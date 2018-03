Il savait parler aux travailleurs… une grève de la SNCF en 1987…

C’est la fin d’une grève, en janvier 1987, les travailleurs de la SNCF n’ont pas obtenu ce qu’ils voulaient…

Une leçon sur ce qu’un parti communiste peut apporter à une lutte des travailleurs… cette intervention a eu lieu alors que Georges marchais remettait en cause l’eurocommunisme et avait choisi de quitter le gouvernement de françois Mitterrand qui menait une offensive de restructuration contre l’industrie française. c’est alors qu’avec l’aide des partis communistes de l’eurocommunisme, l’italien et l’espagnol, une crise a été provoquée à l’intérieur du parti, dite celle des « renovateurs » qui sont partisans de l’eurocommunisme et de l’entente avec les socialistes au nom de la « modernité ».

Déjà les travailleurs sont obligés de combattre le démantèlement des services publics, les fermetures, la remise en cause des statuts sous une présidence socialiste avec jacques Chirac comme premier ministre, une forme de collaboration sous le terme de cohabitation qui en initie bien d’autres…

Au plan international, c’est aussi la contre offensive, Gorbatchev qui impulse sa politique liquidatrice. Georges Marchais a prétendu résister à tout cela et il est devenu « impopulaire ». on le caricature, mais il ne cède pas; Dans l’interview, il dit: « ce ne sont pas des rénovateurs, liquidateurs oui, rénovateurs non! »…

les héritiers des « rénovateurs »sont ceux qui avec Robert Hue ont pris le pouvoir dans le parti et qui ont impulsé une ligne liquidatrice. et ça continue… ce que dénonçait Georges marchais ils l’ont mis en application depuis 20 ans. Ils ont écarté tous ceux qui pouvaient s’opposer à l’entreprise et nous ont coupé de ce qui pouvait faire la force des communistes, le lien avec la classe ouvrière, avec les travailleurs en lutte…

secoué par cette crise, il ne peut pas se présenter directement mais c’est un autre communiste qui assume le combat: André lajoinie, depuis la candidature unique de françois Mitterrand le parti communiste a décidé quril y aurait toujours un candidat communiste aux présidentielles..

danielle bleitrach

