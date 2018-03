EN RUSSIE: La campagne électorale est entrée dans la dernière ligne droite.

La campagne électorale est entrée dans la dernière ligne droite.

Les commentaires vont bon train autour de l’intervention du 1er mars du président.

Sur les deux moments : nécessaire bond en avant dans les politiques sociales, lutte contre la pauvreté, politiques éducatives, de santé…etc… Comment ne pas approuver.

Mais, note le KPRF, principal opposant qui se veut constructif, aucun moyen financier n’est mis en regard. Plus, le budget vient d’être adopté par le gouvernement pour les 3 ans à venir et les postes concernés sont en net recul. Très sévère sur ces propos jugés démagogiques, le président du KPRF qui n’est pas candidat et soutient le candidat d’Union des gauches » sociales et patriotiques », invite le président à changer de gouvernement et à s’appuyer sur des forces politiques capables de redresser en un an la situation économique et sociale, au bord de l’abîme.

Ce fut le cas après la dévaluation du rouble en 1998 où l’ effondrement fut évité grâce à un changement complet de cap, rappelle Ziouganov sur la chaîne TV » la ligne rouge » ( krasnaya liniya, TV du KPRF ).

Très débattue aussi la seconde partie : la politique d’armement et de défense.

Course aux armements ou pas ? Plausible ou pas ? Efficace politiquement vis à vis des occidentaux ou pas ? Sommes nous en train de devenir la Corée du Nord ? À noter : pas de tabous sur les plateaux TV.

Les tabous sont sur d’autres questions, affleurent dans certains débats, mais ne sont pas pris à bras le corps, la corruption et la bureaucratie, par exemple.

Les arguments du pouvoir rejettent l’idée de course aux armements. Cette dernière existait lorsque l’URSS répondait à un nouvel arsenal américain et s’alignait.

Ici, il est question d’armement de haute technologie qu’aucun pays ne possède. L’acquérir prendra aux autres puissances beaucoup de temps. Bref, changement complet d’échelle et de projet dont est souligné le caractère défensif.

» Sans sécurité du pays, pas de progrès social possible. » Voilà l’argument. » Et nous sommes prêts à discuter, en position de force, alors qu’en 2004, personne ne voulait parler avec nous sur le sujet du désarmement, nous écouter. Maintenant, écoutez nous. »

C’est vrai que le niveau technologique ainsi démontré contredit abruptement la thèse souvent développée sous nos latitudes d’une économie russe à l’agonie. La fuite des cerveaux très forte des années 90, a apparemment été enrayée.

Imaginons une telle intelligence serait mise au service du développement de la société.

C’est comme ça que c’est aussi » vendu » par le pouvoir.

Le soutien au programme présenté est étonnant. Ainsi, certains libéraux sont contre, vu comme une déclaration de guerre aux Occidentaux.

Le KPRF, lui, est plutôt favorable, avec la politique d’encerclement pratiquée depuis ces dernières années par l’OTAN. Mais tous sont d’accord pour dire que ce programme ne peut être efficace dans une Russie affaiblie par la pauvreté et les retards technologiques dans l’industrie.

Enfin, toujours ce fantôme qui hante la société actuelle…

Prenant la parole lors d’un forum électoral, la questiona été posée à Vladimir Poutine : quel événement historique auriez vous voulu prévenir ? Réponse immédiate : l’effondrement de l’URSS. 25 millions de citoyens se sont retrouvés à l’étranger. » (S’en sont suivies des guerres tragiques, civiles ?.Voir » la fin de l’homme rouge » de Svetlana Alekseïevitch. J.B ).

À l’autre question – à quelle époque auriez vous aimer vivre ? Il répond sans hésiter : la nôtre. Tous mes ancêtres étaient des serfs. Je n’aurais pas pu occuper la fonction que j’occupe »….

Cette rencontre est retransmise sur le site des Izvestia, journal non confidentiel. Je l’ai récupéré sur la page Facebook d’un ami russe, plutôt vivant dans la Fédération de Russie, mais non russe. Il est une grande source d’information pour moi.

Le grand enjeu demeure la participation.

Ainsi va ce pays.