant montrer fièrement aux camarades des autres pays le chemin de l’égalité politique par l’instauration de la dictature du prolétariat et du pouvoir soviétique.

La situation est très différente dans les pays capitalistes, où les femmes souffrent encore de la surcharge de travail et du manque de droits. Dans ces pays, la voix de la femme qui travaille est faible et sans vie. Il est vrai que dans plusieurs pays – la Norvège, l’Australie, la Finlande et certains États d’Amérique du Nord – les femmes avaient déjà gagné des droits civils avant la guerre. [9]

En Allemagne, après que le Kaiser a été renversé et une république bourgeoise dirigée par le « engagé établie » [10], trente-six femmes est entré au Parlement – mais pas un seul communiste!

En 1919, en Angleterre, une femme a été élue pour la première fois en tant que députée. Mais qui était-elle? Une « dame » Autrement dit, un propriétaire foncier, un aristocrate. [ 11 ]

En France, la question de l’extension du suffrage aux femmes a également été soulevée. [12]

Mais à quoi servent ces droits aux travailleuses dans le cadre du parlement bourgeois? Tant que le pouvoir est entre les mains des capitalistes et des propriétaires, aucun droit politique ne sauvera la travailleuse de sa position traditionnelle d’esclave à la maison et dans la société. La bourgeoisie française est prête à porter un nouveau coup à la classe ouvrière, à faire face aux idées bolcheviques croissantes parmi le prolétariat: elles sont disposées à donner le vote aux femmes.

Monsieur bourgeois, monsieur, il est trop tard!

Après l’expérience de la Révolution russe d’ Octobre, il est clair à toutes les femmes qui travaillent en France, en Angleterre et d’ autres pays que seule la dictature de la classe ouvrière, seule la puissance des soviets peut garantir l’ égalité totale et absolue. La victoire finale du communisme abattez siècle – vieilles chaînes de répression et le manque de droits . Si la tâche de la Journée internationale de la femme au travail était avant la lutte pour les droits de vote pour les femmes contre la suprématie de la bourgeoisie au Parlement, la classe ouvrière a maintenant une nouvelle tâche: d’ organiser des travailleuses de slogans de lutte de la IIIe internationale. Au lieu de participer aux travaux de parlementarisme bourgeois, d’ entendre l’appel de la Russie:

« Les travailleuses de tous les pays! Organisez un front prolétarien uni contre ceux qui pillent le monde! A bas le parlementarisme de la bourgeoisie! Nous accueillons le pouvoir soviétique! Hors des inégalités subies par les hommes et les femmes qui travaillent! Nous nous battrons avec les travailleurs pour le triomphe du communisme mondial! «

Cet appel a été entendu pour la première fois au milieu des procès auxquels a été confronté le nouvel ordre, dans les batailles de la guerre civile, et sonne une musique qui ébranlera le cœur des travailleurs d’autres pays. La travailleuse entendra cet appel et saura que c’est correct. Jusqu’à récemment, je pensais que s’ils réussissaient à envoyer quelques représentants au parlement, leur vie serait plus facile et l’oppression du capitalisme plus supportable. Maintenant, ils savent que ce n’est pas comme ça.

Seul le renversement du capitalisme et l’établissement du pouvoir soviétique les sauveront du monde de la souffrance, des humiliations et des inégalités qui rendent la vie difficile aux femmes qui travaillent dans les pays capitalistes. Journée internationale de la femme au travail se trouve être une journée de lutte pour le droit de vote à une journée internationale de lutte pour la libération totale et absolue des femmes, ce qui signifie une lutte pour la victoire des soviets et pour le communisme!

A bas le monde de la propriété et la puissance du capital!

Sur les inégalités, le manque de droits et l’oppression des femmes – l’héritage du monde bourgeois!

Vers l’union internationale des travailleurs et des travailleuses dans la lutte pour la dictature du prolétariat – le prolétariat des deux sexes!

Publicités