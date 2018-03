Création du Comité International de Solidarité pour la Défense de Lula et la Démocratie au Brésil

Le Brésil se mobilise et appelle à la solidarité internationale. Nous sommes bien sûr prêts à les soutenir et nombreuses seront les personnalités françaises à le faire, surtout si le PCF s’empare de cette solidarité et l’amplifie. IL est temps dans le cadre du Congrès extraordinaire de ce parti de donner à notre parti une autre orientation que celle qui a consisté à suivre partout les errances du PS, et de se situer résolument dans le mouvement anti-impérialiste, contre l’interventionisme des USA et de l’UE, des forces de l’OTAN tel qu’il se développe dans le monde, un bougé à lieu en ce sens il faut qu’il s’amplifie. (note et traduction de Danielle Bleitrach) INTERNATIONALISME 03/03/2018

À l’initiative des syndicats, des organisations populaires et des partis politiques, le Comité international de solidarité Lula et Démocratie a été créé au Brésil. Dans le pays et dans diverses parties du monde, il y a des actions nombreuses et variées de différents segments sociaux, personnalités et organisations politiques dans la défense de la démocratie et en solidarité avec l’ancien président Lula. Le Comité vise à articuler ces différentes actions et à générer une dynamique beaucoup plus intense de solidarité avec le peuple brésilien.

Le comité est dirigé par l’ancien ministre Celso Amorim. Le lancement officiel aura lieu le 15 mars à Salvador, à partir de midi, dans la tente de la CUT, lors du Forum Social Mondial 2018.

Le Comité a maintenant le soutien du PT, PCdoB, la Fondation Persée Abramo, Maurício Grabois Fondation, CUT, PFE, le Cebrapaz, UNE, UBES, UJS, UBM, MST, MTST, Lift jeunesse populaire, centrale des mouvements populaires et d’autres organisations des mouvements sociaux brésiliens.

Le coup d’État qui a renversé le président Dilma en 2016 et l’instauration subséquente d’un régime antidémocratique au Brésil attirent l’attention des forces progressistes du monde sur le grave revers que connaît le pays. Dans une offensive visant à supprimer les droits des travailleurs, le régime putschiste viole la Constitution, criminalise les mouvements sociaux et attaque les forces de gauche. L’ancien président Lula, leader dans tous les sondages d’opinion sur l’élection présidentielle, est poursuivi, condamné sans preuves par une poignée de Torquemadas à une peine de plus de 12 ans de prison. La chasse à Lula motive également un large mouvement de solidarité de la part des mouvements sociaux, des partis politiques et des personnalités du monde entier.

A l’initiative du diplomate Celso Amorim, ancien ministre des affaires étrangères et ancien ministre de la défense, est en circulation dans les réseaux sociaux le manifeste Election without Lula est une fraude . Parmi les près de 250 000 personnes qui ont signé le document sont des personnalités brésiliennes et internationales telles que l’ ancien président de l’ Uruguay José « Pepe » Mujica, l’ancien président de l’ Argentine Cristina Kirchner, le Prix Nobel de la paix Adolfo Perez Esquivel, primé cinéaste grec Costa-Gavras, l’analyste militaire américain qui a publié le « Pentagon Papers » , Daniel Ellsberg, acteur et activiste des droits de l’ homme Danny Glover, le linguiste et philosophe américain Noam Chomsky, le chanteur-compositeur-interprète Chico Buarque et Caetano Veloso, et l’acteur Wagner Moura.

L’idée des organisateurs est d’inviter les membres politiques, sociaux et syndicaux qui seront au Forum à participer au Comité, outre les personnes qui ont déjà signé le Manifeste. Election sans Lula est une fraude . Lire le texte intégral de la note sur la création du Comité:

En défense de Lula et de la démocratie au Brésil

L’état de droit démocratique au Brésil a été violé de manière systématique et permanente depuis le coup d’Etat parlementaire contre la présidente Dilma Rousseff en 2016 avec une participation indéniable du pouvoir judiciaire et des médias.

Depuis lors, des événements extrêmement graves ont menacé d’instaurer un régime antidémocratique et répressif au Brésil, à commencer par la politisation de plus en plus radicale de la justice, qui détient les prisonniers et / ou les citoyens accusés sans preuve coupable ou minimale, en se fondant uniquement sur dans la « conviction » des magistrats. La dernière victime de cette pratique est l’ancien président Luiz Inacio Lula da Silva, condamné à la prison au motif qu’il possède une propriété qui ne lui a jamais appartenu et qui a également fait l’objet d’une accusation pour le compte d’autrui par la justice elle-même.

De surcroît , le gouvernement putschiste qui a usurpé le pouvoir au Brésil a adopté des mesures qui affaiblissent l’impact de la population sur l’État brésilien à travers la multiplication des privatisations, y compris les réserves pré-sel, la fourniture d’actifs nationaux aux capitaux étrangers, les menaces retirer la Banque centrale du contrôle de l’État, interférer avec l’autonomie universitaire et éteindre les droits fondamentaux du travail, ainsi que violer la liberté d’association.

Ce qui se psse avec un certain nombre de violations des garanties constitutionnelles essentielles telles que le droit civil, politique, social et humain au Brésil comme l’intervention militaire à Rio de Janeiro qui pourrait se propager à d’autres régions, RAPPORT COMPTABLE des habitants des bidonvilles par les militaires et tente d’émettre des mandats de perquisition collective, l’extermination de la population noire dans la périphérie de nos villes, des initiatives visant à annuler la lutte contre le travail des esclaves dans le pays, a réitéré la criminalisation des mouvements sociaux et l’augmentation du nombre de meurtres dans le domaine des travailleurs ruraux, indigènes et quilombolas, ainsi que l’impunité de l’appareil répressif, en général.

Face à cette situation, un groupe d’entités nationales et de personnalités a pris l’initiative de créer un «Comité de solidarité internationale pour la restauration de la démocratie au Brésil» et pour le droit de Lula à un procès équitable et impartial. Et ils le font, parce qu’ils comprennent que pour faire face à cette situation dangereuse au Brésil, il faut aussi le soutien de personnalités et d’organisations du milieu politique et social d’autres pays.

La proposition est de former un comité large et pluriel d’entités et de personnalités pour renforcer les initiatives existantes au Brésil et à l’étranger pour défendre la restauration de la démocratie dans notre pays, la tenue d’élections libres et démocratiques et le droit du peuple brésilien à élire les leaders qui vous intéressent. Les instruments que nous avons en ce moment, en plus de la formation du Comité lui-même, sont l’augmentation des signatures du Manifeste: Election without Lula is Fraud (www.change.org/lula) et de reproduire la création de Comités de Solidarité au Brésil comme le déjà existant dans certains pays.

Le lancement du Comité International de Solidarité est prévu lors du Forum Social Mondial à Salvador à Bahia le 15 mars à 12h00 dans la tente de la CUT.

