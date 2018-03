La Chine appelle à bâtir un système mondial juste et équitable en matière de gouvernance des droits de l’Homme

est-ce que l’on mesure bien l’incidence que cela peut avoir sur la planète que pour la première fois, le pays leader soit celui qui est encore confronté aux problèmes du sous développement. Un pays qui est à la fois en train d’accéder au plus haut développement technologique et doit encore se battre contre le sous développement, ce que vit la majorité de la planète. cela donne une autre approche des droits de l’homme, celui du droit à se nourrir, à avoir un logement décent, des soins, une éducation, le respect de l’environnement, et la paix. La Chine intervient au nom de tous ceux qui aspirent à une vie décente dans la paix, au nom de la majorité des individus dans le monde y compris dans les pays considérés comme riches, de plus en plus dévastés par le chômage, la misère. Arrêter les guerres et pratiquer une politique d’échanges mutuellement avantageux entre les nations (note de Danielle Bleitrach)



Xinhua | 02.03.2018 08h21

La Chine a appelé mercredi toutes les parties à oeuvrer ensemble pour favoriser la construction d’une communauté de destin partagé pour l’humanité et la création d’un système mondial juste, équitable, ouvert et inclusif en matière de gouvernance des droits de l’Homme.

Le développement est la clé pour résoudre tous les problèmes liés aux droits de l’Homme et la communauté internationale doit redoubler d’efforts pour promouvoir ces droits sur la base d’un meilleur développement, a ainsi estimé Yu Jianhua, ambassadeur de Chine auprès de l’ONU à Genève, lors de la 37e session du Conseil des droits de l’Homme qui s’est ouverte lundi.

« Nous devons persister à mettre en avant le droit au développement, à mettre pleinement en application le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et à éliminer l’extrême pauvreté », a-t-il indiqué.

« Nous devons travailler à une économie mondiale ouverte, faciliter les échanges commerciaux et les investissements, et orienter la mondialisation économique vers une voie plus ouverte, plus inclusive et plus équilibre afin d’atteindre des objectifs mutuellement bénéfiques », a ajouté le diplomate.

Selon M. Yu, la guerre, les conflits et les troubles régionaux constituent les causes profondes des violations massives des droits de l’Homme.

« Nous devons intensifier nos efforts de médiation politique, de prévention des conflits et de rétablissement de la paix afin de parvenir à une paix durable et éviter la tragédie des violations des droits de l’Homme », a fait remarquer M. Yu.

Il a souligné à cette occasion l’importance de la coopération pour promouvoir la cause des droits de l’Homme, indiquant que tous les pays du monde devaient mener un dialogue basé sur le respect mutuel, l’égalité et les avantages réciproques et encourager le Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies et d’autres mécanismes multilatéraux des droits de l’Homme à travailler de façon objective et non sélective.

Il faut également s’opposer à la politique des deux poids et deux mesures et à la politisation en matière des droits de l’Homme, a noté le représentant permanent de la Chine.

Yu Jianhua a par ailleurs mis l’accent sur l’équité dans l’amélioration du système mondial en matière de gouvernance des droits de l’Homme. « Dans le monde d’aujourd’hui, la population des pays en développement représente plus de 80% de la population mondiale. Les pays en développement doivent donc avoir un plus grand droit de parole et une plus grande représentation dans le système mondial de gouvernance des droits de l’Homme », a-t-il ajouté.

La 37e session du Conseil des droits de l’Homme doit s’achever le 23 mars.

source: http://french.peopledaily.com.cn/Chine/n3/2018/0302/c31354-9431740.html

