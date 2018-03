Aimer la vie à en mourir… Marcel rayman à sa mère et à son frère…

Marcel Rayman à sa mère et à son frère Prison de Fresnes – 21 février 1944

Ma chère petite maman,

Quand tu liras cette lettre, je suis sûr qu’elle te fera une peine extrême, mais je serai mort depuis un certain temps et tu seras consolée par mon frère qui vivra heureux avec toi et te donnera toute la joie que j’aurais voulu te donner.