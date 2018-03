PCF 62 : Solidarité avec le Parti communiste Polonais, solidarité avec le Donbass, Monika nous invite à répondre présents

« Appel des 118 » PETITION Non à la délégalisation du Parti communiste polonais (KPP) Oui à la liberté d’expression en Pologne

Ce lundi 27 novembre 2017, devait s’ouvrir à Dabrowa Gornicza (Silésie) un nouveau procès à l’encontre de dirigeants et militants du Parti communiste polonais (Komunistyczna Partia polski / KPP) accusés de « propager l’idéologie communiste » dans le magazine Brzask et sur le site web du KPP. Ces militants risquent deux ans de prison pour avoir exprimé une opinion ! Cette nouvelle attaque s’inscrit dans le cadre d’une violente campagne antiprogressiste à caractère révisionniste. Elle vise à vider l’espace public de toutes références non seulement à la Pologne populaire (débaptisations de rues, places, etc.), mais aussi au sacrifice des 600 000 soldats de l’Armée rouge qui ont libéré le pays du joug nazi (démolition de monuments érigés en leur honneur). Une campagne qui pourrait avoir pour point d’orgue l’interdiction du KPP sous le prétexte que son programme ne serait pas conforme à la Constitution.

Nous, signataires de la pétition, demandons la fin des poursuites contre les militants du KPP et le respect de la liberté d’expression en Pologne.

Les premiers signataires : Bruno Drweski, maître de conférences, militant de l’ARAC, Malakoff (92) Louis Bembenek, retraité des Houillères, CGT Mineurs, Masny (59) Christian Delépine, conducteur de poids lourds, CGT, Arras (62) Jacques Kmieciak, journaliste, Les Amis d’Edward Gierek, (62) Georges Gastaud, secrétaire national du PRCF, fils de résistant décoré par la République populaire de Pologne pour avoir aidé à l’évasion de soldats polonais intégrés de force dans la Wehrmacht, Lens (62) Hervé Poly, secrétaire de la Fédération du PCF du Pas-de-Calais, (62) Dominique Watrin, sénateur, PCF (62) Domenico Losurdo, philosophe, professeur émérite Université Urbino, (Italie) Jean-Paul Cruse, journaliste-écrivain, indépendant, animateur de la feuille L’ESPOIR, (75) Pierre Carette, retraité, FGTB, Bruxelles (Belgique) Christian Champiré, maire PCF de Grenay, Grenay (62) René Vandenkoornhuyse, professeur retraité, SNES/PCF, Longuenesse (62) David Noël, professeur d’histoire-géographie, conseiller municipal, Ligue des Droits de l’Homme, CGT/PCF, Hénin-Beaumont (62) Jean-Louis Fossier, militant et élu communiste, Courrières (62) Christophe Pouzat, chercheur (CNRS), PRCF/FSC, Vitry-sur-Seine (94) Chantal Portaux, Les Amis d’Edward Gierek, (62) Paul Van Praag, professeur émérite à l’Université de Mons, Bruxelles (Belgique) Daniel Dewalle, éducateur PJJ retraité, PCF, Houdain (62) Monique Delépine, agent d’entretien, Comité « Bassin minier » pour la libération de GI Abdallah, Arras (62) Stéphane Sirot, historien et professeur d’histoire, CGT, Mons-en-Barœul (59) Jacques Tourtaux, cheminot retraité, CGT des cheminots retraités de Versailles, Reims (51) Jean Ooghe, ancien sénateur, maire honoraire de Sainte-Geneviève-des-Bois, chevalier de la Légion d’honneur…

signature à renvoyer à : « Association des Amis d’Edward Gierek » 22, rue nationale, 62 150 Rebreuve-Ranchicourt.