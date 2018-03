Dans Pavie, l’ indignation et l’ alarme sont partagées après la diffusion des images montrant un autocollant avec les mots « Ici vit un anti-fasciste » autour du logo barré le réseau anti-fasciste. Les plaignants affirment avoir trouvé la « marque » collée à la porte de leur maison. La réaction d’ Alessio Pascucci est immédiate, maire de Cerveteri (Rome), et coordinateur de L’Italia à Comune, le parti des maires né le 3 décembre dernier qui rassemble plus de 400 maires et administrateurs locaux de toute l’Italie. Pascucci défie les auteurs du geste et affiche un autocollant à la porte de la municipalité avec l’inscription « Voici un maire antifasciste ». la Suspicions porte sur les groupes d’extrême droite (y compris Forza Nuova et CasaPound) présents à Pavie. Mais Casapound, dans une déclaration, prend ses distances avec l’initiative: « ce n’est pas nous ».

• PASCUCCI: «CE QUI ARRIVE EST INACCEPTABLE»

« Ce qui est arrivé est inacceptable – dit le maire de Cerveteri – quelqu’un a utilisé le logo de l’anti-fascisme comme un signe intimidant, mais notre Constitution dit que nous avions à la sueur de notre démocratie, déclaré que le moment le plus sombre. de notre histoire était quand le fascisme d’abord et le naz-ifascisme ensuite ont enlevé la vie, la liberté et les droits à beaucoup de gens « . « Le mouvement politique en Italie Ville – ajoute – exprime une condamnation ferme d’un autre acte de violence par des gens qui sont maintenant à Pavie a ravivé les images dramatiques avec la ghettoïsation des anti-fascistes, dont les maisons ont été marquées avec des adhésifs honteux ».

Alessio Pascucci

« L’ L’Italia à ComuneI – dit Pascucci – invite les maires à travers l’ Italie à suspendre l’autocollant anti-fasciste dans toutes les institutions des municipalités parce que nous sommes convaincus que l’ antifascisme est un principe cardinal, une valeur non négociable dans la Constitution italienne qui doit être fortement défendue par la violence inacceptable d’une frange de plus en plus dangereuse qui a l’intention de rappeler l’une des périodes les plus sombres de notre histoire « .

Beaucoup de gens ont réagi à l’ intimidation par pendaison leurs boîtes aux lettres une lecture des signes: « Messieurs fascistes, ne me marquez pas d’un adhsif quelconque, je suis déjà être fier de être antifasciste».

• LE RAID DANS LA NUIT, PUIS LE TAM TAM

écrit Anna Ghezzi sur Provincia Pavese , « Le raid a eu lieu dans la nuit entre vendredi et samedi, la veille de l’élection. Parmi les personnes qui se sont réveillés là – bas avec porte Branded certains sont impliqués dans les procès pour les événements du 5 novembre (affrontements avec la police, en conjonction avec une manifestation organisée par Forza Nuova, CasaPound et d’autres groupes d’extrême droite, ndlr ) « .

Parmi les « marqués » il y a aussi le conseiller à la culture Giacomo Galazzo , militants historiques de l’ANPI mais aussi des gens totalement étrangers au militantisme mais qui se sont exposés sur les médias sociaux en contrant la propagande néo-fasciste.

Et un tam-tam virtuel a commencé à vérifier d’où pouvait provenir ce marquage . Personne ne semble avoir des doutes sur l’identifiant de « unore ». » Dissolvez immédiatement CasaPound et Forza Nuova », écrit Alessandro Caiani , après avoir diffusé la photo qui le concerne. Aussi parce que l’auteur ou les auteurs de l’action ont agi dans un contexte de conflit politique et d’une manière qui conduit à une comparaison immédiate avec le traitement subi par les Juifs en Italie lors des lois raciales

• DE Casapound SIGLIE ACTIVISME ET DROITE EXTREME EN PAVIA

dans Pavie la présence et l’activisme de l’extrême droite est plus que palpable et plus ouverte que quand, il y a deux ans, CasaPound a ouvert son site d’infiltration, à seulement 200 mètres du club Arci, .Aujourd’hui ces 200 mètres sont gardés comme une frontière par les forces de police

Alessandro Caiani: « Un vaillant néo-fasciste a pris la peine de découvrir où je vis, et de laisser ce message intimidant. Et encore: « Voici ce qui se passe quand vous laissez les néo-fascistes libres d’ouvrir des bureaux, de faire des manifestations et de se présenter aux élections, laissant leurs agressions squadines impunies ».

Luca Casarotti ,vice-président d’Anpi Pavie, nous savons par Twitter que « même un membre du comité de ma section Anpi a trouvé l’autocollant sur le pas de la porte, les mêmes camarades, des membres d’organisations ou des militants . » Mauro Vanetti , le candidat de la Chambre de la gauche révolutionnaire qui ces derniers jours ont vu verrouiller son profil Facebook en erreur après avoir cité le poète Ada Negri : « Encore un acte fasciste sérieux #Pavia:marque les maisons anti-fascistes, ils sont vraiment dégoûtants « .