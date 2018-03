Aujourd’hui à Moscou, la foule vient jeter des oeillets rouge sur sa tombe…

Aujourd’hui 5 mars est l’anniversaire de la mort de Staline, le 5 mars 1953. Il y a donc 65 ans. Il serait temps peut-être de considérer qu’il doit être compris dans une époque, et que celle-ci est visiblement interprétée différemment par les Russes et nous. Ils ont fait l’expérience de l’URSS et celle du capitalisme, visiblement il n’en sort pas à son avantage (le capitalisme, pas Staline).

La presse occidentale ne peut pas cacher le phénomène, alors elle se livre toujours la même interprétation erronée, ce serait Poutine qui restaurerait le culte de Staline, non il utilise la popularité de l’URSS et de Staline,mais aussi de Lénine, pour se présenter comme l’héritier du second. la campagne électorale a vu un déchaînement incroyable contre le candidat du parti communiste. Poutine qui doit faire face à des critiques sur la situation intérieure tente d’être lui l’Union soviétique.

Aujourd’hui de Moscou, l’ami PYM (1), nous expédie cette photo assortie de la légende sur la manière dont le peuple fleurit la tombe du toujours très populaire Staline… Oui c’est ainsi et peut-être aurions nous intérêt au lieu de plaisanter, à nous interroger comme nous avons tenté de le faire dans notre livre sur les raisons d’une telle popularité qui cadre mal avec ce que nous considérons en France comme des vérités établies …

il y a bien sur dans notre refus à nous français et pire gens de gauche et communistes, de nous interroger l’acceptation de la propagande anticommuniste qui a fait de Staline, l’incarnation du pouvoir soviétique et qui de ce fait on s’est employé à le diaboliser.en lui niant tout mérite, en lui attribuant à peu près tous les morts de l’époque y compris ceux de la deuxième guerre mondiale.. ce qui est complètement absurde. Mais il y a aussi dans cette aptitude à gober n’importe quoi au nom de la barbarie supposée de l’autre, beaucoup de cette attitude colonialiste des français et des nations impérialistes qui se croient les maîtres de la planète et se donnent le droit à toutes les interprétations. C’est une imbécillité qui pèse peu à peu sur toute notre vision historique, fait de nos intellectuels officiels de parfaits idéologues prétentieux à la Bernard Henri Levy, des gens dangereux tant ils emboîtent le pas de toutes les propagandes et nous invitent au bellicisme.

incontestablement, les communistes sont invités à suivre le mouvement, à perdre tout esprit critique. Ils sont passé de l’hagiographie (l’homme que nous aimons le plus) à l’approbation de toutes les errances de ce genre d’histrions associée à la vulgate trotskiste qu’ils ont récupéré et amplifiée.

Il s’agit désormais d’un personnage historique, il est mort il y a 65 ans, il serait temps d’arrêter de se signer quand on parle de LUI et de réfléchir à ce passé qui transforma le monde. Nous en avons besoin, mais tant qu’il y aura à la tête du parti, de l’humanité, des gens qui ne rêvent que de nous voir abandonner le communisme pour rallier la social-démocratie, qui renonceront à toute réflexion théorique pour mieux nous faire suivre au jour le jour les dernières péripéties électorales, nous n’avancerons pas. C’est pour cela que j’ose dire qu’il faut changer de stratégie et de dirigeants si nous voulons, nous, la classe ouvrière, le pays avoir quelques chances de ne pas être emportés dans la vague bleu-brun qui déferle sur une Europe qui a entretenu au nom de l’anticommunisme toutes les complaisances avec le fascisme.

Staline est devenu le nom de notre incapacité à assumer notre héritage en communistes et pas en bigots des « droits de l’homme » à l’occidentale, avec le deux poids deux mesures sur la définition de la dictature suivant que l’on est combattu par l’impérialisme ou au contraire mis au pouvoir par lui. Ce qui fait dans cette logique absurde un tyran de Fidel Castro et une nécessité pour défendre la liberté de Pinochet.

(1) il y a comme intevants dans ce blog l’ami PAM (Pierre Alain Millet), de venissieux et du réseau, il y a PYM (Patrick Masson) qui enseigne à l’université de Kazan et qui a pris ce cliche… S’il existe un Poum prêt à contribuer nous l’accueillons volontiers.

