que signifient les démissions du média ? tempête dans un verre d’eau croupie médiatique ou signes avant-coureur de manœuvres politiciennes ?

Lundi 15 janvier, s’est lancé le nouveau media apparemment sans Melenchon « qui n’assistera pas aux conférences de rédastion, , mais le Parisien comme tout le reste de la presse s’employait à nous laisser entendre par ce type de photo et quelques insinuations appuyées sur la proximité du leader de la france insoumise avec Sophia Chikirou, que cette mise à distance n’en est pas une. Sophia Chikirou est à l’origine de cette webtélé comme elle gère la totalité de la communication de Mélenchon, quitte à être accusée d’avoir utilisé les fonds de la campagne pour constituer ce pole d’information. Donc il faut savoir distinguer ce qui est du propos mondain sans incidence réelle et ce qui es susceptible de nous renseigner sur la nature des petits arrangements politiciens en cours.

cette semaine onze personnalités ont annoncé leur départ du média par un manifeste dans le Monde. Quand on analyse les départ du média, il faut distinguer deux choses, premièrement l’univers caractériel des rédactions de presse et deuxièmement ce qui peut constituer un signal d’alerte sur les recompositions politiques en cours. Les deux ne sont d’ailleurs pas parfois sans liaison les uns avec les autres..Si ,l’on considère la manière dont les organes d’information acceptent de participer d’un système de propagande pour reprendre le mot de Chomsky, dans lequel leur rôle d’informateur a cédé le pas à celui d’acteurs politiciens à part entière au profit du capital patron de presse en frappant d’indignité tout ce qui va a contrario.

la création du média s’inscrivait donc dans un espace à prendre celui d’une véritable information alternative. sa limite est sans doute dans le fait que son projet anti-capitaliste n’a pas de dimension de classe sur lequel fonder l’anti-capitalsime. de ce point de vue il semble que Sophia Chikirou ne soit pas l’individu le plus apte à développer un autre ancrage, même si elle sait ce qu’elle veut en matière de laïcité, c’est à peu près le seul élément stable dans sa carrière.

De caractère d’ailleurs Sophia Chikirou n’en manque pas et pour avoir vécu quelques temps dans ce milieu je dirai que c’est la loi de la fonction. Il y a du dictateur nécessairement dans le patron de presse et quand on voit la nef de fou qu’est une rédaction cela n’a rien d’étonnant.

Son parcours politique ne manque pas de nous apporter des informations sur sa capacité à rebondir dans des lieux les plus divers- c’est le cas de la plupart des patrons de presse qui sont passé par à peu près tous les courants, de l’extrême-gauche à la droite en général et qui en ont gardé un cynisme qu’ils confondent avec une intelligence supérieure qui les rend arrogants, imbuvables. On mesure mal à quel point cett arrogance cynique et ce sentiment de supériorité est la seule manière pour beaucoup d’accepter la corruption à laquelle les oblige une direction inféodée à des intérêts capitalistes. Il y a de la tragédie dans cette servilité exigée pour pouvoir faire son métier.

Donc voici le parcours de Sophia Chikirou tel qu’on peut le suivre dans les articles que Marianne et le Nouvel Obs lui ont consacrés.Il est édifiant dans la mesure où il nous rensigne également sur la manière dont les rancunes entre le PCF et les dirigeants des insoumis ont pu s’accumuler sur des bases dans lesquelles l’intérêt général a moins de place que les ambitions contrariées.

Elle commence son parcours dans le sillage de Laurent fabius, elle se lance donc avec un certain Melenchon dans le « Non » à la Constitution européenne, Hollande le lui fait ,payer et elle n’est pas investie dans le 20e et se lance dans un candidature dissidente en espérant un soutien des communistes avec qui elle a mené la campagne contre la Constitution européenne. En vain. Elle en gardera une rancune tenace. Elle affirme ses choix laïques , se rapproche de Caroline Fourest. Virée du PS en 2007, elle rejoint la Gauche moderne, micro-parti de Jean-Marie Bockel qui vient d’accepter la main tendue par Sarkozy et le poste de secrétaire d’Etat à la Francophonie qui va avec. Et Chikirou s’imagine être investie par la droite aux municipales de 2008, rapporte alors « Marianne ». Dans la presse, elle explique alors qu’elle « n’adhère pas au programme présidentiel mais soutient la volonté de réforme de Nicolas Sarkozy ». Soif de pouvoir ? Erreur de jeunesse ? Elle s’est justifiée tout récemment auprès de « Libé » : « Je n’étais pas encore terminée idéologiquement. »

L’aventure sarkozyste a effectivement peu duré. Chikirou rallie Jean-Luc Mélenchon quand il claque la porte du PS pour fonder le Parti de gauche en 2008. Elle sera son attachée de presse lors de la campagne 2012. Sa conseillère, cinq ans plus tard. Entre temps, elle fonde son agence de com, Mediascop. Avec Alexis Corbière et Manuel Bompard, deux autres intimes, elle s’est efforcée de dépeindre JLM en « figure rassurante ». C’est elle qui le convainc de parler quinoa à la presse people, de s’asseoir sur le canapé de Karine Le Marchand, de se démultiplier en hologrammes. C’est aussi elle, assure « Quotidien », qui lui coupe le micro alors qu’il entonne l’Internationale le 18 mars place de la République. Gilles Perret, auteur du documentaire « la Campagne d’un Insoumis », la résumait en deux mots : « Redoutable d’efficacité. »

D’ailleurs pour ce que j’en connais l’opération média menée tambour battant a donné des résultats et a abrité des prestations de qualité.

Bon maintenant que nous avons le personnage clé qui selon les principes du monde de la presse et des communications assume pleinement sa condition dictatoriale dans l’équipe rapprochée de Melenchon, nous pouvons peut-être essayer de comprendre ce qui s’est passé dans le Media. Puisque onze personnalités suivies de deux autres ont annoncé qu’ils quittaient le média.

A l’automne 2017, ils avaient appelé de leurs vœux la naissance d’un « nouveau média citoyen », « humaniste et antiraciste, féministe, écologiste et progressiste ». Ils regrettent aujourd’hui d’avoir apposé leur signature en bas du « manifeste » publié dans Le Monde en septembre.

Onze personnes, parmi la centaine de personnalités du monde politique, de la société civile et du spectacle qui avaient soutenu la création d’un « pure player » « fondamentalement alternatif par sa gouvernance, son modèle économique et son fonctionnement », ont fait savoir, dans un texte confié au Monde, qu’elles se désolidarisaient du Média, la webtélé proche des « insoumis » lancée le 15 janvier et dirigée par le psychanalyste Gérard Miller et la communicante chargée des campagnes de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chikirou.

Ces onze personnalités, soucieuses de prendre ainsi leurs distances, sont l’ancienne ministre de la culture Aurélie Filippetti, proche de Benoît Hamon, l’avocat Antoine Comte, l’écrivain Gérard Mordillat, le médecin urgentiste Patrick Pelloux, les comédien et comédienne François Morel et Judith Chemla, les journalistes Cécile Amar, de L’Obs, et Edouard Perrin, de « Cash investigation », les musiciens Giovanni Mirabassi et Médéric Collignon.

: la comédienne Josyane Balasko et la chanteuse Agnès Bihl ont suivi.

Nous publions un texte sur le post modernisme qui a émietté les luttes, faute d’être unies sur une base « prolétarienne » contre le capital, celle-ci tendent à s’émietter et à se diviser en chapelles qui rend habituelle ces ruptures. . Nous sommes peut-être dans ce cas de figure et celui des copinages autour de la répression injuste ou considérée comme telle d’une journaliste.

mais cette tempête dans un verre d’eau, peut aussi et c’est seulement en cela qu’elle nous intéresse annoncer de grandes manœuvres autour de benoit Hamon et des futures européennes , manoeuvres dans lesquelles la direction du PCF pourrait être entraînée et de ce fait faire de ce Congrès extraordinaire la répétition navrante du précédent.

dans ce cas la dénonciation de melenchon servirait de paravent à des manœuvres avec les « dissidents » qui ont quitté le Media sur une base atlantiste il faut le voir puisque c’est le refus d’un journaliste de contribuer à la campagne anti-russe et syrienne qui a provoqué leur ire. Il est vrai que la colère des militants contre mélenchon a quelques fondements, mais son mode de plus en plus passionnel et de moins en moins politique nous interdit de nous interroger s’interroger sur qui ,l’a fait roi et qui a choisi de le suivre dans la dernière campagne (alors que les micros de l’internationale étaient coupés et les drapeaux rouges interdits, une figure rassurante) au profit d’un légitime ressentiment devant sa trahison aux législatives et devant les insultes dont il nous abreuve gaillardement (secte, morts, etc…) et son refus définitif de toute alliance avec nous.

est-ce que cela ira jusqu’à faire accepter par la direction une alliance avec Benoit Hamon et ses troupes en rupture des médias, voire Noêl Mamaire, c’est-à-dire des gens qui sur la question européenne ont la même position que Hollande et donc macron. Alors que fort heureusement le parti communiste avait choisi de placer son Congrès et les élections futures sous le signe’ des luttes contre cette politique de Macron qui est aussi celle de l’Europe? Contre le bellicisme derrière l’OTAN j’espère aussi ?

Il faut espérer qu’il n’en est rien…

danielle Bleitrach

