Congrès de la jeunesse communiste portugaise

» C’est le parti de la jeunesse, des travailleurs, qui ne tourne pas le visage à la jeunesse, aux difficultés et aux injustices. C’est le parti dont l’action transforme le mécontentement en lutte et qui ouvre surtout de l’espace au présent à l’organisation de la jeunesse, en donnant confiance et détermination aux jeunes pour construire une société qui concrétisera leurs aspirations. »

Extrait de l’intervention de Jean Ramos, membre de la direction nationale de la jcp, lors du meeting commémoratif du 97 e anniversaire du parti communiste portugais, réalisé à Lisbonne.

