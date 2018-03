Appel du PC du CPD à tous les partis et organisations fraternelles dans le cadre des combats en cours dans le Donbass (eng, sv, bg)

Chers camarades,

Pour la quatrième année, il y a une guerre dans le Donbass. Elle a coûté la vie à plus de 10 000 personnes, près de 24 000 ont été blessés, environ 2 millions ont été contraints de quitter leur foyer. Des centaines d’enfants ont été tués et blessés. Le sang des habitants du Donbass est entre les mains du régime de Kiev, qui a déclenché une agression militaire en réponse à l’autodétermination des Républiques populaires de Donetsk et Lougansk.

14 avril 2014 Kiev a officiellement annoncé le début de la soi-disant opération anti-terroriste dans le Donbass. Avec l’aide de l’aviation de combat et de l’artillerie lourde, l’armée ukrainienne a commencé à niveler avec la paix et la fierté de la terre. Près de 40 000 bâtiments ont été détruits sur le territoire de la République populaire démocratique de Donestk et de la République populaire de Lougansk. Parmi eux, il n’y a pas d’installations militaires, mais seulement des écoles, des hôpitaux et des bâtiments résidentiels.

L’adoption de la loi sur la «réintégration» du Donbass par le parlement ukrainien et la fourniture continue d’armes létales de l’UE et des États-Unis à l’Ukraine indiquent que l’impérialisme mondial est intéressé à la poursuite du conflit militaire. Notre réponse doit être l’internationalisme prolétarien. Nous appelons tous les partis et organisations fraternels à se joindre à l’initiative du Parti communiste de la République démocratique populaire d’Allemagne, à manifester et à organiser des piquets de grève dans leurs pays vis-à-vis de l’ambassade ukrainienne le 14 avril 2018.

Il n’y a pas de guerre civile dans les Donbas mais une agression fasciste contre un peuple qui a choisi l’auto-detérmination dans le contexte d’un coup d’Etat fomenté par les USA et l’UE.

Oui, l’autodétermination de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de lugansk

Le Comité central du Parti communiste de la République populaire de Donetsk