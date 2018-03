Initiative communiste: Commerces : après les ordonnances Macron, des licenciements massifs !

2400 suppressions de postes. C’est cela l’effet des ordonnances MACRON pour les salariés de Carrefour. Ce géant de la grande distribution qui affiche toujours des bénéfices énormes. Des milliers de suppressions de postes qui ne se feront pas via un “plan social” avec les garanties en application jusqu’à présent permettant aux salariés licenciés de toucher des indemnités et obligeant l’entreprise à leur chercher un reclassement, mais par un “plan de départ volontaire”. Mais la fermeture de 273 magasins et les milliers de licenciements ne sont pas la seule des attaques contre les salariés de Carrefour. Ceux qui ne seront pas licenciés vont voir leurs salaires baisser de 20%. Là aussi, on ne peut pas ne pas faire le lien avec la récente promulgation des ordonnances Macron et la loi travail renvoyant les droits des travailleurs non plus au code du travail et à la convention collective mais à la négociation dans l’entreprise. C’est sans aucun doute pour cela que la multinationale a décidé de passer ses hypermarchés en location gérance (voir ci après ce que cela peut signifier pour les gérants…). Jean-Yves Chaussin, délégué central de FO a expliqué au micro de Europe 1 ce que cela signifie :

Avec ce nouveau statut, quels avantages vont perdre les salariés ? “Ils vont perdre tous les accords collectifs, donc c’est une perte de pouvoir d’achat, par la remise en question d’un certain nombre d’éléments de salaire et de rémunérations substantielles : la participation, l’intéressement… Cela va aussi être une dégradation des conditions de travail, puisque dans nos accords, on avait encadré des mesures permettant d’améliorer les conditions de travail. On avait par exemple un accord sur le travail du dimanche, basé sur le volontariat. Demain, les salariés pourront être obligés de travailler le dimanche. Et s’ils refusent, c’est alors un motif de licenciement, sans indemnité”. Est-ce que la perte de pouvoir d’achat a été chiffrée ? “Oui, c’est 20% du brut annuel en perte de pouvoir d’achat. C’est comme si les salariés remettaient un chèque aux actionnaires en disant ‘on va se sacrifier, on vous donne notre rémunération, nos avantage sociaux, et vous, vous maintenez vos dividendes…”

Le PRCF, qui appelle à faire converger les luttes pour faire gagner les travailleurs, a transmis un message de soutien aux travailleurs de Carrefour.

CARREFOUR : Un plan de licenciement sans précédent ! Message de soutien de la commission lutte du PRCF Alexandre Bompard, le nouveau PDG de Carrefour, a annoncé une véritable tuerie professionnelle. Carrefour va vendre 273 magasins et s’apprête à licencier 2 400 salariés dans le seul groupe français et 1 600 en Belgique, à réduire les surfaces de vente et à vendre des actifés non stratégiques pour 500 millions d’euro. Bref, une réduction des coûts d’environ 2 milliards d’euro, sur les épaules des travailleuses et des travailleurs. La commission lutte du PRCF (Pôle de Renaissance Communiste en France) rappelle que Carrefour France bénéficie depuis plusieurs années de 400 millions d’euros d’aides d’Etat au titre du CICE et des exonérations des cotisations salariales. Elle soutient les travailleurs de Carrefour qui ont engagé un bras de fer avec la multinationale en organisant des manifestations tournantes dans toute la France.

Le plan de licenciement massif qui frappe les salariés de Carrefour n’est pas le seul engagé en France dans le secteur du commerce. De Pimkie à Castorama, les multinationales de la grande distribution profitent à fond des nouvelles possibilités de licencier plus pour exploiter plus offertes par les ordonnances et loi Macron, ainsi que la Loi travail. Tout en continuant à se gaver des milliards d’euros du CICE.

Sandrine et Sébastien BALLAND