Le parti communiste qui doit revivre

A la suite de la visite de Pierre Dhareville à la prison des Baumettes, de la lettre témoignage qu’il a écrite sur la situation d’Adlane, ma fille Djouida m’a dit qu’elle voulait adhérer au PCF.

C’est une femme trés active, elle milite déjà au secours populaire, elle n’y comprend pas grand chose à la politique, mais elle va partout en disant: « Il n’y a que les communistes qui peuvent nous sauver. Parce que ce sont les seuls qui sont toujours aux côtés des pauvres, de ceux qui souffrent. Là où il y a des communistes c’est bien géré, il y a de l’aide et de l’ordre sans s’occuper de savoir si ce sont des arabes, des noirs ou des Français… » Elle m’a dit qu’une dame lui a dit qu’elle avait raison et que d’ailleurs ça se disait partout ». Elle veut après Hamid adhérer au parti… parce qu’il n’y a qu’eux de sincères et d’honnêtes »

C’est de ce parti là dont nous avons besoin pas celui des petites combinaisons avec un Benoit Hamon ou des querelles sordides avec mélenchon. C’est à ce parti là que j’ai adhéré et j’en marre de ceux qui depuis plus de 20 ans le liquident pour conserver leur petits avantages personnels en vendant le patrimoine. Ce parti ses militants, ses élus qui gardent bien les pieds tanqués dans la misère humaine et qui appellent notre parti à un combat contre la politique de Macron, à retrouver notre vocation, notre identité. Ces intellectuels qui n’ont jamais trahi et tous ces exploités qui ont besoin de notre parti, son glorieux passé comme son dévouement d’aujourd’hui.

Oui il faudra l’union, des alliances électorales pour mieux les défendre mais si cette union correspond à des choix politiques, au niveau des municipalités, mais pas dans la confusion avec des gens aux antipodes des nôtres aux européennes, proches de fait de Macron ou ceux qui ne veulent que notre mort…

Pour cautionner leurs ultimes manoeuvres politiciennes, ces dirigeants vont nous faire le coup du « rassemblement » , ils agitent le drapeau des intérêts populaires, mais ils le font pour tenter de masquer leur bilan financier, la catastrophe qui là aussi nous attend. ils auront la faillite et le déshonneur en plus. Nous avons besoin de savoir ce qu’il en est, y compris de bilan comptable..

Quand je pense aux camarades qui en mourant avaient offert Draveil pour qu’on y construise le lieu de formation du parti parce qu’ils avaient été sauvés pendant la guerre par les communistes. Non seulement ces liquidateurs ont vendu Draveil mais pour s’assurer des retraites de sénateur ils ont mis en oeuvre politique qui a liquidé toute formation. Il fallait se mettre à la remorque des socialistes, qu’il s’agisse de Hollande, Mélenchon ou Hamon. Ils ont accepté de cautionner l’Europe, les interventions de l’OTAN partout et pour les prochaines européennes, ils sont prêts à recommencer.

Il faut les virer, je le dis en toute simplicité, si personne d’autre n’ose le dire. Toute ma vie je n’ai jamais rien défendu d’autre que ce parti au nom de ce qu’il était lui capable de défendre. et en disant cela je ne défend aucun intérêt, aucune chapelle. ces gens-là sont incapables de comprendre la réalité du monde dans lequel nous sommes, ne serait-ce que le simple fait que le pays qui aspire au leadership sur la planète est pour la première fois un pays encore sous développé et qui pourtant est en train d’accéder au plus haut niveau de développement, qui le fait en luttant contre la misère, qui donne une autre impulsion aux forces productives parce qu’il est dirigé par un parti communiste. Que loin d’imposer un modèle, il table sur la diversité, donc sur notre capacité à nous à créer un socialisme à la française. Est-ce que ces gens là sont capables de comprendre ce qui se joue. Je dis NON. pas plus que le PS ne peut le comprendre.

Il faut que se constitue une direction provisoire qui rassemble tous ceux qui veulent sauver un parti communiste et que ce soit cette direction qui mène le Congrès qui ne peut être que de transition. pour que nous soyons prêts dans l’union et la fraternité à mener tous les combats. certains camarades pensent qu’il faut les laisser aller jusqu’au bout de leur désastre et ne pas assumer un héritage désastreux au moment des périls. je les comprends mais nous avons trop besoin d’un parti communiste pour penser ainsi.

Un dernier souvenir à la veille du 22 mars : Krasucki me disait : quand on est à la veille d’une bataille importante, il faut savoir faire comme Cyrano de Bergerac au siège de la Rochelle qui dit : « Ecoutez les Gascons c’est toute la Gascogne ». Il faut savoir dire « écoutez camarades, c’est toute la CGT qui se bat »… Je pense à cette phrase pour le 22 mars. Sans oublier que le même Krasucki affirmait que chacun doit marcher sur ses deux jambes, le syndicat et le parti! »

Si nous ne gagnons pas tout de suite il faut se dire que le contraire serait magnifique mais étonnant, on ne remonte pas vingt ans aussi aisément, mais il faut avoir le courage de reconstruire ce qu’ils ont détruit. Dès aujourd’hui. En n’oubliant jamais qui sont nos véritables adversaires, ceux qui appliquent la politique du capital contre ceux dont nous représentons les intérêts vitaux, la classe ouvrière, ceux qui souffrent, de la jeunesse aux retraités, les femmes surexploités, notre pays bradé.

danielle Bleitrach

