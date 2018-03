En 2017, Bernard Arnault a gagné presque 3 millions d’euros… par heure

Bernard Arnault n’est pas qu’un « premier de cordée », comme Emmanuel Macron surnomme affectueusement nos ultra-riches. Lui, il est arrivé tout en haut de la corde, à trois personnes près du sommet. Dans le traditionnel classement annuel des plus grosses fortunes de la planète, révélé par le magazine Forbes ce mardi 6 mars, le patron français de LVMH est en effet passé de la 11ème à la 4ème place !

Notre Nono national se trouve ainsi au pied du podium des hommes les plus riches du monde, composé du fondateur d’Amazon Jeff Bezos avec 127,1 milliards de dollars, de Bill Gates (91,1 milliards) et de Warren Buffet (87,2 milliards). Et ce, grâce à une année 2017 particulièrement prolifique puisque sa fortune a bondi de pas moins de 30 milliards de dollars, pour s’établir à plus de 72 milliards de dollars (soit 58,6 milliards d’euros).Concrètement, cela représente un gain de 3,5 millions de dollars par heure (2,8 milliards d’euros).

137 milliards pour 5

C’est bien simple : quand le salaire moyen des Français augmente de 1,1% à l’année, les revenus de Bernard Arnault, eux, ont réalisé un bond de 71,5% !L’évolution est plus importante que celle des fortunes de Bill Gates (+5 milliards) et de Warren Buffett (+12 milliards) En France, le patron de LVMH devance largement les 35 milliards de Françoise Bettencourt Meyers, l’héritière de L’Oréal qui a pris la place de sa mère Liliane, décédée en septembre. Viennent ensuite François Pinault (Kering, 23 milliards d’euros) puis Serge Dassault

(19 milliards) et enfin Emmanuel Besnier, héritier du groupe Lactalis (12 milliards).

Un monde d’hommes, puisque seulement quatre femmes

figurent parmi les 40 Français les plus riches.

Selon Forbes France, les cinq premières fortunes françaises cumulent à elles seules à 137,2 milliards d’euros. On a hâte de les voir ruisseler sur des derniers de cordée…