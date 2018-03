Xin Ming (Ecole centrale du parti) : toujours maintenir l’esprit révolutionnaire des communistes

Maison d’édition populaire http://www.ccpph.com.cn 2018-03-01 Source: Guangming Daily

Le secrétaire général Xi Jinping a prononcé un discours important lors de la cérémonie d’ouverture du 19e congrès national du PCC, déclarant : « Nous sommes des révolutionnaires, et nous ne devons pas perdre l’esprit de la révolution. »

L’esprit révolutionnaire est un atout précieux que le Parti communiste chinois a bien préservé, une source d’énergie dans les graves difficultés, l’avantage politique vers la victoire. Pour réaliser la prospérité du parti et du pays et la paix et la stabilité à long terme, les communistes chinois doivent garder au premier plan leur esprit révolutionnaire et leur moral, ne jamais oublier leurs convictions initiales, garder leur mission à l’esprit et s’efforcer de perpétuer la révolution sociale.

1, l’esprit de la révolution vient de la compréhension profonde du concept révolutionnaire marxiste

L’insistance du Secrétaire général Xi Jinping sur l’esprit révolutionnaire est cohérente. Depuis le 18e Congrès national du PCC, des «idéaux révolutionnaires supérieurs au ciel» à «ne jamais oublier le début de la révolution», la conscience révolutionnaire, les sentiments et les aspirations révolutionnaires n’ont jamais disparu de son langage. En particulier, à la fin de l’année 2016, lors de la réception du Nouvel An du Comité national de la CCPPC, il a clairement déclaré qu’il fallait «poursuivre avec vigueur l’esprit qui consiste à mener la révolution jusqu’au bout». L’accent mis avec insistance par le Secrétaire général Xi Jinping sur l’esprit révolutionnaire résume la compréhension profonde, la conformité scientifique et la volonté des communistes chinois d’accomplir le concept révolutionnaire marxiste.

Depuis quelque temps, certains membres de la société chinoise ont simplement assimilé la révolution à des révolutions violentes, à des guerres révolutionnaires et à des mouvements révolutionnaires qui ont eu lieu: ils croyaient que la révolution avait cessé et que la révolution n’était plus nécessaire. Cette compréhension est extrêmement fausse. Bien que la forme ci-dessus soit sans aucun doute une forme révolutionnaire et même la forme la plus directe, la plus réaliste et la plus efficace de la révolution, elle ne peut pas être considérée comme le contenu intégral de la révolution. En ce qui concerne la nature de la révolution, Marx fit une remarque extrêmement concise, scientifique et profonde dans l’article «Les luttes des classes en France de 1848 à 1858» : C’est «la locomotive révolutionnaire de l’histoire». Plus tard, Marx a également appelé la révolution «un puissant moteur de progrès social et politique»

Le marxisme soutient que l’incompatibilité croissante entre le développement des forces sociales productives d’une société et ses rapports de production se manifeste toujours par de fortes contradictions, crises et spasmes. Ce genre de contradiction, de crise et de spasme ne peut être résolu que par la révolution. Une fois résolue, la société se développera et progressera, et l’histoire ira de l’avant. Par conséquent, dans la longue histoire du développement de la société humaine, la transition révolutionnaire du pouvoir de classe se manifeste directement par la chute d’un système social et l’ascension d’un autre, mais elle est plus fondamentale dans l’émancipation et le développement ultérieurs des forces sociales productives. Le camarade Mao Zedong a fait remarquer que le but de la révolution socialiste était de libérer les forces productives. La productivité est le facteur le plus révolutionnaire. La productivité a toujours été révolutionnaire. La raison pour laquelle Deng Xiaoping a dit que «la réforme est la deuxième révolution en Chine» c’est aussi que «comme les révolutions passées, la réforme consiste aussi à supprimer les obstacles au développement des forces productives sociales et sortir la Chine de la pauvreté et du retard. En ce sens, La réforme peut aussi être appelée un changement révolutionnaire».

Les conflits sociaux ne disparaîtront pas et la révolution est inévitable et ne disparaîtra pas. Par conséquent, il n’est pas question de savoir si le révolutionnaire aime ou n’aime pas que la révolution soit la nécessité inévitable de l’histoire et la «force matérielle de la nécessité». En 1851, Marx et Engels écrivaient une lettre: «La révolution a toujours été une façon de changer le système qui n’est pas dominée par la loi qui détermine habituellement le développement de la société, mais plutôt un phénomène purement naturel régi par les lois de la physique. De nouvelles demandes apparaissent progressivement, les vieilles choses s’effondrent, etc. » et l’établissement d’un nouveau système « passe toujours par une véritable révolution ».

C’est précisément à cause de la compréhension scientifique de la révolution que Marx et Engels ont clairement déclaré dans le «Manifeste communiste» : «Les communistes ne s’abaissent pas à dissimuler leurs opinions et leurs projets.» Les communistes sont révolutionnaires et pour faire la révolution il faut un parti révolutionnaire. La révolution que le Parti communiste chinois a menée avec le peuple pour écraser le vieux monde et s’emparer du pouvoir a certainement pris fin : la révolution qui conduit les masses à construire un nouveau monde continue et continuera. D’un point de vue idéologique, le Parti communiste chinois est déjà le parti qui dirige le peuple depuis longtemps, mais par sa nature même, il est toujours le parti révolutionnaire qui conduit le peuple à construire un nouveau monde, un parti révolutionnaire avec un esprit révolutionnaire.

Après la fondation de la nouvelle Chine, le camarade Mao Zedong a exhorté tout le parti à maintenir « jusqu’au bout la même vigueur que dans le passé pendant la guerre révolutionnaire, l’élan de l’enthousiasme révolutionnaire, l’esprit défiant la mort de l’œuvre révolutionnaire ».

Au cours de la réforme et de l’ouverture, le camarade Deng Xiaoping a notamment souligné que l’esprit révolutionnaire est très précieux et qu’il n’y a pas d’action révolutionnaire sans esprit révolutionnaire. En soutenant et en développant le socialisme avec des caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, nous devons, conformément aux instructions importantes du Secrétaire Général Xi Jinping, utiliser notre esprit révolutionnaire énergique pour mener à bien notre propre révolution et promouvoir la grande révolution sociale.

2, pour maintenir l’esprit révolutionnaire il faut constamment promouvoir la grande révolution sociale

Dès la guerre de l’opium, débutait en Chine le mouvement révolutionnaire des Boxers, mais ce n’est qu’après la création du Parti communiste chinois que la révolution chinoise est entrée dans une nouvelle étape. Lla révolution socialiste chinoise était sur la bonne voie. L’expérience historique nous montre que pour qu’une révolution sociale remporte la victoire finale, il faut souvent un long processus historique.

Cette grande révolution sociale dans la Chine contemporaine a traversé trois étapes de l’histoire:

La première étape est la révolution de démocratie nouvelle. A ce stade, le Parti communiste chinois s’unit pour conduire le peuple dans une juste voie révolutionnaire, en encerclant les villes, et s’empare militairement du pouvoir. Après 28 ans de combats sanglants, le peuple chinois a renversé l’oppression de trois montagnes : l’impérialisme, le féodalisme et le capitalisme bureaucratique, et atteint l’indépendance nationale, la libération du peuple, la réunification du pays et la stabilité sociale. Cette révolution met complètement fin à l’histoire de la vieille société semi-féodale de la Chine, à la désunion de l’ancienne Chine, abolit les pouvoirs des traités inégaux imposés à la Chine et tous les privilèges de l’impérialisme en Chine, pour réaliser la dictature démocratique du peuple.

La deuxième étape est la révolution socialiste. Après la fondation de la Chine nouvelle, le Parti communiste chinois s’unit pour amener le peuple à se contribuer à la construction socialiste, sans précédent dans l’histoire chinoise : le Parti communiste chinois établit en peu de temps un système industriel indépendant relativement complet et un système économique national.

La Chine, puissance importante dans les grandes puissances orientales mais avec des forces productives sociales moins développées, a établi le système socialiste de base, a mis en œuvre avec succès la révolution sociale la plus profonde et la plus profonde de l’histoire chinoise et a jeté les bases du développement et du progrès de la Chine contemporaine.

Sur ces prémisses et sur la base de ce système pour le développement d’une Chine riche et prospère, le peuple chinois a jeté des bases solides pour réaliser une vie riche et pour que la nation chinoise fasse un grand bond en avant irréversible vers la prospérité continue.

La troisième étape est la réforme et l’ouverture. A partir des fin des années 1970, le Parti communiste chinois s’unit pour conduire le peuple dans une grande et nouvelle révolution pour la réforme et l’ouverture, se débarrassant de tous les obstacles idéologiques et institutionnels au développement du pays et de la nation, et permettant à la Chine de rattraper son retard.

Cette grande révolution a ouvert la voie du socialisme aux caractéristiques chinoises, mis en place une théorie du socialisme aux caractéristiques chinoises, établi un système socialiste aux caractéristiques chinoises et une culture socialiste prospère aux caractéristiques chinoises, ce qui a grandement stimulé la créativité des masses populaires, libéré les forces sociales productives, amélioré dans une large mesure la vitalité du développement social, amélioré la vie des masses de manière significative, considérablement renforcé la force de la nation, et accru le statut international, permettant au peuple chinois de devenir riche et fort.

Aujourd’hui, le socialisme aux caractéristiques chinoises est entré dans une nouvelle ère. A cette époque, la Chine a commencé sa transition d’un développement rapide à un développement global et d’une grande puissance à une très grande puissance. En particulier, la transformation des contradictions sociales majeures signifie que le développement de la société chinoise a subi un changement fondamental et révolutionnaire du macro au micro-niveau, de la stratégie à la tactique et du concept au système. Nous ne devons jamais être fiers de la victoire, nous ne devons jamais relâcher nos efforts, nous devons faire des plans stratégiques dans la perspective de promouvoir un développement humain global et un progrès social complet. En réponse, nous devrions ouvrir une nouvelle révolution dans une nouvelle ère avec un esprit révolutionnaire plus vigoureux. Approfondir la révolution sociale à travers l’esprit révolutionnaire et utiliser la révolution sociale pour étancher l’esprit révolutionnaire.

3, maintenir l’esprit révolutionnaire, c’est aussi avoir le courage de mener une profonde autocritique

Le secrétaire général Xi Jinping a souligné: «le courage de l’autocritique, est le caractère le plus distinctif de notre parti, le principal atout de notre parti». L’atout principal du Parti communiste chinois n’est pas de ne jamais commettre d’erreurs, mais de ne jamais hésiter à se remettre en cause, à oser affronter les problèmes avec courage dans l’autocritique, avec une forte capacité d’auto-guérison.

Pourquoi le Parti communiste chinois peut-il se démarquer des contestations répétées de diverses forces politiques dans la Chine moderne? Pourquoi peut-on toujours marcher à l’avant-garde de l’époque et devenir l’épine dorsale du peuple chinois et de la nation chinoise? La raison fondamentale est que nous avons toujours eu le courage d’admettre et de corriger les erreurs, de reprendre le scalpel encore et encore pour se débarrasser de nos propres maladies et résoudre nos propres problèmes.

Dans les premiers temps de la fondation du Parti communiste chinois, il réalisa l’autocritique sur « l’impureté » des membres du parti et de certaines organisations du parti et sur les erreurs « gauchistes » et « de droite ». Pendant la période de Yanan, furent autocritiqués le subjectivisme, le dogmatisme et l’empirisme au sein du parti Après la fondation de la Chine Nouvelle, furent lancées une série de rectifications telles que la lutte contre la corruption et la bureaucratie. C’est aussi dans une telle rectification que le Parti communiste chinois s’est transformé de manière critique d’une crise après l’autre, transformant la crise en opportunité et menant la société chinoise de victoire en victoire

La période de réforme et d’ouverture, est une rectification des communistes chinois contre une compréhension idéologique rigide, dogmatique, unilatérale et immature, de comportements et de modèles institutionnels formés durant le processus de construction socialiste, et prenant la lutte de classe pour objectif principal. La construction économique est prise comme centre, abandonnant l’économie planifiée pour mettre en œuvre l’économie de marché socialiste. C’est aussi à travers une telle rectification profonde que le Parti communiste chinois a entrepris un grand voyage de la société chinoise dans le développement du socialisme avec des caractéristiques chinoises et que le Parti communiste chinois est devenu le noyau du socialisme avec des caractéristiques chinoises.

La réforme est une administration complète et stricte du parti par les communistes chinois. Depuis le 18e Congrès national du PCC, le Comité central avec pour noyau le camarade Xi Jinping, a toujours exercé un contrôle strict sur le parti en incisant avec courage ses éléments infectés, incarnant la détermination et la volonté d’avant-garde du Parti communiste chinois. Par les huit dispositions du style de travail, la lutte révolutionnaire contre la corruption, le système d’auto surveillance pour maintenir des idéaux et des convictions élevés, une vie politique stricte au sein du parti et le renforcement du contrôle interne du parti, le parti communiste chinois pu renaître comme le Phoenix, et résolu efficacement les problèmes concernant style de travail, l’idéologie, l’organisation, la discipline, il s’est radicalement réformé, a considérablement amélioré son image, ses organismes, et accru ses capacités.

Dans une nouvelle ère, la tâche décisive consiste à construire de manière globale une société modérément prospère, pour atteindre une modernisation socialiste complète, mission historique du grand rajeunissement de la nation chinoise. Ce sont de nouvelles exigences sans précédent pour notre parti. Les «quatre épreuves», les «quatre dangers» et les différents facteurs qui affectent la nature d’avant-garde du parti et affaiblissent sa pureté sont encore plus dangereux et dévastateurs. Afin de ne pas être renversés par ce défi, nous devons courageusement mener à bien une réforme profonde afin de maintenir la vigueur et la vitalité du Parti. Cette réforme s’appuie sur l’estime de soi et la confiance en soi du Parti communiste chinois.

Le Secrétaire général Xi Jinping a souligné: « Notre parti a eu le courage de se révolutionner, parce qu’il n’a pas d’autre intérêt que ceux du pays, de la nation et du peuple ». Le rapport du 19e Congrès du Parti dit : «Empêchez fermement la formation de groupes d’intérêt ». Cette détermination catégorique est également fondée sur le nouvel éveil politique du Parti communiste chinois. L’un des partis politiques les plus grands et les plus puissants du monde ne devrait pas commettre ni permettre une telle erreur subversive. Le Parti communiste chinois s’est renforcé dans la forge révolutionnaire, nous devons continuer d’affiner l’acier dans la grande auto-révolution du contrôle complet et strict du parti.

(Auteur: Xin Ming, Département de l’École centrale du Parti, Xi Jinping nouvelle ère du socialisme idéologique avec le chercheur du centre de recherche sur les caractéristiques chinoises) (Éditeur: Jiang Pingping, Chang Xuemei)

Publicités